Agosto in provincia di Torino: gli eventi e le sagre
Peperoni, birra e tradizioni alpine: dalla Festa della Ghironda alla Fiera del Peperone
Nel fitto calendario di feste e appuntamenti dell’estate, la tavola diventa il filo rosso che unisce sagre di paese, mercatini serali e serate all’aperto dedicate ai sapori di stagione. Pesche, peperoni, birre artigianali e piatti della tradizione contadina si incontrano tra colline e valli, mentre le serate più lunghe dell’anno invitano a uscire, curiosare tra le bancarelle e fermarsi nelle piazze illuminate dei borghi attorno a Torino.
Nella provincia di Torino gli appuntamenti si susseguono tra montagna e pianura, con sagre e feste che mettono al centro gusto e convivialità. Dalle atmosfere di montagna della Festa della Ghironda alle specialità tipiche della Sagra della pesca ripiena, fino ai grandi numeri della 77^ Fiera del Peperone di Carmagnola, agosto 2026 offre un viaggio enogastronomico da vivere sera dopo sera.
Gli appuntamenti in provincia di Torino
- Festa della Ghironda – Pragelato (TO), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.
A Pragelato la Festa della Ghironda anima strade e borgate con concerti dedicati alla tradizione occitana, corsi di danza e numerosi gruppi musicali con la ghironda protagonista.
- Sagra della pesca ripiena – Rocca Canavese (TO), dal 1 al 8 agosto 2026.
A Rocca Canavese, frazione Vauda, sagra dedicata alla pesca ripiena secondo antica ricetta, con eventi sportivi, degustazioni, concerti, balli, musica dal vivo e cabaret.
- Festa di Traverses – Pragelato (TO), il 10 agosto 2026.
La Festa di Traverses celebra il patrono San Lorenzo con la tradizionale festa patronale del 10 agosto.
- Ferragosto Borgiallese – Borgiallo (TO), dal 12 al 15 agosto 2026.
Il Ferragosto Borgiallese propone specialità gastronomiche accompagnate da intrattenimento musicale, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.
- Grande fiera di Ferragosto – Pragelato (TO), il 15 agosto 2026.
La Grande fiera di Ferragosto a Pragelato prevede messa, aperitivo sul sagrato e un lungo percorso di banchi e bancarelle tra il piazzale olimpico e viale IV Novembre.
- 77^ Fiera del Peperone di Carmagnola – Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.
La Fiera del Peperone di Carmagnola propone eventi gastronomici, culturali e artistici in un’ampia area espositiva, valorizzando il patrimonio architettonico e la tradizione popolare della città.
- La Fiera Nazionale del Peperone giunge alla 77^ edizione – Carmagnola (TO), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.
La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola offre un vasto programma di eventi enogastronomici, culturali e di spettacolo con degustazioni, show cooking, cene a tema, street food, concerti, talk show, iniziative solidali e area bimbi.
- Festa della birra – Vallo Torinese (TO), dal 28 al 30 agosto 2026.
A Vallo Torinese la Festa della Birra propone serate estive con musica, buon cibo e birra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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