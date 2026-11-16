Venezia e provincia: gli eventi e le sagre di dicembre
Dalla Mostra del Radicchio Tardivo a Martellago a Caorle Christmas Time, l’inverno si accende
Il radicchio tardivo, con il suo gusto deciso, porta in tavola uno dei sapori tipici dell’inverno; intorno, le giornate si accorciano e le tradizioni di fine anno invitano a ritrovarsi. Nell’area di Venezia, il mese intreccia prodotti di stagione e atmosfere di festa.
In provincia di Venezia, la Mostra del Radicchio Tardivo a Martellago mette al centro un prodotto simbolo della stagione, mentre Caorle Christmas Time aggiunge al calendario un appuntamento natalizio che prosegue fino a gennaio. Due occasioni diverse per vivere il mese tra sapori d’inverno e aria di festa.
Gli appuntamenti in provincia di Venezia
- Mostra del Radicchio Tardivo a Martellago – Martellago (VE), dal 26 novembre al 13 dicembre 2026.
La Mostra del Radicchio Tardivo propone un programma ricco di appuntamenti e una mostra-concorso con circa settanta espositori in gara per il premio al miglior radicchio.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino Antiquario di Campo San Maurizio – Venezia (VE), dal 4 al 6 dicembre 2026.
Mercatino tradizionale dell’antiquariato nella cornice di Campo San Maurizio, nel sestiere di San Marco, a pochi passi da Campo Santo Stefano e Piazza San Marco.
- Caorle Christmas Time – Caorle (VE), dal 5 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.
Il mercatino natalizio di Caorle propone oltre ottanta casette distribuite lungo le vie cittadine, in un percorso che lo rende uno dei più lunghi d’Europa.
- Antiquariato e Modernariato a Portogruaro – Portogruaro (VE), il 12 dicembre 2026.
Mercatino di antiquariato e modernariato nel centro storico di Portogruaro, tra Piazzetta Duomo e Piazza della Repubblica.
- Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo a Chioggia – Chioggia (VE), il 13 dicembre 2026.
Mercatino di antiquariato e collezionismo lungo il Corso del Popolo, nel centro storico di Chioggia.
- Mercatinoale, l'antiquariato a Noale – Noale (VE), il 13 dicembre 2026.
Mercatino dell’antiquariato a Noale, dove oggetti di altri tempi permettono di ripercorrere la storia della città.
I mercatini di Natale
- Il Mercatino di Natale a Spinea – Spinea (VE), il 13 dicembre e dal 19 al 24 dicembre 2026.
A Spinea tornano i mercatini di Natale, con bancarelle, artigianato, gastronomia e altre proposte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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