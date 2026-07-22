Luglio in provincia di Venezia, tra tramonti sul mare e profumo di griglia
Dal Redentore a Venezia alla Sagra del Pesce di Chioggia, un luglio di sapori e feste sotto le stelle
Le grigliate di pesce azzurro e i calici di vini bianchi freschi diventano protagonisti delle tavole estive, insieme alla frutta di stagione e alle specialità della laguna. Tra giornate lunghe, serate all’aperto e il mare che richiama lungo la costa, l’area di Venezia si accende di luci, profumi e tavolate in piazza, dove la tradizione incontra il piacere di stare insieme.
In tutta la provincia il calendario si riempie di appuntamenti da segnare in agenda: dalle atmosfere marinare di Chioggia in festa con la Sagra del Pesce alla voglia di sfida ai fornelli di Torna Griglie Roventi a Jesolo, fino alla magia notturna della Festa del Redentore ed è magia a Venezia, tra piatti tipici, musica e brindisi in riva all’acqua.
Gli appuntamenti in provincia di Venezia
- Chioggia in festa con la Sagra del Pesce – Chioggia (VE), dal 10 al 19 luglio 2026.
Storica Sagra del Pesce di Chioggia con piatti tipici di mare e laguna negli stand delle associazioni locali, dedicata alle tradizioni dei pescatori.
- Sagra della Sopressa – Pramaggiore (VE), dal 10 al 20 luglio 2026.
Sagra della Sopressa a Belfiore di Pramaggiore con stand gastronomico dedicato ai piatti tipici a base di sopressa e grigliate.
- Torna Griglie Roventi a Jesolo – Jesolo (VE), il 11 luglio 2026.
Griglie Roventi a Jesolo è il campionato di barbecue per cuochi non professionisti che si sfidano a colpi di grigliata.
- Feste Marinare di Cortellazzo – Jesolo (VE), dal 11 al 12 luglio 2026.
Feste Marinare di Cortellazzo al centro sportivo con piatti di pesce, vini tipici, intrattenimento musicale e ballo.
- Festa del Redentore ed è magia a Venezia – Venezia (VE), dal 18 al 19 luglio 2026.
La Festa del Redentore anima Venezia con barche illuminate, ponte votivo, spettacolari fuochi d’artificio e tradizionali regate storiche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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