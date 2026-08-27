Eventi e sagre di agosto in provincia di Verona
Tra Palio delle contrade e A Tavola Sotto Le Stelle, l’agosto veronese si assaggia in piazza
Dalle tavolate all’aperto che accolgono amici e vicini fino ai brindisi al calar del sole, le feste d’estate diventano il rito collettivo che celebra la stagione dei sapori maturi e delle serate che si allungano. È il momento dei prodotti tipici al culmine: vini profumati, ortaggi croccanti, frutta zuccherina e specialità alla griglia che profumano i borghi, mentre tra colline e pianure della provincia di Verona le piazze si trasformano in salotti a cielo aperto.
In questo clima conviviale, la provincia si anima tra colline e campagne con appuntamenti che mettono al centro la buona tavola e le tradizioni locali: dalla Festa di Fiamene a Negrar di Valpolicella, che porta in festa il territorio collinare, alla serata sotto il cielo stellato di A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua, fino ai colori del lago con il Palio delle contrade a Garda.
Gli appuntamenti in provincia di Verona
- Festa di Fiamene – Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026.
La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori.
- A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua – Bevilacqua (VR), il 7 agosto 2026.
Cena all'aperto nel Castello Bevilacqua per la notte di San Lorenzo, con menù ispirato alle stelle, accompagnamento musicale e momenti poetici dedicati al cosmo.
- Palio delle contrade – Garda (VR), il 15 agosto 2026.
Palio delle Contrade di Garda, festa folkloristica collegata alle celebrazioni dell'Assunta, con sfide tra rioni e momenti di tradizione popolare.
- Festa delle Carni Bianche – San Pietro di Morubio (VR), il 24 agosto 2026.
Manifestazione gastronomica dedicata alle carni bianche con piatti serviti al tavolo, stand di prodotti artigianali, laboratori e concorsi di cucina per bambini, area giochi e attività ludico-educative.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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