Tra Pomaria 2026 e la desmontegada di Predazzo, un ottobre di sapori d’autunno in Trentino

Il profumo di castagne e mosto accompagna i primi colori ramati dei boschi, mentre le giornate si accorciano e le tavole si riempiono di mele, patate di montagna, zucche e formaggi d’alpeggio. In questo tempo di passaggio, tra l’ultima aria tiepida e i primi freddi, borghi e vallate attorno a Trento celebrano il raccolto e la lentezza: è la stagione ideale per assaggiare i prodotti tipici appena usciti dai campi e dalle malghe, passeggiare tra vigneti in vendemmia e scoprire antiche tradizioni contadine.

Nell’ottobre 2026 la provincia di Trento diventa un mosaico di feste, sagre ed eventi enogastronomici che raccontano il territorio attraverso i suoi sapori più autentici. Dalla grande kermesse di mele e prodotti della valle a Pomaria 2026 – Arte, cultura, gastronomia, musica e tradizione a Cles, passando per la suggestiva La desmontegada de le vache di Predazzo e le specialità di montagna in festa a Formai dal Mont nelle Ville d’Anaunia, ogni fine settimana è un invito a partire e riempire il piatto di autunno trentino.

Gli appuntamenti in provincia di Trento

Oktoberfest Trento – Trento (TN), dal 2 al 4 ottobre 2026.

Manifestazione a Trento ispirata all’Oktoberfest, con sapori bavaresi, musica e tradizioni alpine in un’atmosfera festosa.

– Trento (TN), dal 2 al 4 ottobre 2026. Manifestazione a Trento ispirata all’Oktoberfest, con sapori bavaresi, musica e tradizioni alpine in un’atmosfera festosa. La desmontegada de le vache di Predazzo – Predazzo (TN), dal 3 al 4 ottobre 2026.

A Predazzo si festeggia la fine dell’alpeggio con sfilate di carri, musica, laboratori e proposte gastronomiche della tradizione.

– Predazzo (TN), dal 3 al 4 ottobre 2026. A Predazzo si festeggia la fine dell’alpeggio con sfilate di carri, musica, laboratori e proposte gastronomiche della tradizione. Festa della Patata – Ronzone (TN), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Nel centro storico di Ronzone si celebra l’autunno con una festa dedicata alla patata e ai prodotti dell’orto, tra mercatini, bancarelle artistiche, animazione per bambini e cucina tipica.

– Ronzone (TN), dal 3 al 4 ottobre 2026. Nel centro storico di Ronzone si celebra l’autunno con una festa dedicata alla patata e ai prodotti dell’orto, tra mercatini, bancarelle artistiche, animazione per bambini e cucina tipica. Festival della Polenta a Storo – Storo (TN), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Evento dedicato alla celebre farina gialla di Storo e alla polenta, piatto simbolo della cucina di montagna locale.

– Storo (TN), dal 3 al 4 ottobre 2026. Evento dedicato alla celebre farina gialla di Storo e alla polenta, piatto simbolo della cucina di montagna locale. Festa del Radicchio di Bieno – Bieno (TN), il 4 ottobre 2026.

La Festa del Radicchio di Bieno celebra la cucina locale con stand enogastronomici, piatti a base di radicchio, mercatino di prodotti tipici, giochi per bambini, musica e intrattenimento.

– Bieno (TN), il 4 ottobre 2026. La Festa del Radicchio di Bieno celebra la cucina locale con stand enogastronomici, piatti a base di radicchio, mercatino di prodotti tipici, giochi per bambini, musica e intrattenimento. Festa della zucca a Pergine Valsugana – Pergine Valsugana (TN), dal 9 al 11 ottobre 2026.

A Pergine Valsugana, nel parco Ai Tre Castagni, le zucche vengono esposte in una mostra autunnale dedicata a questo ortaggio.

– Pergine Valsugana (TN), dal 9 al 11 ottobre 2026. A Pergine Valsugana, nel parco Ai Tre Castagni, le zucche vengono esposte in una mostra autunnale dedicata a questo ortaggio. Sapori d’Autunno 2026 a Brentonico – Brentonico (TN), dal 10 al 11 ottobre 2026.

A Brentonico mercato dei sapori, tour enogastronomici, laboratori, attività per bambini, spettacoli e concerti celebrano l’autunno e la tradizione di montagna.

– Brentonico (TN), dal 10 al 11 ottobre 2026. A Brentonico mercato dei sapori, tour enogastronomici, laboratori, attività per bambini, spettacoli e concerti celebrano l’autunno e la tradizione di montagna. Pomaria 2026 – Arte, cultura, gastronomia, musica e tradizione – Cles (TN), dal 17 al 18 ottobre 2026.

In Val di Non “Pomaria” è una grande festa delle mele con raccolta in campo, laboratori di cucina per lo strudel, giochi, degustazioni e iniziative per adulti e bambini.

– Cles (TN), dal 17 al 18 ottobre 2026. In Val di Non “Pomaria” è una grande festa delle mele con raccolta in campo, laboratori di cucina per lo strudel, giochi, degustazioni e iniziative per adulti e bambini. Festa della castagna di Castione – Brentonico (TN), il 18 ottobre 2026.

La Festa del Marrone di Castione celebra i marroni locali, prodotti d’eccellenza del territorio, che diventano i protagonisti assoluti di degustazioni e specialità gastronomiche per più weekend.

– Brentonico (TN), il 18 ottobre 2026. La Festa del Marrone di Castione celebra i marroni locali, prodotti d’eccellenza del territorio, che diventano i protagonisti assoluti di degustazioni e specialità gastronomiche per più weekend. Formai dal Mont – Ville d'Anaunia (TN), dal 23 al 25 ottobre 2026.

A Tassullo la rassegna Formai dal Mont presenta i formaggi di malga di Val di Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella, offrendo un percorso di scoperta dei prodotti lattiero-caseari locali.

– Ville d'Anaunia (TN), dal 23 al 25 ottobre 2026. A Tassullo la rassegna Formai dal Mont presenta i formaggi di malga di Val di Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella, offrendo un percorso di scoperta dei prodotti lattiero-caseari locali. Festa della patata del Lomaso – Comano Terme (TN), dal 24 al 25 ottobre 2026.

La Festa della patata del Lomaso rende omaggio alle patate Montagnine, proposte nelle diverse varietà e utilizzate in ricette tradizionali per valorizzarne gusto e qualità.

– Comano Terme (TN), dal 24 al 25 ottobre 2026. La Festa della patata del Lomaso rende omaggio alle patate Montagnine, proposte nelle diverse varietà e utilizzate in ricette tradizionali per valorizzarne gusto e qualità. La Ciuìga e il suo borgo – San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.

La Ciuìga e il suo borgo offre un percorso tra sapori della tradizione contadina e la scoperta di San Lorenzo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

– San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026. La Ciuìga e il suo borgo offre un percorso tra sapori della tradizione contadina e la scoperta di San Lorenzo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Sagra della ciuiga – San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.

A San Lorenzo in Banale la Sagra della ciuìga celebra il tipico salame con le rape con degustazioni, menu a tema, spettacoli di strada, musica antica e l’apertura di corti e cantine del borgo Berghi.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino delle pulci e dell'hobbistica – Pergine Valsugana (TN), il 3 ottobre 2026.

Mercatino delle pulci e dell’hobbistica nel centro storico di Pergine Valsugana, fiera dell’usato dedicata al riuso, al riciclo e al recupero di oggetti antichi.

– Pergine Valsugana (TN), il 3 ottobre 2026. Mercatino delle pulci e dell’hobbistica nel centro storico di Pergine Valsugana, fiera dell’usato dedicata al riuso, al riciclo e al recupero di oggetti antichi. Mercatino d'altri tempi – Rovereto (TN), il 3 ottobre 2026.

Mercatino di cose usate e collezionismo nel borgo antico, con bancarelle su più piazze che propongono oggetti d’epoca, artigianato, libri, bigiotteria, ceramiche, monete, francobolli e hobbistica.

– Rovereto (TN), il 3 ottobre 2026. Mercatino di cose usate e collezionismo nel borgo antico, con bancarelle su più piazze che propongono oggetti d’epoca, artigianato, libri, bigiotteria, ceramiche, monete, francobolli e hobbistica. Mercatino dei Gaudenti – Trento (TN), il 10 e 24 ottobre 2026.

Mercatino dei Gaudenti in piazza Garzetti e Piazza Dante, con bancarelle di hobbistica, anticaglie, vecchie stampe e altri oggetti curiosi.

– Trento (TN), il 10 e 24 ottobre 2026. Mercatino dei Gaudenti in piazza Garzetti e Piazza Dante, con bancarelle di hobbistica, anticaglie, vecchie stampe e altri oggetti curiosi. Mercatino delle Pulci di Arco – Arco (TN), il 17 ottobre 2026.

Mercatino delle pulci di Arco nel centro storico, dedicato a chi cerca oggetti curiosi, pezzi da collezione e articoli dal sapore vintage.