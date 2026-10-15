Trento e provincia: gli eventi e le sagre di novembre
Tra la Sagra della ciuìga e i Frantoi Aperti sul Garda, novembre in Trentino profuma d’autunno
Il profumo di castagne tostate e mosto appena versato accompagna i colori caldi dei boschi e dei filari che digradano verso la città, mentre le prime luci delle feste iniziano a riflettersi sui palazzi storici di Trento e dei suoi borghi. È il momento in cui i sapori robusti della montagna incontrano l’eleganza dei vini del territorio, tra piatti fumanti, serate lente e passeggiate tra piazze accoglienti avvolte da un’aria frizzante ma ancora dolce.
In provincia di Trento l’autunno entra nel suo cuore con appuntamenti che raccontano il territorio a tavola e nelle piazze: dalla tradizionale Sagra della ciuiga e dal percorso nel borgo di La Ciuìga e il suo borgo a San Lorenzo Dorsino, fino ai profumi d’olio nuovo di Frantoi Aperti sul Garda a Riva del Garda e all’atmosfera suggestiva dei Fuochi di San Martino a Predazzo, il calendario di novembre è un invito a scoprire sapori, paesaggi e storie trentine in ogni valle.
Gli appuntamenti in provincia di Trento
- Sagra della ciuiga – San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.
A San Lorenzo in Banale la Sagra della ciuìga celebra il tipico salame con le rape con degustazioni, menu a tema, spettacoli di strada, musica antica e l’apertura di corti e cantine del borgo Berghi.
- La Ciuìga e il suo borgo – San Lorenzo Dorsino (TN), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.
La Ciuìga e il suo borgo offre un percorso tra sapori della tradizione contadina e la scoperta di San Lorenzo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia ai piedi delle Dolomiti di Brenta.
- Frantoi Aperti sul Garda – Riva del Garda (TN), dal 7 al 8 novembre 2026.
Percorso tra ulivi e frantoi del Garda Trentino con visite guidate, degustazioni e attività sensoriali per scoprire l’olio extravergine locale e le sue fasi di lavorazione.
- I fuochi di San Martino – Predazzo (TN), il 11 novembre 2026.
Tradizionale festa di San Martino a Predazzo con grandi fuochi sulle montagne, suono di campanacci e cortei rumorosi che confluiscono in una grande festa nel centro del paese.
- Mercatino di Natale ad Arco – Arco (TN), ogni venerdì, sabato e domenica dal 13 al 29 novembre 2026.
Mercatino di Natale nel centro storico di Arco con casette in legno, artigianato, sapori locali, spettacoli, laboratori e attività per famiglie.
- Mercatino di Natale a Rovereto – Rovereto (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Durante il Natale, Rovereto si anima con un mercatino dalle tradizionali casette dedicate all’artigianato locale, tra luci e atmosfera magica.
- L'atmosfera delle feste con il mercatino di Natale a Trento – Trento (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Mercatino di Natale nel cuore di Trento, tra casette in legno, profumi di montagna, dolci tipici e vin brûlé, che crea un’atmosfera festiva nelle piazze principali.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino d'altri tempi – Rovereto (TN), il 7 novembre 2026.
Mercatino dell’usato nel borgo antico con bancarelle distribuite su più piazze, dedicato a oggetti usati, collezionismo, artigianato, libri, bigiotteria e curiosità d’epoca.
- Mercatino dei Gaudenti – Trento (TN), il 14 e 28 novembre 2026.
Mercatino dei Gaudenti in piazza Garzetti e piazza Dante, con hobbistica, anticaglie, vecchie stampe e altri oggetti curiosi.
- Mercatino delle Pulci di Arco – Arco (TN), il 21 novembre 2026.
Mercatino delle pulci nel centro storico di Arco, dedicato a chi cerca oggetti curiosi, pezzi da collezione e articoli dal sapore vintage, distribuito tra diverse piazze e vie cittadine.
- Mercatino di Natale Asburgico di Levico Terme – Levico Terme (TN), dal 21 al 22 novembre e dal 27 al 29 novembre 2026.
Mercatino di Natale asburgico nel parco di Levico Terme, con specialità locali, artigianato per regali originali e un’atmosfera suggestiva tra alberi secolari, luci scintillanti e profumo di spezie e vin brûlé.
- Mercatino di Natale a Moena – Moena (TN), dal 28 al 29 novembre 2026.
Mercatino di Natale a Moena tra casette in legno, artigianato locale, oggettistica natalizia, sapori tradizionali ed eventi e spettacoli itineranti che rendono ancora più magica l’atmosfera del paese innevato.
- Mercatino della Stella a Faedo – San Michele all'Adige (TN), il 29 novembre 2026.
Mercatino artigianale allestito nelle antiche cantine e stalle del borgo di Faedo, dove curiosare tra oggetti fatti a mano in un'atmosfera caratteristica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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