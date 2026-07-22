Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Luglio in provincia di Vicenza, tra sere fresche in collina e profumo di griglia

Dalle griglie della Sagra della Trebbiatura alle specialità di Magna e Tasi, luglio porta in festa i paesi vicentini

Pubblicato:

Il profumo della griglia che sale nell’aria tiepida, il colore dorato dei campi maturi, il sapore deciso dei formaggi di malga: è la stagione in cui le tavolate all’aperto si allungano e le sere si riempiono di chiacchiere, musica e calici alzati. Tra colline, altipiani e piccoli borghi del Vicentino, l’estate diventa l’occasione perfetta per assaggiare i prodotti tipici, ritrovare le tradizioni di paese e godersi il piacere lento delle piazze illuminate.

In tutta la provincia di Vicenza, luglio è un susseguirsi di appuntamenti: dalle atmosfere contadine della Sagra della Trebbiatura di Rosà ai profumi di street food di Magna e Tasi a Gallio, passando per le serate di festa della Sagra del Pesce di Maragnole a Breganze e il fascino sul fiume del Palio delle zattere in Valbrenta. Un calendario fitto di sagre, mercatini ed eventi enogastronomici che invita a esplorare ogni angolo del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Vicenza

  • Sagra della Trebbiatura – Rosà (VI), dal 2 al 6 luglio 2026.
    La Sagra della Trebbiatura celebra il grano e le tradizioni contadine con rievocazioni della raccolta, antichi mestieri, esposizioni di animali e attrezzi, stand tipici, musica e degustazioni.
  • Magna e Tasi – street food ed eccellenze enogastronomiche – Gallio (VI), dal 9 al 12 luglio 2026.
    “Magna e Tasi” è una manifestazione dedicata allo street food internazionale, alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato di qualità.
  • Sagra di San Barnaba – Laghi (VI), dal 9 al 12 luglio 2026.
    A Laghi la Sagra di San Barnaba propone giorni di festa con tradizione, attività sportive e abbondante offerta gastronomica nel più piccolo comune del Veneto.
  • Sagra del Carmine a Mure di Molvena – Colceresa (VI), dal 10 al 16 luglio 2026.
    Sagra del Carmine a Mure di Molvena con stand gastronomici, serata musicale e parco divertimenti per bambini.
  • Sagra del Pesce di Maragnole – Breganze (VI), dal 17 al 20 luglio 2026.
    Sagra del Pesce di Maragnole nata dalla festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, momento religioso e comunitario molto sentito nel territorio.
  • Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente – Mussolente (VI), dal 17 al 19 luglio 2026.
    La Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente propone buon cibo, divertimento e musica per tutti i gusti.
  • Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 18 al 19 luglio 2026.
    La Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio ripropone la tradizione estiva dell'Altopiano di Asiago dedicata a residenti e ospiti.
  • Palio delle zattere – Valbrenta (VI), il 19 luglio 2026.
    Il Palio delle zattere vede le contrade di Valstagna sfidarsi sul Brenta, con cortei storici, sbandieratori, mestieri antichi e cori a creare un'atmosfera d'altri tempi.
  • Sagra del Redentore – Barbarano Mossano (VI), il 21 luglio 2026.
    La Sagra del Redentore anima la frazione di Ponte di Barbarano con una nuova edizione della festa tradizionale.
  • Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.
    La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.
  • Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.
    Sovizzo in sagra propone serate all'insegna della buona musica e del buon cibo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI