Novembre in provincia di Sondrio: gli eventi e le sagre
Castagne in Festa e il Pizzocchero d’Oro: l’autunno valtellinese si ritrova a tavola
Le castagne, protagoniste delle tavole autunnali, accompagnano giornate di sapori di stagione, tradizioni e musica. Nell’area di Sondrio, l’autunno invita a rallentare e a lasciarsi guidare dalle feste del territorio.
In provincia di Sondrio, il calendario che accompagna novembre offre occasioni per scoprire le specialità locali: da Castagne in Festa 2026 a Codera a Teglio Sapori 2026: Weekend della cacciagione, fino a Il Pizzocchero d’Oro 2026 e Weekend del gusto a Teglio.
Gli appuntamenti in provincia di Sondrio
- Castagne in Festa 2026 a Codera: tradizioni, sapori e musica – Novate Mezzola (SO), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.
Nel borgo di Codera la festa d’autunno propone prodotti tipici e artigianali, degustazioni di dolci e castagne, tombolone e castagnata. In programma anche la produzione di marronita e una visita guidata ai castagneti di Cii.
- Teglio Sapori 2026: Weekend della cacciagione – Teglio (SO), dal 31 ottobre al 1 novembre e dal 7 al 8 novembre 2026.
Nei weekend della cacciagione a Teglio i ristoranti e gli agriturismi della zona propongono piatti di carne selezionata e cucinata ad arte, valorizzando la tradizione gastronomica locale.
- Il Pizzocchero d'Oro 2026 e Weekend del gusto a Teglio – Teglio (SO), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026.
A Teglio i fine settimana da settembre a novembre sono dedicati al gusto, con il Pizzocchero d’Oro e menu a tema funghi, selvaggina e sapori autunnali nei ristoranti e agriturismi aderenti.
- Sforzato Wine Festival 2026, Eroico Rosso – Tirano (SO), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.
Il centro storico di Tirano ospita lo Sforzato Wine Festival, dedicato allo Sforzato di Valtellina Docg, con degustazioni nelle dimore nobiliari e un ricco calendario di eventi che uniscono vino, gastronomia, cultura e paesaggio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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