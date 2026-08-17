Sapori d’autunno tra la Fiera del Riso e Ciottolando con Gusto

Quando l’aria si fa più fresca e le campagne si tingono di nuovi colori, la gente torna a ritrovarsi in piazza per assaggiare i primi frutti della stagione, tra profumi di mosto, calde cucine di casa e banchi colmi di specialità locali. In questo passaggio verso l’autunno, colline e borghi della provincia di Verona diventano lo sfondo ideale per mercatini, feste e appuntamenti dedicati ai prodotti tipici, dove il gusto incontra il piacere di stare insieme.

Nelle prossime settimane la provincia si anima tra assaggi, passeggiate e piatti della tradizione: dalla Fiera del Miele Nuovo a Molina di Fumane, che celebra il lavoro degli apicoltori, alla Magnalonga Settembrina tra vigne e colline di Sant’Ambrogio di Valpolicella, passando per la storica Fiera del Riso a Isola della Scala e il goloso itinerario vista lago di Ciottolando con Gusto a Malcesine.

Gli appuntamenti in provincia di Verona

Fiera del Miele Nuovo a Molina di Fumane – Fumane (VR), il 6 settembre 2026.

La Fiera del Miele Nuovo offre un convegno apistico, banchi espositivi con prodotti dell’alveare biologici e naturali, artigianato locale e momenti di folklore.

– Fumane (VR), il 6 settembre 2026. La Fiera del Miele Nuovo offre un convegno apistico, banchi espositivi con prodotti dell’alveare biologici e naturali, artigianato locale e momenti di folklore. Magnalonga Settembrina – Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), il 6 settembre 2026.

A Negrar in Valpolicella si tiene una passeggiata enogastronomica tra strade, vigneti e cantine, con degustazione di prodotti tipici del territorio.

– Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), il 6 settembre 2026. A Negrar in Valpolicella si tiene una passeggiata enogastronomica tra strade, vigneti e cantine, con degustazione di prodotti tipici del territorio. Fiera del Riso a Isola della Scala – Isola della Scala (VR), dal 17 settembre al 13 ottobre 2026.

La Fiera del Riso di Isola della Scala è una storica manifestazione dedicata al riso e al risotto, con piatti preparati secondo ricette tradizionali dalla lunga storia.

– Isola della Scala (VR), dal 17 settembre al 13 ottobre 2026. La Fiera del Riso di Isola della Scala è una storica manifestazione dedicata al riso e al risotto, con piatti preparati secondo ricette tradizionali dalla lunga storia. Ciottolando con Gusto – Malcesine (VR), dal 26 al 27 settembre 2026.

Ciottolando con Gusto trasforma Malcesine in un percorso enogastronomico a tappe, con degustazione di piatti tipici reinterpretati dagli chef locali, musica e un’atmosfera suggestiva di fine estate.