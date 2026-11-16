Il profumo delle spezie accompagna i sapori di stagione e le tradizioni che scaldano le giornate d’inverno. Anche nell’area di Trento, dicembre invita a ritrovarsi tra feste e appuntamenti legati al territorio.

In provincia di Trento il calendario intreccia momenti di festa ed enogastronomia: tra gli appuntamenti da segnare ci sono La Notte degli Alambicchi accesi a Vallelaghi, la Sagra del Mandorlato a Castel Ivano e la Strozegada di Santa Lucia a Levico Terme.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.