Agosto in provincia di Vicenza, tra altopiani in festa e profumo di sagre
Dalle tavolate della Festa degli gnocchi al ritmo folk di Brintaal Celtic Folk, un agosto di sapori e musica in provincia di Vicenza
Il profumo del formaggio alla piastra e dei piatti di montagna che sfrigolano all’aperto accompagna le serate più lunghe dell’anno, tra luci di bancarelle, bicchieri che tintinnano e l’aria fresca che scende dagli altopiani. È il tempo delle sagre estive, dei prodotti di stagione serviti nelle piazze e nei cortili, delle feste patronali che riportano in strada residenti e villeggianti in cerca di sapori genuini e atmosfere di paese, dal cuore collinare fino alle valli della provincia vicentina.
Nell’agosto 2026 la provincia di Vicenza diventa un mosaico di appuntamenti: tra gli stand della Festa degli gnocchi a Lusiana Conco e le tradizioni che si rinnovano alla Festa del Prunno di Asiago, passando per i giorni di musica e cultura del Brintaal Celtic Folk in Valbrenta, ogni weekend offre un nuovo pretesto per scoprire un borgo, assaggiare una specialità e vivere la convivialità delle sagre estive.
Gli appuntamenti in provincia di Vicenza
- Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.
La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.
- Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.
Sovizzo in sagra propone serate all'insegna della buona musica e del buon cibo.
- Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 1 al 2 agosto 2026.
Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio, sull'Altopiano di Asiago, che rinnova la tradizione di accoglienza e convivialità estiva del paese.
- Cesuna in festa – Roana (VI), dal 12 al 15 agosto 2026.
Cesuna in festa propone musica, stand gastronomico e varie attività di intrattenimento nel periodo di Ferragosto.
- Sagra a Tezze sul Brenta – Tezze sul Brenta (VI), dal 12 al 17 agosto 2026.
Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta con intrattenimenti musicali, concerti e stand gastronomico serale nella tensostruttura.
- Festa degli gnocchi – Lusiana Conco (VI), dal 14 al 19 agosto 2026.
Sagra degli gnocchi a Santa Caterina di Lusiana con ampia scelta di condimenti preparati dalle massaie locali e serate animate da orchestre, magia, scuole di ballo e spettacoli circensi.
- Festa dell'Assunta a Foza – Foza (VI), il 15 agosto 2026.
Ricorrenza religiosa quinquennale a Foza dedicata all’Assunta, in memoria della protezione del paese dall’epidemia di colera del 1836 nel Veneto.
- La Festa del Prunno – Asiago (VI), il 16 agosto 2026.
Festa campestre di San Rocco al Prunno, tra Asiago e Bassano del Grappa, con attività ludiche, musica, intrattenimenti, giochi e proposte gastronomiche immerse nella natura.
- Brintaal Celtic Folk – Valbrenta (VI), dal 27 al 30 agosto 2026.
Manifestazione a tema celtico lungo il fiume Brenta a Cismon del Grappa, con stand gastronomico di specialità dei paesi celtici, birre tradizionali e concerti folk pomeridiani e serali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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