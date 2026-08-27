Profumo di peperoni e meliga: dalla Fiera del Peperone di Carmagnola al Meliga Day

Nel calendario di feste e appuntamenti che accompagna l’inizio dell’autunno, la tavola diventa il filo conduttore tra paesaggi che cambiano colore, prodotti tipici di stagione e borghi che si animano. Tra mercatini, profumi di funghi e sapori di farina di mais, l’area torinese invita a scoprire tradizioni locali e specialità che raccontano il territorio attraverso l’enogastronomia.

Nella provincia di Torino, settembre 2026 porta in scena alcune tra le ricorrenze più attese dagli appassionati di gusto: dalla storica 77^ Fiera del Peperone di Carmagnola, che trasforma la città in un grande percorso dedicato ai peperoni, alla Sagra del Porcino a Quassolo e al dolce richiamo del Meliga Day, Sagra delle Paste di Meliga a Sant’Ambrogio di Torino.

Gli appuntamenti in provincia di Torino

77^ Fiera del Peperone di Carmagnola – Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

La Fiera del Peperone di Carmagnola propone eventi gastronomici, culturali e artistici in un’ampia area espositiva, valorizzando il patrimonio architettonico e la tradizione popolare della città.

– Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026. La Fiera del Peperone di Carmagnola propone eventi gastronomici, culturali e artistici in un’ampia area espositiva, valorizzando il patrimonio architettonico e la tradizione popolare della città. La Fiera Nazionale del Peperone giunge alla 77^ edizione – Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola offre un vasto programma di eventi enogastronomici, culturali e di spettacolo con degustazioni, show cooking, cene a tema, street food, concerti, talk show, iniziative solidali e area bimbi.

– Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026. La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola offre un vasto programma di eventi enogastronomici, culturali e di spettacolo con degustazioni, show cooking, cene a tema, street food, concerti, talk show, iniziative solidali e area bimbi. Sagra del Porcino a Quassolo – Quassolo (TO), dal 13 al 20 settembre 2026.

La Sagra del Porcino a Quassolo offre piatti a base di funghi porcini, musica, mercatino, concerti, intrattenimento per famiglie e trekking alla ricerca dei funghi, con spazi dedicati all'enogastronomia.

– Quassolo (TO), dal 13 al 20 settembre 2026. La Sagra del Porcino a Quassolo offre piatti a base di funghi porcini, musica, mercatino, concerti, intrattenimento per famiglie e trekking alla ricerca dei funghi, con spazi dedicati all'enogastronomia. Meliga Day, Sagra delle Paste di Meliga – Sant'Ambrogio di Torino (TO), dal 26 al 27 settembre 2026.

Il Meliga Day anima il centro storico con una fiera regionale dedicata ai prodotti agricoli, all'artigianato e alle specialità a base di pasta di meliga, affiancata da iniziative culturali, spettacoli, intrattenimenti e stand di degustazione.