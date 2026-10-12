Tra Dì de la Brisaola e Mostra del Bitto, l’autunno più goloso di Sondrio

Profumo di castagne arrostite, formaggi d’alpeggio e vini rossi che scaldano i brindisi: l’autunno in montagna si riconosce a naso e a tavola. Nei paesi della provincia il paesaggio si tinge di colori caldi, l’aria si fa frizzante e i prodotti di stagione diventano protagonisti di weekend dedicati al gusto, tra valli laterali e borghi storici che invitano a rallentare il passo.

In provincia di Sondrio ogni fine settimana è un’occasione per scoprire sapori diversi: dalla festa dedicata alla specialità locale del Dì de la Brisaola 2026, tanto gusto al ritmo giusto alla grande kermesse casearia della Mostra del Bitto 2026, passando per i profumi di montagna che animano Il Pizzocchero d’Oro 2026 e Weekend del gusto a Teglio tra piatti tipici e calici del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Sondrio

Dì de la Brisaola 2026, tanto gusto al ritmo giusto – Chiavenna (SO), dal 3 al 4 ottobre 2026.

A Chiavenna il Dì de la Brisaola celebra i prodotti tipici locali con degustazioni e vendita nelle corti del centro storico, accompagnate da musica dal vivo, animazione per bambini e varie iniziative.

– Chiavenna (SO), dal 3 al 4 ottobre 2026. A Chiavenna il Dì de la Brisaola celebra i prodotti tipici locali con degustazioni e vendita nelle corti del centro storico, accompagnate da musica dal vivo, animazione per bambini e varie iniziative. Sagra della Castagna 2026, torna la festa dei sapori di stagione – Rasura (SO), dal 3 al 4 ottobre 2026.

La Sagra della Castagna celebra il frutto simbolo dell’autunno valtellinese con pranzi e cene a tema, attività per bambini, mercatini, escursioni e dimostrazioni di antichi mestieri.

– Rasura (SO), dal 3 al 4 ottobre 2026. La Sagra della Castagna celebra il frutto simbolo dell’autunno valtellinese con pranzi e cene a tema, attività per bambini, mercatini, escursioni e dimostrazioni di antichi mestieri. Il Pizzocchero d'Oro 2026 e Weekend del gusto a Teglio – Teglio (SO), ogni sabato e domenica dal 3 ottobre al 1 novembre 2026.

Rassegna gastronomica a Teglio con il Pizzocchero d’Oro e successivi weekend a tema funghi, selvaggina e sapori autunnali, proposta nei ristoranti e agriturismi aderenti.

– Teglio (SO), ogni sabato e domenica dal 3 ottobre al 1 novembre 2026. Rassegna gastronomica a Teglio con il Pizzocchero d’Oro e successivi weekend a tema funghi, selvaggina e sapori autunnali, proposta nei ristoranti e agriturismi aderenti. Weekend dei funghi 2026: appuntamento col gusto – Teglio (SO), ogni sabato e domenica dal 3 al 18 ottobre 2026.

A Teglio, nei weekend autunnali, i funghi diventano protagonisti di menu dedicati in ristoranti e agriturismi, con piatti tipici che esaltano questo ingrediente di stagione.

– Teglio (SO), ogni sabato e domenica dal 3 al 18 ottobre 2026. A Teglio, nei weekend autunnali, i funghi diventano protagonisti di menu dedicati in ristoranti e agriturismi, con piatti tipici che esaltano questo ingrediente di stagione. La sagra della mela e dell'uva – Villa di Tirano (SO), dal 9 al 11 ottobre 2026.

La sagra della mela e dell'uva in Valtellina celebra questi due frutti tipici con escursioni sui percorsi storico-eno-gastronomici, degustazioni di prodotti locali, artigianato e una ricca cucina tradizionale con specialità a base di mele.

– Villa di Tirano (SO), dal 9 al 11 ottobre 2026. La sagra della mela e dell'uva in Valtellina celebra questi due frutti tipici con escursioni sui percorsi storico-eno-gastronomici, degustazioni di prodotti locali, artigianato e una ricca cucina tradizionale con specialità a base di mele. Mostra del Bitto 2026, torna uno degli eventi autunnali più attesi in Valtellina – Morbegno (SO), dal 17 al 18 ottobre 2026.

La Mostra del Bitto a Morbegno è una storica vetrina dedicata al celebre formaggio d’alpeggio valtellinese e alle eccellenze della provincia, con protagoniste le produzioni dei pastori a fine stagione estiva.

– Morbegno (SO), dal 17 al 18 ottobre 2026. La Mostra del Bitto a Morbegno è una storica vetrina dedicata al celebre formaggio d’alpeggio valtellinese e alle eccellenze della provincia, con protagoniste le produzioni dei pastori a fine stagione estiva. Teglio Sapori 2026: Weekend della cacciagione – Teglio (SO), dal 24 al 25 ottobre e dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

A Teglio i weekend della cacciagione propongono menu a base di carni selezionate cucinate nei ristoranti e agriturismi locali, per scoprire i sapori tipici del territorio.

– Teglio (SO), dal 24 al 25 ottobre e dal 31 ottobre al 1 novembre 2026. A Teglio i weekend della cacciagione propongono menu a base di carni selezionate cucinate nei ristoranti e agriturismi locali, per scoprire i sapori tipici del territorio. Sforzato Wine Festival 2026, Eroico Rosso – Tirano (SO), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Il centro storico di Tirano ospita lo Sforzato Wine Festival, dedicato allo Sforzato di Valtellina Docg, con degustazioni nelle dimore nobiliari e un ricco calendario di eventi che uniscono vino, gastronomia, cultura e paesaggio.