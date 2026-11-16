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Torino e provincia: gli eventi e le sagre di dicembre

A Torino, dicembre si anima con il Balon e il Gran Balon

Aggiornato: 2 min di lettura

Il calendario delle feste e degli appuntamenti accompagna l’inverno tra prodotti di stagione, sapori da condividere e atmosfere raccolte. A Torino, il mese invita a riscoprire il piacere di passeggiare e incontrarsi.

In provincia, i mercatini offrono occasioni per curiosare tra oggetti e curiosità: tra gli appuntamenti ci sono Balon: il mercatino delle pulci a Torino, Il libro ritrovato a Torino e il Gran Balon, mercato dell’antiquariato minore di Torino.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • Balon: il mercatino delle pulci a Torino – Torino (TO), ogni sabato dal 5 al 19 dicembre 2026.
    Nel quartiere Borgo Dora, il mercato del Balon propone antiquariato, rigatteria, artigianato, vintage, collezionismo e oggetti usati, attirando collezionisti e curiosi.
  • Il libro ritrovato a Torino – Torino (TO), il 6 dicembre 2026.
    In piazza Carlo Felice, “Il Libro Ritrovato” propone libri antichi, fuori stampa e usati, oltre a stampe, fumetti, fotografie, cartoline e francobolli.
  • Gran Balon, mercato dell'antiquariato minore di Torino – Torino (TO), il 13 dicembre 2026.
    Il Gran Balon riunisce oltre 300 espositori in via Borgo Dora e dintorni, con antiquariato, mobili antichi e oggetti da collezione; anche i negozi della zona propongono antiquariato e curiosità.
  • Il vintage della Gran Madre – Torino (TO), il 20 dicembre 2026.
    In zona Gran Madre, a Torino, il mercatino propone bancarelle di articoli vintage in un contesto centrale e facilmente accessibile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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