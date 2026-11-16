Dalla Fiera di San Nicolò alla Corte dei Miracoli, Trieste si veste d’inverno

Tra passeggiate all’aperto e occasioni per ritrovarsi, l’inverno invita a rallentare e a cercare i sapori della stagione. A Trieste, le giornate più corte si accompagnano al piacere di vivere insieme le tradizioni e le atmosfere delle feste.

Nel territorio della provincia, il calendario di dicembre passa dalla La Magia del Natale: Fiera di San Nicolò, in programma a Trieste dal 28 novembre al 6 dicembre, alla La magia del Natale a Trieste, dal 7 dicembre al 6 gennaio. A Muggia, il 13 dicembre, c’è anche la Corte dei Miracoli.

Gli appuntamenti in provincia di Trieste

La Magia del Natale: Fiera di San Nicolò – Trieste (TS), dal 28 novembre al 6 dicembre 2026.

La Fiera di San Nicolò propone stand di dolciumi e prodotti tipici, idee regalo e bancarelle di espositori lungo il viale alberato.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Corte dei Miracoli – Muggia (TS), il 13 dicembre 2026.

Mercato di oggetti d’antiquariato, collezionismo e vintage, tra quadri, ceramiche, fotografie, libri, giocattoli e cimeli provenienti da soffitte e cantine private.

– Muggia (TS), il 13 dicembre 2026. Mercato di oggetti d’antiquariato, collezionismo e vintage, tra quadri, ceramiche, fotografie, libri, giocattoli e cimeli provenienti da soffitte e cantine private. Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato – Trieste (TS), il 20 dicembre 2026.

Mercatino dell’antiquariato e dell’usato con mobili, cristalli, porcellane, oggetti del Carso e cimeli legati alla storia asburgica. In occasione della Barcolana è prevista un’edizione straordinaria riservata ai commercianti.

I mercatini di Natale

La magia del Natale a Trieste – Trieste (TS), dal 7 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino natalizio con casette di artigianato, idee regalo, dolci, cibo e bevande. L’evento comprende giostre, una pista di pattinaggio su ghiaccio, animatori in costume e artisti di strada.