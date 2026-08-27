Tra Palio delle contrade e A Tavola Sotto Le Stelle, l’agosto veronese si assaggia in piazza

Dalle tavolate all’aperto che accolgono amici e vicini fino ai brindisi al calar del sole, le feste d’estate diventano il rito collettivo che celebra la stagione dei sapori maturi e delle serate che si allungano. È il momento dei prodotti tipici al culmine: vini profumati, ortaggi croccanti, frutta zuccherina e specialità alla griglia che profumano i borghi, mentre tra colline e pianure della provincia di Verona le piazze si trasformano in salotti a cielo aperto.

In questo clima conviviale, la provincia si anima tra colline e campagne con appuntamenti che mettono al centro la buona tavola e le tradizioni locali: dalla Festa di Fiamene a Negrar di Valpolicella, che porta in festa il territorio collinare, alla serata sotto il cielo stellato di A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua, fino ai colori del lago con il Palio delle contrade a Garda.

Gli appuntamenti in provincia di Verona

Festa di Fiamene – Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026.

La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori.

– Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026. La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori. A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua – Bevilacqua (VR), il 7 agosto 2026.

Cena all'aperto nel Castello Bevilacqua per la notte di San Lorenzo, con menù ispirato alle stelle, accompagnamento musicale e momenti poetici dedicati al cosmo.

– Bevilacqua (VR), il 7 agosto 2026. Cena all'aperto nel Castello Bevilacqua per la notte di San Lorenzo, con menù ispirato alle stelle, accompagnamento musicale e momenti poetici dedicati al cosmo. Palio delle contrade – Garda (VR), il 15 agosto 2026.

Palio delle Contrade di Garda, festa folkloristica collegata alle celebrazioni dell'Assunta, con sfide tra rioni e momenti di tradizione popolare.

– Garda (VR), il 15 agosto 2026. Palio delle Contrade di Garda, festa folkloristica collegata alle celebrazioni dell'Assunta, con sfide tra rioni e momenti di tradizione popolare. Festa delle Carni Bianche – San Pietro di Morubio (VR), il 24 agosto 2026.

Manifestazione gastronomica dedicata alle carni bianche con piatti serviti al tavolo, stand di prodotti artigianali, laboratori e concorsi di cucina per bambini, area giochi e attività ludico-educative.