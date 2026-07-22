Da “Un Borgo di Birra” alla Sagra del Baccalà di Sant’Omero, una guida per assaggiare l’estate teramana giorno per giorno

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità scandisce questo momento dell’anno, quando le giornate lunghe invitano a fermarsi nelle piazze, tra tavolate all’ombra e passeggiate serali. È il tempo dei prodotti dell’orto, dei piatti fritti da gustare ancora caldi, dei profumi che si mescolano nell’aria estiva tra mare e colline, disegnando quell’atmosfera rilassata che caratterizza l’estate teramana.

In tutta la provincia, borghi e frazioni si accendono di luci e sapori con un calendario fitto di appuntamenti: dalle serate di “Un Borgo di Birra” a Civitella del Tronto alla tradizione della Sagra del Baccalà di Sant’Omero, passando per i profumi invitanti della Sagra del Calzone a Scapriano. Un itinerario di sagre, mercatini ed eventi enogastronomici per scoprire il territorio un assaggio alla volta.

Gli appuntamenti in provincia di Teramo

Arriva "Un Borgo di Birra" a Civitella del Tronto – Civitella del Tronto (TE), dal 13 al 19 luglio 2026.

Percorso enogastronomico nel borgo e nella fortezza di Civitella del Tronto, con birre provenienti da tutto il mondo, tra tradizione brassicola e craft beer.

– Civitella del Tronto (TE), dal 13 al 19 luglio 2026. Percorso enogastronomico nel borgo e nella fortezza di Civitella del Tronto, con birre provenienti da tutto il mondo, tra tradizione brassicola e craft beer. Sagra della frittella ornanese – Colledara (TE), dal 16 al 19 luglio 2026.

A Ornano Grande sagra dedicata alla frittella ornanese, farcita con salumi, formaggi e salsa ai funghi, con stand di prodotti tipici, spettacoli e musica serale.

– Colledara (TE), dal 16 al 19 luglio 2026. A Ornano Grande sagra dedicata alla frittella ornanese, farcita con salumi, formaggi e salsa ai funghi, con stand di prodotti tipici, spettacoli e musica serale. Sagra del Baccalà di Sant’Omero – Sant'Omero (TE), dal 19 al 25 luglio 2026.

Sagra incentrata unicamente sul baccalà cucinato in diversi modi, accompagnato da vini locali, musica, balli e stand aperti anche a pranzo.

– Sant'Omero (TE), dal 19 al 25 luglio 2026. Sagra incentrata unicamente sul baccalà cucinato in diversi modi, accompagnato da vini locali, musica, balli e stand aperti anche a pranzo. Sagra del Calzone a Scapriano – Teramo (TE), dal 20 al 26 luglio 2026.

Sagra del calzone con numerose specialità tipiche, dagli arrosticini alle olive all’ascolana, accompagnata da musica dal vivo, teatro e balli.

– Teramo (TE), dal 20 al 26 luglio 2026. Sagra del calzone con numerose specialità tipiche, dagli arrosticini alle olive all’ascolana, accompagnata da musica dal vivo, teatro e balli. Sagra de lu stennmass: i sapori di un tempo – Roseto degli Abruzzi (TE), dal 22 al 26 luglio 2026.

Manifestazione enogastronomica a Cologna Paese con piatti tipici teramani, dai primi ai secondi e dolci, animata da musica dal vivo e intrattenimento.

– Roseto degli Abruzzi (TE), dal 22 al 26 luglio 2026. Manifestazione enogastronomica a Cologna Paese con piatti tipici teramani, dai primi ai secondi e dolci, animata da musica dal vivo e intrattenimento. Sagra enogastronomica a Controguerra – Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane.

– Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane. Incontro di Folklore Internazionale – Penna Sant'Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Incontro di Folklore Internazionale a Penna Sant’Andrea, con gruppi folkloristici italiani e stranieri, antiche danze come il “Laccio d’amore” e stand enogastronomici con gnocchi in sagra.