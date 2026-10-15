Eventi e sagre di novembre in provincia di Verona
Sapori d’autunno tra Festa della Polenta di Vigasio e mercatini d’autore in provincia di Verona
Quando l’aria si fa più frizzante e le campagne si tingono di ocra e ruggine, le comunità si ritrovano attorno alle tavole imbandite e alle piazze illuminate per celebrare il raccolto e i sapori che scaldano i giorni più brevi. È il tempo delle passeggiate tra filari spogli, delle cucine che profumano di piatti corposi e di calici condivisi, in un’atmosfera raccolta ma vivace che invita a rallentare il passo, scoprendo con calma storie e tradizioni del territorio intorno a Verona.
In questo clima autunnale, la provincia diventa un susseguirsi di appuntamenti da segnare in agenda: dalla Festa della Polenta a Vigasio, che prolunga fino a novembre l’atmosfera di sagra di paese, ai colori e alle curiosità del Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno a Verona e del Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio, senza dimenticare il Mercatino della Fabbrica a Cerea, perfetto per chi ama cercare pezzi unici tra artigianato e collezionismo.
Gli appuntamenti in provincia di Verona
- Festa della Polenta a Vigasio – Vigasio (VR), dal 15 ottobre al 8 novembre 2026.
Festa gastronomica a Vigasio dove la polenta, accompagnata da piatti tipici, pizze, dolci di mais, birra e vini locali, è protagonista di serate animate da musica dal vivo.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno – Verona (VR), il 1 novembre 2026.
Mercatino mensile nel quartiere di San Zeno dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage, per riscoprire oggetti del passato e piccoli tesori.
- Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio – Valeggio sul Mincio (VR), il 22 novembre 2026.
Mercatino antiquario a Valeggio sul Mincio con numerosi espositori di oggetti, mobili, stampe, tappeti, monete, volumi antichi e porcellane, con negozi del centro aperti.
- Mercatino della Fabbrica – Cerea (VR), il 29 novembre 2026.
Nel centro storico di Cerea si svolge un mercatino d’antiquariato con numerosi espositori selezionati che propongono oggetti e arredi d’epoca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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