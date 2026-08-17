Venezia e provincia: gli eventi e le sagre di settembre
Tra la Regata Storica e la Grande Festa del Vino, settembre in provincia di Venezia profuma già d’autunno
Fichi maturi, primi grappoli vendemmiati e profumo di mosto annunciano l’arrivo dell’autunno sulle tavole venete, insieme a funghi, zucche e piatti che si fanno via via più avvolgenti. Nelle campagne e nei centri storici dell’area di Venezia l’aria si fa più tersa, le luci si addolciscono e tra mercatini, sagre e feste in piazza si celebra il passaggio di stagione con prodotti tipici, vino nuovo e atmosfere raccolte.
In provincia di Venezia questo periodo è l’occasione ideale per alternare passeggiate tra ville e calli a serate nelle sagre e nei grandi eventi: dalla saporita Festa dea sardea di Salzano alla spettacolare Regata Storica a Venezia, fino ai calici internazionali de La Grande Festa del Vino a Santa Maria di Sala, il calendario di settembre 2026 è un invito continuo a uscire e assaggiare il territorio.
Gli appuntamenti in provincia di Venezia
- Festa dea sardea – Salzano (VE), dal 30 agosto al 1 settembre 2026.
Festa gastronomica a Salzano dedicata alla sardea, proposta in varie ricette della tradizione veneziana insieme ad altre specialità di mare, presso la tensostruttura vicino allo stadio comunale.
- Regata Storica a Venezia – Venezia (VE), il 6 settembre 2026.
La Regata Storica di Venezia si apre con un suggestivo corteo di imbarcazioni storiche, seguito da appassionanti gare remiere che rievocano l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro.
- Wanderlust 108: l'edizione 2026 della Mindful Triathlon – Venezia (VE), il 19 settembre 2026.
Mindful Triathlon che riunisce una community dedicata a sport e benessere, con in programma una sessione di yoga accompagnata da DJ e una meditazione guidata.
- La Grande Festa del Vino – Santa Maria di Sala (VE), dal 26 al 27 settembre 2026.
La Grande Festa del Vino porta a Villa Farsetti migliaia di bottiglie da tutta Italia e da numerosi paesi del mondo, con aree dedicate ai vini tradizionali, biologici e naturali e a una selezione di specialità gastronomiche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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