Dicembre in provincia di Verona: gli eventi e le sagre
La Festa del Mandorlato di Cologna e l’Antica Fiera dei Bogoni accendono le tradizioni invernali
Ritrovarsi nelle piazze tra luci, profumi di festa e specialità della stagione è uno dei riti più attesi dell’inverno. A Verona e nei suoi dintorni, le giornate si fanno occasione per riscoprire le tradizioni e condividere il piacere della convivialità.
In provincia, il calendario invita a scoprire la Festa del Mandorlato di Cologna, l’Antica Fiera dei Bogoni di Sant’Andrea e l’Antica Fiera di Santa Lucia: appuntamenti che raccontano il legame del territorio con le sue feste e i suoi sapori.
Gli appuntamenti in provincia di Verona
- Antica Fiera dei Bogoni di Sant'Andrea – Badia Calavena (VR), dal 4 al 6 dicembre 2026.
La Fiera dei Bogoni richiama visitatori da tutto il Nord Italia per scoprire le specialità culinarie del paese di Sant’Andrea.
- Festa del Mandorlato di Cologna – Cologna Veneta (VR), dal 6 al 8 dicembre 2026.
Mostra promozionale dedicata al Mandorlato, con stand di dolciumi, prodotti tipici e manufatti realizzati da hobbisti.
- Antica Fiera di Santa Lucia – Verona (VR), dal 10 al 13 dicembre 2026.
La Fiera di Santa Lucia anima Piazza Bra con bancarelle di dolci tipici, giocattoli, prodotti artigianali e idee regalo.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino dell’Antiquariato in Piazza San Zeno – Verona (VR), il 6 dicembre 2026.
Mercato mensile nel quartiere di San Zeno, dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage.
- Mercatino della Fabbrica – Cerea (VR), il 27 dicembre 2026.
Circa 150 espositori animano il centro storico di Cerea con il mercatino dell’antiquariato.
- Mercatino Antiquario a Valeggio sul Mincio – Valeggio sul Mincio (VR), il 27 dicembre 2026.
Mercatino a Valeggio sul Mincio con espositori di oggetti, mobili, stampe, tappeti, monete, volumi e porcellane. Durante la manifestazione restano aperti anche i negozi del centro.
I mercatini di Natale
- Natale a Bardolino – Bardolino (VR), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Durante le festività, Bardolino si trasforma in un villaggio natalizio con numerosi appuntamenti sullo sfondo del Lago di Garda.
- Il regalo di Natale – Valeggio sul Mincio (VR), il 6 dicembre 2026.
Nel centro storico di Valeggio sul Mincio, oltre ottanta bancarelle propongono artigianato, creazioni fatte a mano, articoli regalo, decorazioni, accessori, oggetti per la casa e specialità gastronomiche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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