Dalle tavolate della Festa degli gnocchi al ritmo folk di Brintaal Celtic Folk, un agosto di sapori e musica in provincia di Vicenza

Il profumo del formaggio alla piastra e dei piatti di montagna che sfrigolano all’aperto accompagna le serate più lunghe dell’anno, tra luci di bancarelle, bicchieri che tintinnano e l’aria fresca che scende dagli altopiani. È il tempo delle sagre estive, dei prodotti di stagione serviti nelle piazze e nei cortili, delle feste patronali che riportano in strada residenti e villeggianti in cerca di sapori genuini e atmosfere di paese, dal cuore collinare fino alle valli della provincia vicentina.

Nell’agosto 2026 la provincia di Vicenza diventa un mosaico di appuntamenti: tra gli stand della Festa degli gnocchi a Lusiana Conco e le tradizioni che si rinnovano alla Festa del Prunno di Asiago, passando per i giorni di musica e cultura del Brintaal Celtic Folk in Valbrenta, ogni weekend offre un nuovo pretesto per scoprire un borgo, assaggiare una specialità e vivere la convivialità delle sagre estive.

Gli appuntamenti in provincia di Vicenza

Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.

La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.

– Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026. La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale. Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Sovizzo in sagra propone serate all'insegna della buona musica e del buon cibo.

– Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Sovizzo in sagra propone serate all'insegna della buona musica e del buon cibo. Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 1 al 2 agosto 2026.

Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio, sull'Altopiano di Asiago, che rinnova la tradizione di accoglienza e convivialità estiva del paese.

– Gallio (VI), dal 1 al 2 agosto 2026. Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio, sull'Altopiano di Asiago, che rinnova la tradizione di accoglienza e convivialità estiva del paese. Cesuna in festa – Roana (VI), dal 12 al 15 agosto 2026.

Cesuna in festa propone musica, stand gastronomico e varie attività di intrattenimento nel periodo di Ferragosto.

– Roana (VI), dal 12 al 15 agosto 2026. Cesuna in festa propone musica, stand gastronomico e varie attività di intrattenimento nel periodo di Ferragosto. Sagra a Tezze sul Brenta – Tezze sul Brenta (VI), dal 12 al 17 agosto 2026.

Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta con intrattenimenti musicali, concerti e stand gastronomico serale nella tensostruttura.

– Tezze sul Brenta (VI), dal 12 al 17 agosto 2026. Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta con intrattenimenti musicali, concerti e stand gastronomico serale nella tensostruttura. Festa degli gnocchi – Lusiana Conco (VI), dal 14 al 19 agosto 2026.

Sagra degli gnocchi a Santa Caterina di Lusiana con ampia scelta di condimenti preparati dalle massaie locali e serate animate da orchestre, magia, scuole di ballo e spettacoli circensi.

– Lusiana Conco (VI), dal 14 al 19 agosto 2026. Sagra degli gnocchi a Santa Caterina di Lusiana con ampia scelta di condimenti preparati dalle massaie locali e serate animate da orchestre, magia, scuole di ballo e spettacoli circensi. Festa dell'Assunta a Foza – Foza (VI), il 15 agosto 2026.

Ricorrenza religiosa quinquennale a Foza dedicata all’Assunta, in memoria della protezione del paese dall’epidemia di colera del 1836 nel Veneto.

– Foza (VI), il 15 agosto 2026. Ricorrenza religiosa quinquennale a Foza dedicata all’Assunta, in memoria della protezione del paese dall’epidemia di colera del 1836 nel Veneto. La Festa del Prunno – Asiago (VI), il 16 agosto 2026.

Festa campestre di San Rocco al Prunno, tra Asiago e Bassano del Grappa, con attività ludiche, musica, intrattenimenti, giochi e proposte gastronomiche immerse nella natura.

– Asiago (VI), il 16 agosto 2026. Festa campestre di San Rocco al Prunno, tra Asiago e Bassano del Grappa, con attività ludiche, musica, intrattenimenti, giochi e proposte gastronomiche immerse nella natura. Brintaal Celtic Folk – Valbrenta (VI), dal 27 al 30 agosto 2026.

Manifestazione a tema celtico lungo il fiume Brenta a Cismon del Grappa, con stand gastronomico di specialità dei paesi celtici, birre tradizionali e concerti folk pomeridiani e serali.