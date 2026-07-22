Dalle serate di CarnevAlba alla storica Sagra della Porchetta Italica: il meglio degli eventi enogastronomici in provincia

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità segna giornate lunghe, fatte di luci calde al tramonto, tavolate in compagnia e sapori che esprimono al meglio l’estate. Tra piatti ispirati all’orto di stagione, vini profumati e specialità alla griglia, l’atmosfera si riempie di musica, chiacchiere e passeggiate serali che trasformano ogni borgo in una piccola piazza d’incontro, anche nell’entroterra teramano.

In provincia di Teramo agosto diventa un percorso a tappe tra sagre, feste e mercatini: dalle maschere colorate di CarnevAlba ad Alba Adriatica alla ricca proposta del Festival delle Birre Artigianali di Castellalto, fino ai profumi irresistibili della Sagra della Porchetta Italica di Campli, ogni appuntamento è l’occasione per scoprire sapori e tradizioni del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Teramo

Sagra enogastronomica a Controguerra – Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane.

– Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane. Incontro di Folklore Internazionale – Penna Sant'Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Incontro di Folklore Internazionale a Penna Sant’Andrea, con gruppi folkloristici italiani e stranieri, antiche danze come il “Laccio d’amore” e stand enogastronomici con gnocchi in sagra.

– Penna Sant'Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Incontro di Folklore Internazionale a Penna Sant’Andrea, con gruppi folkloristici italiani e stranieri, antiche danze come il “Laccio d’amore” e stand enogastronomici con gnocchi in sagra. CarnevAlba – Alba Adriatica (TE), il 3 agosto 2026.

Carnevale estivo di Alba Adriatica con sfilate in centro e sul lungomare Marconi, per una serata di festa lungo la Spiaggia d'Argento.

– Alba Adriatica (TE), il 3 agosto 2026. Carnevale estivo di Alba Adriatica con sfilate in centro e sul lungomare Marconi, per una serata di festa lungo la Spiaggia d'Argento. Festival delle Birre Artigianali – Castellalto (TE), dal 3 al 9 agosto 2026.

Festival dedicato alle birre artigianali con numerose degustazioni, cucina tipica locale, musica, divertimento e servizi gratuiti come bus navetta, parcheggi e area campeggio attrezzata.

– Castellalto (TE), dal 3 al 9 agosto 2026. Festival dedicato alle birre artigianali con numerose degustazioni, cucina tipica locale, musica, divertimento e servizi gratuiti come bus navetta, parcheggi e area campeggio attrezzata. Atri a Tavola – Atri (TE), dal 12 al 13 agosto 2026.

Manifestazione enogastronomica di Atri con la “Via del Gusto” dedicata ai produttori locali e un’area “Grandi Eventi” in piazza Duomo con concerti, laboratori e cooking show.

– Atri (TE), dal 12 al 13 agosto 2026. Manifestazione enogastronomica di Atri con la “Via del Gusto” dedicata ai produttori locali e un’area “Grandi Eventi” in piazza Duomo con concerti, laboratori e cooking show. Sagra della Porchetta Italica – Campli (TE), dal 18 al 23 agosto 2026.

Storica sagra della Porchetta Italica di Campli, considerata la più antica d’Abruzzo, dedicata alla celebre specialità di carne.