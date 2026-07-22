Dal Palio dei Templari alla Mostra Regionale della Toma di Lanzo: un luglio di sagre e tradizioni in provincia di Torino

Nel calendario di feste e appuntamenti del pieno dell’estate, le serate si allungano tra profumi di griglia, mercatini all’aria aperta e tavolate condivise. I prodotti di stagione – formaggi d’alpeggio, salumi, patate e ortaggi appena raccolti – diventano protagonisti di menù semplici ma genuini, mentre i borghi illuminati a festa invitano a rallentare il passo e a godersi l’atmosfera rilassata delle valli e della pianura intorno a Torino.

In provincia, luglio si anima con un fitto intreccio di tradizioni popolari, rievocazioni storiche e sapori tipici: dalle atmosfere medioevali del Palio dei Templari di Villastellone alla grande vetrina casearia della Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi tipici d’alpeggio a Usseglio, passando per la San Dumine e Sagra della Patata di Front che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Torino

Palio dei Templari – Villastellone (TO), dal 3 al 4 luglio 2026.

Rievocazione storica a Villastellone ispirata ai Cavalieri Templari, con corteo in costume medievale, sbandieratori e gare di astuzia e abilità tra i tre borghi, tra cui la tradizionale corsa delle rane.

– Villastellone (TO), dal 3 al 4 luglio 2026. Rievocazione storica a Villastellone ispirata ai Cavalieri Templari, con corteo in costume medievale, sbandieratori e gare di astuzia e abilità tra i tre borghi, tra cui la tradizionale corsa delle rane. Solennità di San Savino – Ivrea (TO), dal 4 al 7 luglio 2026.

Festeggiamenti per San Savino incentrati sul mondo dei cavalli, con sfilata di carrozze, esposizioni equine, prodotti per equitazione, macchine agricole, appuntamenti enogastronomici, spettacoli equestri e musicali, e fiera domenicale.

– Ivrea (TO), dal 4 al 7 luglio 2026. Festeggiamenti per San Savino incentrati sul mondo dei cavalli, con sfilata di carrozze, esposizioni equine, prodotti per equitazione, macchine agricole, appuntamenti enogastronomici, spettacoli equestri e musicali, e fiera domenicale. Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi tipici d'alpeggio – Usseglio (TO), dal 10 al 12 luglio 2026.

Mostra regionale a Usseglio dedicata alla Toma di Lanzo, ai formaggi d’alpeggio e ad altri prodotti tipici piemontesi e italiani, con mercato di degustazione e vendita e spazi per artigianato e tradizioni locali.

– Usseglio (TO), dal 10 al 12 luglio 2026. Mostra regionale a Usseglio dedicata alla Toma di Lanzo, ai formaggi d’alpeggio e ad altri prodotti tipici piemontesi e italiani, con mercato di degustazione e vendita e spazi per artigianato e tradizioni locali. Festa del Piemonte – Usseaux (TO), il 19 luglio 2026.

Manifestazione commemorativa sul Colle dell’Assietta dedicata alla battaglia del 1747, celebrata annualmente dal 1967 per far conoscere questo luogo storico piemontese.

– Usseaux (TO), il 19 luglio 2026. Manifestazione commemorativa sul Colle dell’Assietta dedicata alla battaglia del 1747, celebrata annualmente dal 1967 per far conoscere questo luogo storico piemontese. San Dumine e Sagra della Patata – Front (TO), dal 23 al 29 luglio 2026.

San Dumine e Sagra della Patata propone serate con gastronomia a base di patate, piatti tipici di carne e pesce, dolci, grande area coperta e pista da ballo con musica, danze e cabaret.