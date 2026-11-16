Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Dicembre in provincia di Verona: gli eventi e le sagre

La Festa del Mandorlato di Cologna e l’Antica Fiera dei Bogoni accendono le tradizioni invernali

Aggiornato: 2 min di lettura

Ritrovarsi nelle piazze tra luci, profumi di festa e specialità della stagione è uno dei riti più attesi dell’inverno. A Verona e nei suoi dintorni, le giornate si fanno occasione per riscoprire le tradizioni e condividere il piacere della convivialità.

In provincia, il calendario invita a scoprire la Festa del Mandorlato di Cologna, l’Antica Fiera dei Bogoni di Sant’Andrea e l’Antica Fiera di Santa Lucia: appuntamenti che raccontano il legame del territorio con le sue feste e i suoi sapori.

Gli appuntamenti in provincia di Verona

  • Antica Fiera dei Bogoni di Sant'Andrea – Badia Calavena (VR), dal 4 al 6 dicembre 2026.
    La Fiera dei Bogoni richiama visitatori da tutto il Nord Italia per scoprire le specialità culinarie del paese di Sant’Andrea.
  • Festa del Mandorlato di Cologna – Cologna Veneta (VR), dal 6 al 8 dicembre 2026.
    Mostra promozionale dedicata al Mandorlato, con stand di dolciumi, prodotti tipici e manufatti realizzati da hobbisti.
  • Antica Fiera di Santa Lucia – Verona (VR), dal 10 al 13 dicembre 2026.
    La Fiera di Santa Lucia anima Piazza Bra con bancarelle di dolci tipici, giocattoli, prodotti artigianali e idee regalo.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno – Verona (VR), il 6 dicembre 2026.
    Mercato mensile nel quartiere di San Zeno, dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage.
  • Mercatino della Fabbrica – Cerea (VR), il 27 dicembre 2026.
    Circa 150 espositori animano il centro storico di Cerea con il mercatino dell’antiquariato.
  • Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio – Valeggio sul Mincio (VR), il 27 dicembre 2026.
    Mercatino a Valeggio sul Mincio con espositori di oggetti, mobili, stampe, tappeti, monete, volumi e porcellane. Durante la manifestazione restano aperti anche i negozi del centro.

I mercatini di Natale

  • Natale a Bardolino – Bardolino (VR), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    Durante le festività, Bardolino si trasforma in un villaggio natalizio con numerosi appuntamenti sullo sfondo del Lago di Garda.
  • Il regalo di Natale – Valeggio sul Mincio (VR), il 6 dicembre 2026.
    Nel centro storico di Valeggio sul Mincio, oltre ottanta bancarelle propongono artigianato, creazioni fatte a mano, articoli regalo, decorazioni, accessori, oggetti per la casa e specialità gastronomiche.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI