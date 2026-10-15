Tra la Sagra della ciuìga e i Frantoi Aperti sul Garda, novembre in Trentino profuma d’autunno

Il profumo di castagne tostate e mosto appena versato accompagna i colori caldi dei boschi e dei filari che digradano verso la città, mentre le prime luci delle feste iniziano a riflettersi sui palazzi storici di Trento e dei suoi borghi. È il momento in cui i sapori robusti della montagna incontrano l’eleganza dei vini del territorio, tra piatti fumanti, serate lente e passeggiate tra piazze accoglienti avvolte da un’aria frizzante ma ancora dolce.

In provincia di Trento l’autunno entra nel suo cuore con appuntamenti che raccontano il territorio a tavola e nelle piazze: dalla tradizionale Sagra della ciuiga e dal percorso nel borgo di La Ciuìga e il suo borgo a San Lorenzo Dorsino, fino ai profumi d’olio nuovo di Frantoi Aperti sul Garda a Riva del Garda e all’atmosfera suggestiva dei Fuochi di San Martino a Predazzo, il calendario di novembre è un invito a scoprire sapori, paesaggi e storie trentine in ogni valle.

Gli appuntamenti in provincia di Trento

Sagra della ciuiga – San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.

A San Lorenzo in Banale la Sagra della ciuìga celebra il tipico salame con le rape con degustazioni, menu a tema, spettacoli di strada, musica antica e l’apertura di corti e cantine del borgo Berghi.

– San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026. A San Lorenzo in Banale la Sagra della ciuìga celebra il tipico salame con le rape con degustazioni, menu a tema, spettacoli di strada, musica antica e l’apertura di corti e cantine del borgo Berghi. La Ciuìga e il suo borgo – San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.

La Ciuìga e il suo borgo offre un percorso tra sapori della tradizione contadina e la scoperta di San Lorenzo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

– San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026. La Ciuìga e il suo borgo offre un percorso tra sapori della tradizione contadina e la scoperta di San Lorenzo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Frantoi Aperti sul Garda – Riva del Garda (TN), dal 7 al 8 novembre 2026.

Percorso tra ulivi e frantoi del Garda Trentino con visite guidate, degustazioni e attività sensoriali per scoprire l’olio extravergine locale e le sue fasi di lavorazione.

– Riva del Garda (TN), dal 7 al 8 novembre 2026. Percorso tra ulivi e frantoi del Garda Trentino con visite guidate, degustazioni e attività sensoriali per scoprire l’olio extravergine locale e le sue fasi di lavorazione. I fuochi di San Martino – Predazzo (TN), il 11 novembre 2026.

Tradizionale festa di San Martino a Predazzo con grandi fuochi sulle montagne, suono di campanacci e cortei rumorosi che confluiscono in una grande festa nel centro del paese.

– Predazzo (TN), il 11 novembre 2026. Tradizionale festa di San Martino a Predazzo con grandi fuochi sulle montagne, suono di campanacci e cortei rumorosi che confluiscono in una grande festa nel centro del paese. Mercatino di Natale ad Arco – Arco (TN), ogni venerdì, sabato e domenica dal 13 al 29 novembre 2026.

Mercatino di Natale nel centro storico di Arco con casette in legno, artigianato, sapori locali, spettacoli, laboratori e attività per famiglie.

– Arco (TN), ogni venerdì, sabato e domenica dal 13 al 29 novembre 2026. Mercatino di Natale nel centro storico di Arco con casette in legno, artigianato, sapori locali, spettacoli, laboratori e attività per famiglie. Mercatino di Natale a Rovereto – Rovereto (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Durante il Natale, Rovereto si anima con un mercatino dalle tradizionali casette dedicate all’artigianato locale, tra luci e atmosfera magica.

– Rovereto (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Durante il Natale, Rovereto si anima con un mercatino dalle tradizionali casette dedicate all’artigianato locale, tra luci e atmosfera magica. L'atmosfera delle feste con il mercatino di Natale a Trento – Trento (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino di Natale nel cuore di Trento, tra casette in legno, profumi di montagna, dolci tipici e vin brûlé, che crea un’atmosfera festiva nelle piazze principali.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino d'altri tempi – Rovereto (TN), il 7 novembre 2026.

Mercatino dell’usato nel borgo antico con bancarelle distribuite su più piazze, dedicato a oggetti usati, collezionismo, artigianato, libri, bigiotteria e curiosità d’epoca.

– Rovereto (TN), il 7 novembre 2026. Mercatino dell’usato nel borgo antico con bancarelle distribuite su più piazze, dedicato a oggetti usati, collezionismo, artigianato, libri, bigiotteria e curiosità d’epoca. Mercatino dei Gaudenti – Trento (TN), il 14 e 28 novembre 2026.

Mercatino dei Gaudenti in piazza Garzetti e piazza Dante, con hobbistica, anticaglie, vecchie stampe e altri oggetti curiosi.

– Trento (TN), il 14 e 28 novembre 2026. Mercatino dei Gaudenti in piazza Garzetti e piazza Dante, con hobbistica, anticaglie, vecchie stampe e altri oggetti curiosi. Mercatino delle Pulci di Arco – Arco (TN), il 21 novembre 2026.

Mercatino delle pulci nel centro storico di Arco, dedicato a chi cerca oggetti curiosi, pezzi da collezione e articoli dal sapore vintage, distribuito tra diverse piazze e vie cittadine.

– Arco (TN), il 21 novembre 2026. Mercatino delle pulci nel centro storico di Arco, dedicato a chi cerca oggetti curiosi, pezzi da collezione e articoli dal sapore vintage, distribuito tra diverse piazze e vie cittadine. Mercatino di Natale Asburgico di Levico Terme – Levico Terme (TN), dal 21 al 22 novembre e dal 27 al 29 novembre 2026.

Mercatino di Natale asburgico nel parco di Levico Terme, con specialità locali, artigianato per regali originali e un’atmosfera suggestiva tra alberi secolari, luci scintillanti e profumo di spezie e vin brûlé.

– Levico Terme (TN), dal 21 al 22 novembre e dal 27 al 29 novembre 2026. Mercatino di Natale asburgico nel parco di Levico Terme, con specialità locali, artigianato per regali originali e un’atmosfera suggestiva tra alberi secolari, luci scintillanti e profumo di spezie e vin brûlé. Mercatino di Natale a Moena – Moena (TN), dal 28 al 29 novembre 2026.

Mercatino di Natale a Moena tra casette in legno, artigianato locale, oggettistica natalizia, sapori tradizionali ed eventi e spettacoli itineranti che rendono ancora più magica l’atmosfera del paese innevato.

– Moena (TN), dal 28 al 29 novembre 2026. Mercatino di Natale a Moena tra casette in legno, artigianato locale, oggettistica natalizia, sapori tradizionali ed eventi e spettacoli itineranti che rendono ancora più magica l’atmosfera del paese innevato. Mercatino della Stella a Faedo – San Michele all'Adige (TN), il 29 novembre 2026.

Mercatino artigianale allestito nelle antiche cantine e stalle del borgo di Faedo, dove curiosare tra oggetti fatti a mano in un'atmosfera caratteristica.