Sapori d’autunno tra Villaggio della Birra e Festa dell’uva a Chiusi

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo accompagna i primi profumi d’autunno: l’aria si fa più tersa, i colori dei campi cambiano lentamente e sulle tavole arrivano piatti che raccontano la stagione, dai prodotti dell’orto alle prime vendemmie. In questo scenario, borghi e campagne dell’area di Siena diventano il palcoscenico naturale dove ritrovarsi, assaggiare specialità locali e godersi il tempo libero tra luci morbide e atmosfere rilassate.

Nella provincia di Siena, l’agenda del gusto e delle tradizioni è fitta di appuntamenti: tra degustazioni e brindisi, spiccano il Villaggio della Birra a Buonconvento e la Festa dell’uva e del vino a Chiusi, affiancati da classiche sagre come la Sagra della Valdarbia e la Sagra della Panella e della Focaccia a Rapolano Terme, per un percorso che unisce sapori, piazze vive e serate lente da godersi fino all’ultimo raggio di sole.

Gli appuntamenti in provincia di Siena

Sagra della Panella e della Focaccia – Rapolano Terme (SI), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

La Sagra della Panella e della Focaccia Rapolanese propone uno stand gastronomico con panella fritta servita con salumi e la tipica focaccia dolce a base di pasta di mandorle e crema.

– Rapolano Terme (SI), dal 28 agosto al 6 settembre 2026. La Sagra della Panella e della Focaccia Rapolanese propone uno stand gastronomico con panella fritta servita con salumi e la tipica focaccia dolce a base di pasta di mandorle e crema. Villaggio della Birra – Buonconvento (SI), dal 4 al 6 settembre 2026.

Festival della birra artigianale a Rapolano Terme con birrifici italiani e internazionali, degustazioni guidate, laboratori, musica dal vivo, cucina e incontri sulla cultura brassicola.

– Buonconvento (SI), dal 4 al 6 settembre 2026. Festival della birra artigianale a Rapolano Terme con birrifici italiani e internazionali, degustazioni guidate, laboratori, musica dal vivo, cucina e incontri sulla cultura brassicola. Sagra della Valdarbia – Buonconvento (SI), dal 19 al 27 settembre 2026.

Manifestazione della Valdarbia con iniziative culturali, mostre, spettacoli, musica, eventi per bambini e il tradizionale Fierone delle merci varie.

– Buonconvento (SI), dal 19 al 27 settembre 2026. Manifestazione della Valdarbia con iniziative culturali, mostre, spettacoli, musica, eventi per bambini e il tradizionale Fierone delle merci varie. Festa dell'uva e del vino a Chiusi – Chiusi (SI), dal 25 al 27 settembre 2026.

A Chiusi la Festa dell'Uva e del Vino propone piatti tipici, spettacoli itineranti, intrattenimenti musicali e altre iniziative che animano il centro cittadino.