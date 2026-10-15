Tra la Fiera de l'Oca e la Festa del Radicchio Rosso: sapori d'autunno in provincia di Venezia

Il radicchio rosso che colora le tavole, la zucca che profuma di forno e di zuppe cremose, i calici che si riempiono di vini intensi: l’autunno porta in tavola sfumature calde e profumi avvolgenti. È la stagione in cui la campagna veneta si prepara al riposo, mentre borghi e città della zona di Venezia accendono le piazze con sagre, feste popolari e incontri dedicati ai prodotti tipici.

In provincia di Venezia questo periodo è un invito a uscire di casa: dalla suggestiva Festa della Zucca di Salzano alla tradizionale Fiera de l’Oca a Mirano, fino ai sapori inconfondibili della Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Scorzè, i weekend di novembre 2026 diventano l’occasione perfetta per scoprire il territorio tra stand gastronomici, antiche devozioni e atmosfere di festa.

Gli appuntamenti in provincia di Venezia

Festa della Zucca – Salzano (VE), dal 29 ottobre al 1 novembre 2026.

Festa a Salzano con stand gastronomico a base di zucca, mostra e concorso di zucche, mercato di prodotti artigianali e agroalimentari, spettacoli, musica, ballo e attività per bambini.

– Salzano (VE), dal 29 ottobre al 1 novembre 2026. Festa a Salzano con stand gastronomico a base di zucca, mostra e concorso di zucche, mercato di prodotti artigianali e agroalimentari, spettacoli, musica, ballo e attività per bambini. La Fiera de l'Oca a Mirano – Mirano (VE), dal 7 al 8 novembre 2026.

Rievocazione storica a Mirano che ricrea una fiera paesana della Belle Époque, con scenografie d’epoca, banchi in legno, giochi tradizionali, figuranti in costume e artigiani al lavoro.

– Mirano (VE), dal 7 al 8 novembre 2026. Rievocazione storica a Mirano che ricrea una fiera paesana della Belle Époque, con scenografie d’epoca, banchi in legno, giochi tradizionali, figuranti in costume e artigiani al lavoro. Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP – Scorzè (VE), dal 7 al 23 novembre 2026.

Manifestazione enogastronomica a Rio San Martino dedicata al Radicchio Rosso di Treviso IGP, con mostre, vendita del prodotto, stand, convegni, artigianato locale ed eventi ricreativi.

– Scorzè (VE), dal 7 al 23 novembre 2026. Manifestazione enogastronomica a Rio San Martino dedicata al Radicchio Rosso di Treviso IGP, con mostre, vendita del prodotto, stand, convegni, artigianato locale ed eventi ricreativi. La Festa della Madonna della Salute – Venezia (VE), il 21 novembre 2026.

Festa religiosa veneziana in ricordo della pestilenza del 1630, con celebrazioni annuali il 21 novembre in onore della Madonna della Salute.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo a Chioggia – Chioggia (VE), il 8 novembre 2026.

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo a Chioggia, organizzato lungo il Corso del Popolo nel cuore del centro storico.

– Chioggia (VE), il 8 novembre 2026. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo a Chioggia, organizzato lungo il Corso del Popolo nel cuore del centro storico. Mercatinoale, l'antiquariato a Noale – Noale (VE), il 8 novembre 2026.

Mercatino dell’antiquariato di Noale, tra i più suggestivi del veneziano, ambientato nel centro storico della città, ideale per chi cerca oggetti e memorie del passato.

– Noale (VE), il 8 novembre 2026. Mercatino dell’antiquariato di Noale, tra i più suggestivi del veneziano, ambientato nel centro storico della città, ideale per chi cerca oggetti e memorie del passato. Antiquariato e Modernariato a Portogruaro – Portogruaro (VE), il 14 novembre 2026.

Mercatino di antiquariato e modernariato nel centro storico di Portogruaro, tra Piazzetta Duomo e Piazza della Repubblica, divenuto un appuntamento consolidato.