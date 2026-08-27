Peperoni, birra e tradizioni alpine: dalla Festa della Ghironda alla Fiera del Peperone

Nel fitto calendario di feste e appuntamenti dell’estate, la tavola diventa il filo rosso che unisce sagre di paese, mercatini serali e serate all’aperto dedicate ai sapori di stagione. Pesche, peperoni, birre artigianali e piatti della tradizione contadina si incontrano tra colline e valli, mentre le serate più lunghe dell’anno invitano a uscire, curiosare tra le bancarelle e fermarsi nelle piazze illuminate dei borghi attorno a Torino.

Nella provincia di Torino gli appuntamenti si susseguono tra montagna e pianura, con sagre e feste che mettono al centro gusto e convivialità. Dalle atmosfere di montagna della Festa della Ghironda alle specialità tipiche della Sagra della pesca ripiena, fino ai grandi numeri della 77^ Fiera del Peperone di Carmagnola, agosto 2026 offre un viaggio enogastronomico da vivere sera dopo sera.

Gli appuntamenti in provincia di Torino

Festa della Ghironda – Pragelato (TO), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

A Pragelato la Festa della Ghironda anima strade e borgate con concerti dedicati alla tradizione occitana, corsi di danza e numerosi gruppi musicali con la ghironda protagonista.

– Pragelato (TO), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. A Pragelato la Festa della Ghironda anima strade e borgate con concerti dedicati alla tradizione occitana, corsi di danza e numerosi gruppi musicali con la ghironda protagonista. Sagra della pesca ripiena – Rocca Canavese (TO), dal 1 al 8 agosto 2026.

A Rocca Canavese, frazione Vauda, sagra dedicata alla pesca ripiena secondo antica ricetta, con eventi sportivi, degustazioni, concerti, balli, musica dal vivo e cabaret.

– Rocca Canavese (TO), dal 1 al 8 agosto 2026. A Rocca Canavese, frazione Vauda, sagra dedicata alla pesca ripiena secondo antica ricetta, con eventi sportivi, degustazioni, concerti, balli, musica dal vivo e cabaret. Festa di Traverses – Pragelato (TO), il 10 agosto 2026.

La Festa di Traverses celebra il patrono San Lorenzo con la tradizionale festa patronale del 10 agosto.

– Pragelato (TO), il 10 agosto 2026. La Festa di Traverses celebra il patrono San Lorenzo con la tradizionale festa patronale del 10 agosto. Ferragosto Borgiallese – Borgiallo (TO), dal 12 al 15 agosto 2026.

Il Ferragosto Borgiallese propone specialità gastronomiche accompagnate da intrattenimento musicale, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

– Borgiallo (TO), dal 12 al 15 agosto 2026. Il Ferragosto Borgiallese propone specialità gastronomiche accompagnate da intrattenimento musicale, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Grande fiera di Ferragosto – Pragelato (TO), il 15 agosto 2026.

La Grande fiera di Ferragosto a Pragelato prevede messa, aperitivo sul sagrato e un lungo percorso di banchi e bancarelle tra il piazzale olimpico e viale IV Novembre.

– Pragelato (TO), il 15 agosto 2026. La Grande fiera di Ferragosto a Pragelato prevede messa, aperitivo sul sagrato e un lungo percorso di banchi e bancarelle tra il piazzale olimpico e viale IV Novembre. 77^ Fiera del Peperone di Carmagnola – Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

La Fiera del Peperone di Carmagnola propone eventi gastronomici, culturali e artistici in un’ampia area espositiva, valorizzando il patrimonio architettonico e la tradizione popolare della città.

– Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026. La Fiera del Peperone di Carmagnola propone eventi gastronomici, culturali e artistici in un’ampia area espositiva, valorizzando il patrimonio architettonico e la tradizione popolare della città. La Fiera Nazionale del Peperone giunge alla 77^ edizione – Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola offre un vasto programma di eventi enogastronomici, culturali e di spettacolo con degustazioni, show cooking, cene a tema, street food, concerti, talk show, iniziative solidali e area bimbi.

– Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026. La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola offre un vasto programma di eventi enogastronomici, culturali e di spettacolo con degustazioni, show cooking, cene a tema, street food, concerti, talk show, iniziative solidali e area bimbi. Festa della birra – Vallo Torinese (TO), dal 28 al 30 agosto 2026.

A Vallo Torinese la Festa della Birra propone serate estive con musica, buon cibo e birra.