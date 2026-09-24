Castagne, funghi e misteri: da La maschera di ferro a Buonissima

Nel calendario di feste e appuntamenti che accompagnano l’autunno, la tavolozza dei colori si mescola ai profumi di bosco, alle castagne arrostite e ai calici di vino nuovo. È la stagione in cui i mercatini all’aperto si riempiono di prodotti tipici, dai funghi ai formaggi, e i borghi intorno a Torino si animano di sagre che celebrano i sapori genuini e le tradizioni del territorio, tra piazze illuminate e atmosfere più intime.

Nella provincia di Torino l’autunno trova la sua dimensione più golosa tra sagre, rievocazioni storiche e festival urbani: dalla suggestiva La maschera di ferro di Pinerolo alle atmosfere di paese della Sagra della castagna e dei prodotti d’autunno di Mathi, fino ai profumi di sottobosco della Sagra del Fungo di San Pietro Val Lemina, senza dimenticare il viaggio tra gusto e creatività di Buonissima: cibo, arte e bellezza a Torino.

Gli appuntamenti in provincia di Torino

La maschera di ferro – Pinerolo (TO), dal 3 al 4 ottobre 2026.

La festa de La maschera di ferro a Pinerolo rievoca la figura dell’uomo dalla Maschera di Ferro con danze al suono delle ghironde, giochi di destrezza, sfide, duelli, parate e spari di artiglieria nelle vie e piazze cittadine.

– Pinerolo (TO), dal 3 al 4 ottobre 2026. La festa de La maschera di ferro a Pinerolo rievoca la figura dell’uomo dalla Maschera di Ferro con danze al suono delle ghironde, giochi di destrezza, sfide, duelli, parate e spari di artiglieria nelle vie e piazze cittadine. Sagra della castagna e dei prodotti d'autunno – Mathi (TO), il 4 ottobre 2026.

La Sagra della castagna e dei prodotti d'autunno a Mathi, organizzata dai Vigili del Fuoco, offre castagne, polenta preparata dagli Alpini, bancarelle e intrattenimenti per bambini, tra cui l'esperienza “un pomeriggio da pompiere”.

– Mathi (TO), il 4 ottobre 2026. La Sagra della castagna e dei prodotti d'autunno a Mathi, organizzata dai Vigili del Fuoco, offre castagne, polenta preparata dagli Alpini, bancarelle e intrattenimenti per bambini, tra cui l'esperienza “un pomeriggio da pompiere”. Sagra del Fungo – San Pietro Val Lemina (TO), il 4 ottobre 2026.

La Sagra del Fungo celebra il porcino, prodotto tipico della Val Lemina, con bancarelle nel centro storico e uno stand gastronomico che propone piatti a base di funghi, polenta e salsiccia.

– San Pietro Val Lemina (TO), il 4 ottobre 2026. La Sagra del Fungo celebra il porcino, prodotto tipico della Val Lemina, con bancarelle nel centro storico e uno stand gastronomico che propone piatti a base di funghi, polenta e salsiccia. Buonissima: cibo, arte e bellezza a Torino – Torino (TO), dal 21 al 25 ottobre 2026.

Manifestazione gastronomica a Torino in cui la grande cucina piemontese e internazionale dialoga con arte antica e contemporanea, musica e spettacolo, cultura automobilistica e design.