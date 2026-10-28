Le castagne, protagoniste delle tavole autunnali, accompagnano giornate di sapori di stagione, tradizioni e musica. Nell’area di Sondrio, l’autunno invita a rallentare e a lasciarsi guidare dalle feste del territorio.

In provincia di Sondrio, il calendario che accompagna novembre offre occasioni per scoprire le specialità locali: da Castagne in Festa 2026 a Codera a Teglio Sapori 2026: Weekend della cacciagione, fino a Il Pizzocchero d’Oro 2026 e Weekend del gusto a Teglio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.