Dicembre in provincia di Trieste: gli eventi e le sagre
Dalla Fiera di San Nicolò alla Corte dei Miracoli, Trieste si veste d’inverno
Tra passeggiate all’aperto e occasioni per ritrovarsi, l’inverno invita a rallentare e a cercare i sapori della stagione. A Trieste, le giornate più corte si accompagnano al piacere di vivere insieme le tradizioni e le atmosfere delle feste.
Nel territorio della provincia, il calendario di dicembre passa dalla La Magia del Natale: Fiera di San Nicolò, in programma a Trieste dal 28 novembre al 6 dicembre, alla La magia del Natale a Trieste, dal 7 dicembre al 6 gennaio. A Muggia, il 13 dicembre, c’è anche la Corte dei Miracoli.
Gli appuntamenti in provincia di Trieste
- La Magia del Natale: Fiera di San Nicolò – Trieste (TS), dal 28 novembre al 6 dicembre 2026.
La Fiera di San Nicolò propone stand di dolciumi e prodotti tipici, idee regalo e bancarelle di espositori lungo il viale alberato.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Corte dei Miracoli – Muggia (TS), il 13 dicembre 2026.
Mercato di oggetti d’antiquariato, collezionismo e vintage, tra quadri, ceramiche, fotografie, libri, giocattoli e cimeli provenienti da soffitte e cantine private.
- Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato – Trieste (TS), il 20 dicembre 2026.
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato con mobili, cristalli, porcellane, oggetti del Carso e cimeli legati alla storia asburgica. In occasione della Barcolana è prevista un’edizione straordinaria riservata ai commercianti.
I mercatini di Natale
- La magia del Natale a Trieste – Trieste (TS), dal 7 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Mercatino natalizio con casette di artigianato, idee regalo, dolci, cibo e bevande. L’evento comprende giostre, una pista di pattinaggio su ghiaccio, animatori in costume e artisti di strada.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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