Da TuttoMele alla Fiera di San Martino, l’autunno fa festa tra Cavour e Chieri

Il calendario delle feste d’autunno invita a riscoprire prodotti di stagione, sapori del territorio e tradizioni che accompagnano le giornate più fresche. Nell’area di Torino, novembre porta con sé atmosfere raccolte e occasioni per ritrovarsi tra le vie e le piazze.

In provincia di Torino, la Fiera di San Martino anima Chieri dal 6 al 10 novembre, mentre TuttoMele porta a Cavour frutticoltura, gastronomia e artigianato dal 7 al 10 e dal 13 al 15 novembre. Due appuntamenti per entrare nel clima delle feste e dei sapori d’autunno.

Gli appuntamenti in provincia di Torino

Fiera di San Martino – Chieri (TO), dal 6 al 10 novembre 2026.

La fiera promuove l’agricoltura, la zootecnia e l’enogastronomia chieresi e piemontesi, con iniziative dedicate all’agro-ecologia, alle reti agroalimentari alternative e all’agricoltura sostenibile e integrata.

– Chieri (TO), dal 6 al 10 novembre 2026. La fiera promuove l’agricoltura, la zootecnia e l’enogastronomia chieresi e piemontesi, con iniziative dedicate all’agro-ecologia, alle reti agroalimentari alternative e all’agricoltura sostenibile e integrata. TuttoMele, frutticoltura, gastronomia e artigianato – Cavour (TO), dal 7 al 10 novembre e dal 13 al 15 novembre 2026.

Manifestazione autunnale con mostra mercato regionale di frutticoltura, gastronomia e artigianato, stand e spettacoli. I ristoranti propongono menu a base di mele e i negozi partecipano al concorso “La mela in vetrina”.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Balon: il mercatino delle pulci a Torino – Torino (TO), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026.

Storico mercatino delle pulci di Torino in zona Borgo Dora, dove si trovano antiquariato, rigatteria, artigianato, vintage, creatività, collezionismo e usato, frequentato da collezionisti e curiosi.

– Torino (TO), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026. Storico mercatino delle pulci di Torino in zona Borgo Dora, dove si trovano antiquariato, rigatteria, artigianato, vintage, creatività, collezionismo e usato, frequentato da collezionisti e curiosi. Gran Balon, mercato dell'antiquariato minore di Torino – Torino (TO), il 8 novembre 2026.

Mercato torinese dell’antiquariato minore con centinaia di espositori in zona Borgo Dora, ricco di mobili antichi, oggetti da collezione e negozi specializzati che offrono proposte di alto antiquariato e curiosità.

– Torino (TO), il 8 novembre 2026. Mercato torinese dell’antiquariato minore con centinaia di espositori in zona Borgo Dora, ricco di mobili antichi, oggetti da collezione e negozi specializzati che offrono proposte di alto antiquariato e curiosità. Il vintage della Gran Madre – Torino (TO), il 15 novembre 2026.

Mercatino a tema vintage nel centro storico di Torino, vicino alla Chiesa della Gran Madre, con numerose bancarelle dal sapore retrò ogni terza domenica del mese.