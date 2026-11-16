Dicembre profuma di festa con la Festa del Mandorlato e della Beata Vergine a Solagna

Il profumo dei dolci delle feste accompagna le giornate fredde, mentre luci e colori invitano a riscoprire tradizioni e sapori di stagione. Nel Vicentino, l’inverno offre occasioni per ritrovarsi e vivere il territorio con calma.

In provincia di Vicenza, tra gli appuntamenti del mese spiccano la Festa del Mandorlato e della Beata Vergine a Solagna, Unico Il mercato del fatto a mano a Vicenza e il Mercatino Antiquariato a Marostica.

Gli appuntamenti in provincia di Vicenza

Festa del Mandorlato e della Beata Vergine – Solagna (VI), il 8 dicembre 2026.

Celebrazioni religiose e processione si affiancano alla sagra del Mandorlato, con bancarelle di dolciumi e altri prodotti nel centro del paese.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Unico Il mercato del fatto a mano – Vicenza (VI), dal 5 al 7 dicembre 2026.

Mercato dedicato all’artigianato fatto a mano, al design e alle autoproduzioni.

– Vicenza (VI), dal 5 al 7 dicembre 2026. Mercato dedicato all’artigianato fatto a mano, al design e alle autoproduzioni. Mercatino Antiquariato a Marostica – Marostica (VI), il 6 dicembre 2026.

In Piazza Castello, espositori propongono oggetti e articoli di antiquariato, offrendo l’occasione di curiosare tra le bancarelle.

– Marostica (VI), il 6 dicembre 2026. In Piazza Castello, espositori propongono oggetti e articoli di antiquariato, offrendo l’occasione di curiosare tra le bancarelle. Mercatino dell'antiquariato, collezionisto e vintage – Vicenza (VI), il 13 dicembre 2026.

Mercato di antiquariato, collezionismo e vintage tra le piazze e le vie del centro storico di Vicenza. La visita offre anche l’occasione di scoprire mostre, musei e locali della città.

I mercatini di Natale

Mercatino di Natale – Bassano del Grappa (VI), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Il Mercatino di Natale torna tra Piazza Garibaldi e Piazza Libertà con prodotti tipici e artigianali.

– Bassano del Grappa (VI), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Il Mercatino di Natale torna tra Piazza Garibaldi e Piazza Libertà con prodotti tipici e artigianali. Giardini di Natale – Asiago (VI), dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Il mercatino natalizio di Asiago porta in città casette di legno, luci, decorazioni e sapori, creando un’atmosfera festiva.