Il radicchio tardivo, con il suo gusto deciso, porta in tavola uno dei sapori tipici dell’inverno; intorno, le giornate si accorciano e le tradizioni di fine anno invitano a ritrovarsi. Nell’area di Venezia, il mese intreccia prodotti di stagione e atmosfere di festa.

In provincia di Venezia, la Mostra del Radicchio Tardivo a Martellago mette al centro un prodotto simbolo della stagione, mentre Caorle Christmas Time aggiunge al calendario un appuntamento natalizio che prosegue fino a gennaio. Due occasioni diverse per vivere il mese tra sapori d’inverno e aria di festa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.