Sapori d’autunno tra Festa della Polenta di Vigasio e mercatini d’autore in provincia di Verona

Quando l’aria si fa più frizzante e le campagne si tingono di ocra e ruggine, le comunità si ritrovano attorno alle tavole imbandite e alle piazze illuminate per celebrare il raccolto e i sapori che scaldano i giorni più brevi. È il tempo delle passeggiate tra filari spogli, delle cucine che profumano di piatti corposi e di calici condivisi, in un’atmosfera raccolta ma vivace che invita a rallentare il passo, scoprendo con calma storie e tradizioni del territorio intorno a Verona.

In questo clima autunnale, la provincia diventa un susseguirsi di appuntamenti da segnare in agenda: dalla Festa della Polenta a Vigasio, che prolunga fino a novembre l’atmosfera di sagra di paese, ai colori e alle curiosità del Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno a Verona e del Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio, senza dimenticare il Mercatino della Fabbrica a Cerea, perfetto per chi ama cercare pezzi unici tra artigianato e collezionismo.

Gli appuntamenti in provincia di Verona

Festa della Polenta a Vigasio – Vigasio (VR), dal 15 ottobre al 8 novembre 2026.

Festa gastronomica a Vigasio dove la polenta, accompagnata da piatti tipici, pizze, dolci di mais, birra e vini locali, è protagonista di serate animate da musica dal vivo.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno – Verona (VR), il 1 novembre 2026.

Mercatino mensile nel quartiere di San Zeno dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage, per riscoprire oggetti del passato e piccoli tesori.

– Verona (VR), il 1 novembre 2026. Mercatino mensile nel quartiere di San Zeno dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage, per riscoprire oggetti del passato e piccoli tesori. Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio – Valeggio sul Mincio (VR), il 22 novembre 2026.

Mercatino antiquario a Valeggio sul Mincio con numerosi espositori di oggetti, mobili, stampe, tappeti, monete, volumi antichi e porcellane, con negozi del centro aperti.

– Valeggio sul Mincio (VR), il 22 novembre 2026. Mercatino antiquario a Valeggio sul Mincio con numerosi espositori di oggetti, mobili, stampe, tappeti, monete, volumi antichi e porcellane, con negozi del centro aperti. Mercatino della Fabbrica – Cerea (VR), il 29 novembre 2026.

Nel centro storico di Cerea si svolge un mercatino d’antiquariato con numerosi espositori selezionati che propongono oggetti e arredi d’epoca.