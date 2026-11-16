Eventi e sagre di dicembre in provincia di Trento
La Notte degli Alambicchi accesi e la Sagra del Mandorlato: tradizioni da vivere
Il profumo delle spezie accompagna i sapori di stagione e le tradizioni che scaldano le giornate d’inverno. Anche nell’area di Trento, dicembre invita a ritrovarsi tra feste e appuntamenti legati al territorio.
In provincia di Trento il calendario intreccia momenti di festa ed enogastronomia: tra gli appuntamenti da segnare ci sono La Notte degli Alambicchi accesi a Vallelaghi, la Sagra del Mandorlato a Castel Ivano e la Strozegada di Santa Lucia a Levico Terme.
Gli appuntamenti in provincia di Trento
- La Notte degli Alambicchi accesi – Vallelaghi (TN), dal 5 al 8 dicembre 2026.
Un viaggio nella tradizione della grappa artigianale trentina, con teatro, alambicchi accesi, degustazioni e distillazione dal vivo.
- Sagra del Mandorlato – Castel Ivano (TN), il 8 dicembre 2026.
Festa patronale dell’Immacolata a Strigno, con un grande mercato tra vie e piazze. Numerose bancarelle propongono il mandorlato, il torrone disponibile in diverse varianti.
- Strozegada di Santa Lucia – Levico Terme (TN), il 12 dicembre 2026.
I bambini di Levico percorrono le vie del centro storico con le loro strozeghe, accompagnando l’asinello e Santa Lucia, che raccoglie le letterine per i doni.
- Il rito della stella in Val dei Mòcheni – Palù del Fersina (TN), dal 31 dicembre 2026 al 1 gennaio 2027.
In Val dei Mòcheni, giovani cantori e coscritti visitano le case portando una stella e intonando un canto augurale. Gli abitanti ricambiano con un’offerta in suffragio dei defunti del paese.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino d'altri tempi – Rovereto (TN), il 5 dicembre 2026.
Il mercatino delle cose usate propone oggetti da collezione, libri, quadri, artigianato, ceramiche e curiosità varie, distribuiti nelle piazze del borgo antico.
- Mercatino della Stella a Faedo – San Michele all'Adige (TN), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre e dal 19 al 20 dicembre 2026.
Mercatino artigianale allestito nelle antiche cantine e stalle del borgo di Faedo.
- Mercatino dei Gaudenti – Trento (TN), il 12 e 19 dicembre 2026.
In piazza Garzetti e piazza Dante si svolge il Mercatino dei Gaudenti, dove si trovano articoli di hobbistica, anticaglie e stampe d’epoca.
- Mercatino delle Pulci di Arco – Arco (TN), il 19 dicembre 2026.
Nel centro storico di Arco, il Mercatino delle Pulci offre oggetti curiosi, da collezione e vintage. Si tiene il terzo sabato del mese in diverse piazze e vie del centro.
I mercatini di Natale
- Mercatino di Natale a Rovereto – Rovereto (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Durante il Natale, Rovereto si anima con un mercatino dalle tradizionali casette dedicate all’artigianato locale, tra luci e atmosfera magica.
- L'atmosfera delle feste con il mercatino di Natale a Trento – Trento (TN), dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Mercatino di Natale nel cuore di Trento, tra casette in legno, profumi di montagna, dolci tipici e vin brûlé, che crea un’atmosfera festiva nelle piazze principali.
- Mercatino di Natale ad Arco – Arco (TN), dal 4 al 6 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio 2027.
Nel centro storico di Arco, casette in legno propongono artigianato, idee regalo e sapori locali. Spettacoli, laboratori, musica e attività per famiglie animano il mercatino.
- Mercatino di Natale Asburgico di Levico Terme – Levico Terme (TN), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre, dal 18 al 20 dicembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2027.
Il Mercatino di Natale Asburgico di Levico Terme unisce sapori autentici, tradizioni locali e creazioni artigianali, tra luci, alberi secolari e profumi di spezie e vin brûlé.
- Mercatino di Natale a Moena – Moena (TN), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio 2027.
Nel centro di Moena, casette in legno propongono artigianato locale, decorazioni natalizie e sapori tradizionali. Eventi e spettacoli itineranti completano l’atmosfera delle feste.
- Mercatino di Natale a Vigo di Fassa – Sèn Jan di Fassa (TN), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027.
A Vigo di Fassa, un piccolo mercatino invita a scoprire oggetti fatti a mano e a gustare vin brulè in uno dei Borghi più belli d’Italia.
- Mercatino di Natale a Bosentino – Altopiano della Vigolana (TN), dal 5 al 8 dicembre e dal 12 al 13 dicembre 2026.
Artigiani a Bosentino è un mercatino natalizio dedicato all’artigianato e alle produzioni locali, ospitato nel Palazzetto trasformato in una galleria coperta dall’atmosfera accogliente.
- Mercatino di Natale di Rango – Bleggio Superiore (TN), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre, dal 19 al 20 dicembre e dal 26 al 31 dicembre 2026.
Nel borgo di Rango, artigiani, artisti e maestri del gusto locali animano corti, cantine e portici con sapori, suoni e tradizioni natalizie.
- Mercatino di Natale a Cimego – Borgo Chiese (TN), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre e dal 19 al 20 dicembre 2026.
A Cimego il mercatino anima cortili, cantine e androni del borgo, tra angoli caratteristici e addobbi festivi. Sono proposte anche polente tipiche della Valle del Chiese.
- Mercatino di Natale – Campitello di Fassa (TN), dal 5 al 8 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027.
Mercatino nel paese della Val di Fassa con bancarelle di manufatti, prodotti artistici e specialità gastronomiche, affacciato sul Sassolungo.
- La casa di Babbo Natale a Riva del Garda – Riva del Garda (TN), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre, dal 19 al 20 dicembre e dal 26 al 31 dicembre 2026.
A Riva del Garda, la casa di Babbo Natale offre un’atmosfera festiva tra luci e profumi, laboratori creativi e l’incontro con Babbo Natale.
- Villaggio di Natale a Camposilvano – Vallarsa (TN), dal 12 al 13 dicembre 2026.
La frazione di Camposilvano si illumina per le feste e accoglie grandi e piccoli in un’atmosfera natalizia di festa e tradizione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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