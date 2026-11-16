La Festa del Mandorlato di Cologna e l’Antica Fiera dei Bogoni accendono le tradizioni invernali

Ritrovarsi nelle piazze tra luci, profumi di festa e specialità della stagione è uno dei riti più attesi dell’inverno. A Verona e nei suoi dintorni, le giornate si fanno occasione per riscoprire le tradizioni e condividere il piacere della convivialità.

In provincia, il calendario invita a scoprire la Festa del Mandorlato di Cologna, l’Antica Fiera dei Bogoni di Sant’Andrea e l’Antica Fiera di Santa Lucia: appuntamenti che raccontano il legame del territorio con le sue feste e i suoi sapori.

Gli appuntamenti in provincia di Verona

Antica Fiera dei Bogoni di Sant'Andrea – Badia Calavena (VR), dal 4 al 6 dicembre 2026.

La Fiera dei Bogoni richiama visitatori da tutto il Nord Italia per scoprire le specialità culinarie del paese di Sant’Andrea.

– Badia Calavena (VR), dal 4 al 6 dicembre 2026. La Fiera dei Bogoni richiama visitatori da tutto il Nord Italia per scoprire le specialità culinarie del paese di Sant’Andrea. Festa del Mandorlato di Cologna – Cologna Veneta (VR), dal 6 al 8 dicembre 2026.

Mostra promozionale dedicata al Mandorlato, con stand di dolciumi, prodotti tipici e manufatti realizzati da hobbisti.

– Cologna Veneta (VR), dal 6 al 8 dicembre 2026. Mostra promozionale dedicata al Mandorlato, con stand di dolciumi, prodotti tipici e manufatti realizzati da hobbisti. Antica Fiera di Santa Lucia – Verona (VR), dal 10 al 13 dicembre 2026.

La Fiera di Santa Lucia anima Piazza Bra con bancarelle di dolci tipici, giocattoli, prodotti artigianali e idee regalo.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno – Verona (VR), il 6 dicembre 2026.

Mercato mensile nel quartiere di San Zeno, dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage.

– Verona (VR), il 6 dicembre 2026. Mercato mensile nel quartiere di San Zeno, dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Mercatino della Fabbrica – Cerea (VR), il 27 dicembre 2026.

Circa 150 espositori animano il centro storico di Cerea con il mercatino dell’antiquariato.

– Cerea (VR), il 27 dicembre 2026. Circa 150 espositori animano il centro storico di Cerea con il mercatino dell’antiquariato. Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio – Valeggio sul Mincio (VR), il 27 dicembre 2026.

Mercatino a Valeggio sul Mincio con espositori di oggetti, mobili, stampe, tappeti, monete, volumi e porcellane. Durante la manifestazione restano aperti anche i negozi del centro.

I mercatini di Natale

Natale a Bardolino – Bardolino (VR), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Durante le festività, Bardolino si trasforma in un villaggio natalizio con numerosi appuntamenti sullo sfondo del Lago di Garda.

– Bardolino (VR), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Durante le festività, Bardolino si trasforma in un villaggio natalizio con numerosi appuntamenti sullo sfondo del Lago di Garda. Il regalo di Natale – Valeggio sul Mincio (VR), il 6 dicembre 2026.

Nel centro storico di Valeggio sul Mincio, oltre ottanta bancarelle propongono artigianato, creazioni fatte a mano, articoli regalo, decorazioni, accessori, oggetti per la casa e specialità gastronomiche.