Dalla Fiera di Santo Stefano alla Sagra di San Rocco: il gusto dell’estate in provincia di Venezia

Le grigliate di pesce azzurro accanto a un calice fresco di bianco locale raccontano più di mille parole l’estate veneta: tavolate all’aperto, profumo di fritto di mare e di erbe aromatiche, luci soffuse tra barchesse e campielli. In questo periodo il calendario si riempie di sagre, mercatini serali ed eventi enogastronomici che mettono al centro i prodotti di stagione e le tradizioni popolari, dal litorale fino all’entroterra della provincia di Venezia.

Nelle prossime settimane il territorio si anima di appuntamenti da segnare subito in agenda: dalla Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria alla Sagra di San Rocco e antica fiera del bestiame di Dolo, fino alle Feste Marinare di Cortellazzo a Jesolo e alla Festa dea sardea di Salzano, un filo di sapori e musica collega paesi e frazioni tra Riviera del Brenta, costa e campagna.

Gli appuntamenti in provincia di Venezia

Fiera di Santo Stefano – Concordia Sagittaria (VE), dal 31 luglio al 4 agosto 2026.

Tradizionale Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, appuntamento consolidato del territorio con iniziative e proposte per il pubblico.

– Concordia Sagittaria (VE), dal 31 luglio al 4 agosto 2026. Tradizionale Fiera di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, appuntamento consolidato del territorio con iniziative e proposte per il pubblico. Sagra di San Rocco e antica fiera del bestiame – Dolo (VE), dal 7 al 18 agosto 2026.

Sagra patronale a Dolo con luna park, stand gastronomici, salite serali sul campanile, torneo di scacchi, spettacoli di musica e cabaret e la storica fiera del bestiame.

– Dolo (VE), dal 7 al 18 agosto 2026. Sagra patronale a Dolo con luna park, stand gastronomici, salite serali sul campanile, torneo di scacchi, spettacoli di musica e cabaret e la storica fiera del bestiame. Feste Marinare di Cortellazzo – Jesolo (VE), dal 9 al 10 agosto 2026.

Feste Marinare di Cortellazzo con protagonista il pesce locale, piatti tipici, vini del territorio e intrattenimento musicale con ballo presso il centro sportivo.

– Jesolo (VE), dal 9 al 10 agosto 2026. Feste Marinare di Cortellazzo con protagonista il pesce locale, piatti tipici, vini del territorio e intrattenimento musicale con ballo presso il centro sportivo. Festa dea sardea – Salzano (VE), dal 30 agosto al 1 settembre 2026.

Festa gastronomica a Salzano dedicata alla sardea, proposta in varie ricette della tradizione veneziana insieme ad altre specialità di mare, presso la tensostruttura vicino allo stadio comunale.