Dalle griglie della Sagra della Trebbiatura alle specialità di Magna e Tasi, luglio porta in festa i paesi vicentini

Il profumo della griglia che sale nell’aria tiepida, il colore dorato dei campi maturi, il sapore deciso dei formaggi di malga: è la stagione in cui le tavolate all’aperto si allungano e le sere si riempiono di chiacchiere, musica e calici alzati. Tra colline, altipiani e piccoli borghi del Vicentino, l’estate diventa l’occasione perfetta per assaggiare i prodotti tipici, ritrovare le tradizioni di paese e godersi il piacere lento delle piazze illuminate.

In tutta la provincia di Vicenza, luglio è un susseguirsi di appuntamenti: dalle atmosfere contadine della Sagra della Trebbiatura di Rosà ai profumi di street food di Magna e Tasi a Gallio, passando per le serate di festa della Sagra del Pesce di Maragnole a Breganze e il fascino sul fiume del Palio delle zattere in Valbrenta. Un calendario fitto di sagre, mercatini ed eventi enogastronomici che invita a esplorare ogni angolo del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Vicenza

Sagra della Trebbiatura – Rosà (VI), dal 2 al 6 luglio 2026.

La Sagra della Trebbiatura celebra il grano e le tradizioni contadine con rievocazioni della raccolta, antichi mestieri, esposizioni di animali e attrezzi, stand tipici, musica e degustazioni.

– Rosà (VI), dal 2 al 6 luglio 2026. La Sagra della Trebbiatura celebra il grano e le tradizioni contadine con rievocazioni della raccolta, antichi mestieri, esposizioni di animali e attrezzi, stand tipici, musica e degustazioni. Magna e Tasi – street food ed eccellenze enogastronomiche – Gallio (VI), dal 9 al 12 luglio 2026.

“Magna e Tasi” è una manifestazione dedicata allo street food internazionale, alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato di qualità.

– Gallio (VI), dal 9 al 12 luglio 2026. “Magna e Tasi” è una manifestazione dedicata allo street food internazionale, alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato di qualità. Sagra di San Barnaba – Laghi (VI), dal 9 al 12 luglio 2026.

A Laghi la Sagra di San Barnaba propone giorni di festa con tradizione, attività sportive e abbondante offerta gastronomica nel più piccolo comune del Veneto.

– Laghi (VI), dal 9 al 12 luglio 2026. A Laghi la Sagra di San Barnaba propone giorni di festa con tradizione, attività sportive e abbondante offerta gastronomica nel più piccolo comune del Veneto. Sagra del Carmine a Mure di Molvena – Colceresa (VI), dal 10 al 16 luglio 2026.

Sagra del Carmine a Mure di Molvena con stand gastronomici, serata musicale e parco divertimenti per bambini.

– Colceresa (VI), dal 10 al 16 luglio 2026. Sagra del Carmine a Mure di Molvena con stand gastronomici, serata musicale e parco divertimenti per bambini. Sagra del Pesce di Maragnole – Breganze (VI), dal 17 al 20 luglio 2026.

Sagra del Pesce di Maragnole nata dalla festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, momento religioso e comunitario molto sentito nel territorio.

– Breganze (VI), dal 17 al 20 luglio 2026. Sagra del Pesce di Maragnole nata dalla festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, momento religioso e comunitario molto sentito nel territorio. Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente – Mussolente (VI), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente propone buon cibo, divertimento e musica per tutti i gusti.

– Mussolente (VI), dal 17 al 19 luglio 2026. La Sagra di Sant'Anna a Casoni di Mussolente propone buon cibo, divertimento e musica per tutti i gusti. Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 18 al 19 luglio 2026.

La Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio ripropone la tradizione estiva dell'Altopiano di Asiago dedicata a residenti e ospiti.

– Gallio (VI), dal 18 al 19 luglio 2026. La Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio ripropone la tradizione estiva dell'Altopiano di Asiago dedicata a residenti e ospiti. Palio delle zattere – Valbrenta (VI), il 19 luglio 2026.

Il Palio delle zattere vede le contrade di Valstagna sfidarsi sul Brenta, con cortei storici, sbandieratori, mestieri antichi e cori a creare un'atmosfera d'altri tempi.

– Valbrenta (VI), il 19 luglio 2026. Il Palio delle zattere vede le contrade di Valstagna sfidarsi sul Brenta, con cortei storici, sbandieratori, mestieri antichi e cori a creare un'atmosfera d'altri tempi. Sagra del Redentore – Barbarano Mossano (VI), il 21 luglio 2026.

La Sagra del Redentore anima la frazione di Ponte di Barbarano con una nuova edizione della festa tradizionale.

– Barbarano Mossano (VI), il 21 luglio 2026. La Sagra del Redentore anima la frazione di Ponte di Barbarano con una nuova edizione della festa tradizionale. Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.

La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.

– Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026. La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale. Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Sovizzo in sagra propone serate all'insegna della buona musica e del buon cibo.