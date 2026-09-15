Verona e provincia: gli eventi e le sagre di ottobre
Tra la Festa dell'Uva di Bardolino e Hostaria Verona, l’autunno in provincia profuma di mosto e risaie
È il tempo in cui i filari si tingono di rosso e oro e le comunità si ritrovano nelle piazze per condividere sapori e racconti attorno ai prodotti della terra. L’aria si fa più fresca, le cucine profumano di piatti di stagione e la campagna intorno a Verona invita a rallentare il passo, tra vigne, risaie e boschi che cambiano volto.
In questo clima raccolto ma vivacissimo, la provincia si anima di appuntamenti che celebrano vino, riso, miele e ricette del territorio: dalla Festa dell’Uva e del Vino a Bardolino alla grande Fiera del Riso a Isola della Scala, passando per la dolcezza della Fiera Nazionale “I giorni del miele” a Lazise e le degustazioni diffuse di Val Polis Cellae a San Pietro in Cariano, ottobre 2026 è un invito a esplorare ogni angolo del veronese.
Gli appuntamenti in provincia di Verona
- Fiera del Riso a Isola della Scala – Isola della Scala (VR), dal 17 settembre al 13 ottobre 2026.
La Fiera del Riso di Isola della Scala è una storica manifestazione dedicata al riso e al risotto, con piatti preparati secondo ricette tradizionali dalla lunga storia.
- Festa dell'Uva e del Vino a Bardolino – Bardolino (VR), dal 1 al 5 ottobre 2026.
La Festa dell'Uva e del Vino a Bardolino celebra il rinomato vino locale sul lungolago, con iniziative dedicate alla promozione di questa eccellenza enologica veronese.
- Fiera Nazionale 'I giorni del miele' – Lazise (VR), dal 2 al 4 ottobre 2026.
La Fiera Nazionale "I giorni del miele" a Lazise del Garda è una mostra mercato di rilevanza europea dedicata ai mieli italiani, punto d’incontro per l’apicoltura nazionale ed estera sulle tematiche legate all’agricoltura.
- Fiera del Derlo – Selva di Progno (VR), dal 2 al 4 ottobre 2026.
La Fiera del Derlo celebra il tipico cesto in legno usato sui pendii del territorio, con eventi nelle strade del paese e attenzione alla salvaguardia del mestiere ormai raro del Derlaro.
- Val Polis Cellae – San Pietro in Cariano (VR), il 11 ottobre 2026.
Val Polis Cellae offre un itinerario tra cantine della Valpolicella, dove degustare vini rossi come Amarone e Recioto abbinati ai sapori del territorio, circondati da opere d’arte nel paesaggio autunnale.
- Hostaria – Festival del vino di Verona – Verona (VR), dal 16 al 18 ottobre 2026.
Hostaria trasforma il centro storico di Verona in una grande cantina a cielo aperto, con degustazioni di numerose etichette, eventi culturali, musica e intrattenimento, con attenzione al sociale e all’ambiente.
- Antica Fiera del Rosario – Fumane (VR), il 18 ottobre 2026.
Fiera tradizionale a Breonio con mostra-mercato, stand gastronomici, esposizioni e varie iniziative collaterali.
- Halloween al Castello di Bevilacqua – Bevilacqua (VR), il 31 ottobre 2026.
Cena a tema Halloween al Castello di Bevilacqua, con zucche mostruose, atmosfere magiche e un’animazione adatta anche ai bambini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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