A Torino, dicembre si anima con il Balon e il Gran Balon

Il calendario delle feste e degli appuntamenti accompagna l’inverno tra prodotti di stagione, sapori da condividere e atmosfere raccolte. A Torino, il mese invita a riscoprire il piacere di passeggiare e incontrarsi.

In provincia, i mercatini offrono occasioni per curiosare tra oggetti e curiosità: tra gli appuntamenti ci sono Balon: il mercatino delle pulci a Torino, Il libro ritrovato a Torino e il Gran Balon, mercato dell’antiquariato minore di Torino.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Balon: il mercatino delle pulci a Torino – Torino (TO), ogni sabato dal 5 al 19 dicembre 2026.

Nel quartiere Borgo Dora, il mercato del Balon propone antiquariato, rigatteria, artigianato, vintage, collezionismo e oggetti usati, attirando collezionisti e curiosi.

– Torino (TO), ogni sabato dal 5 al 19 dicembre 2026. Nel quartiere Borgo Dora, il mercato del Balon propone antiquariato, rigatteria, artigianato, vintage, collezionismo e oggetti usati, attirando collezionisti e curiosi. Il libro ritrovato a Torino – Torino (TO), il 6 dicembre 2026.

In piazza Carlo Felice, “Il Libro Ritrovato” propone libri antichi, fuori stampa e usati, oltre a stampe, fumetti, fotografie, cartoline e francobolli.

– Torino (TO), il 6 dicembre 2026. In piazza Carlo Felice, “Il Libro Ritrovato” propone libri antichi, fuori stampa e usati, oltre a stampe, fumetti, fotografie, cartoline e francobolli. Gran Balon, mercato dell'antiquariato minore di Torino – Torino (TO), il 13 dicembre 2026.

Il Gran Balon riunisce oltre 300 espositori in via Borgo Dora e dintorni, con antiquariato, mobili antichi e oggetti da collezione; anche i negozi della zona propongono antiquariato e curiosità.

– Torino (TO), il 13 dicembre 2026. Il Gran Balon riunisce oltre 300 espositori in via Borgo Dora e dintorni, con antiquariato, mobili antichi e oggetti da collezione; anche i negozi della zona propongono antiquariato e curiosità. Il vintage della Gran Madre – Torino (TO), il 20 dicembre 2026.

In zona Gran Madre, a Torino, il mercatino propone bancarelle di articoli vintage in un contesto centrale e facilmente accessibile.