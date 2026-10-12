Profumo d’autunno tra Festa della Zucca a Salzano e sapori diffusi in tutta la provincia

La zucca che colora orti e mercati, i funghi, le prime castagne e i vini novelli annunciano la stagione dei sapori più intensi: sulle tavole tornano piatti ricchi e profumi avvolgenti, accompagnati da serate più lente e luminose di riflessi dorati. Tra giornate ancora miti e prime nebbie leggere, l’aria si riempie di aromi di mosto, spezie e dolci tradizionali, mentre le campagne intorno a Venezia si tingono di sfumature calde e invitanti.

Nella provincia di Venezia questo clima diventa l’occasione per esplorare paesi e borghi tra stand, profumi e specialità locali: a Salzano la Festa della Zucca (dal 16 al 18 ottobre, dal 22 al 25 ottobre e dal 29 ottobre al 1 novembre 2026) celebra uno dei simboli dell’autunno, mentre gli appassionati di oggetti d’altri tempi possono curiosare tra le bancarelle dell’Antiquariato e Modernariato a Portogruaro (10 ottobre 2026) o del Mercatino Antiquario di Campo San Maurizio a Venezia (dal 16 al 18 ottobre 2026).

Gli appuntamenti in provincia di Venezia

Festa della Zucca – Salzano (VE), dal 16 al 18 ottobre, dal 22 al 25 ottobre e dal 29 ottobre al 1 novembre 2026.

La Festa della Zucca a Salzano offre stand gastronomici con piatti a base di zucca, mostra mercato di prodotti artigianali e agroalimentari, esposizione e concorso delle zucche, oltre a spettacoli, musica, ballo, cabaret, animazione e laboratori per bambini.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Antiquariato e Modernariato a Portogruaro – Portogruaro (VE), il 10 ottobre 2026.

Mercatino di antiquariato e modernariato nel centro storico di Portogruaro, tra Piazzetta Duomo e Piazza della Repubblica, divenuto appuntamento fisso mensile.

– Portogruaro (VE), il 10 ottobre 2026. Mercatino di antiquariato e modernariato nel centro storico di Portogruaro, tra Piazzetta Duomo e Piazza della Repubblica, divenuto appuntamento fisso mensile. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo a Chioggia – Chioggia (VE), il 11 ottobre 2026.

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo lungo il Corso del Popolo, nel centro storico di Chioggia, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale.

– Chioggia (VE), il 11 ottobre 2026. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo lungo il Corso del Popolo, nel centro storico di Chioggia, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale. Mercatinoale, l'antiquariato a Noale – Noale (VE), il 11 ottobre 2026.

Mercatino dell’antiquariato a Noale, tra i più suggestivi del veneziano, ambientato nella città storica dei Tempesta, ideale per chi cerca oggetti del passato e memorie d’altri tempi.

– Noale (VE), il 11 ottobre 2026. Mercatino dell’antiquariato a Noale, tra i più suggestivi del veneziano, ambientato nella città storica dei Tempesta, ideale per chi cerca oggetti del passato e memorie d’altri tempi. Mercatino Antiquario di Campo San Maurizio – Venezia (VE), dal 16 al 18 ottobre 2026.

Tradizionale mercatino dell’antiquariato nel Campo San Maurizio, nel sestiere di San Marco, a pochi passi da Campo Santo Stefano e Piazza San Marco.