Siena e provincia: gli eventi e le sagre di ottobre
Tra la Sagra del galletto e la Sagra del tordo, ottobre porta i sapori d’autunno in tutta la provincia di Siena
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo si sposta nei borghi, tra foglie che cambiano colore, profumi di funghi e caldarroste e antiche abitudini che tornano protagoniste. Le giornate più fresche invitano a rallentare, a riempire i fine settimana di assaggi, passeggiate e chiacchiere in piazza, mentre nelle campagne attorno a Siena si prepara la stagione dei grandi rossi e dei raccolti autunnali.
Nella provincia non mancano le occasioni per vivere tutto questo: a Montalcino la Sagra del galletto apre il mese tra sapori decisi e atmosfere di festa, seguita più avanti dalla storica Sagra del tordo, mentre a Castiglione d’Orcia la Festa del fungo e della castagna celebra due protagonisti assoluti dell’autunno toscano.
Gli appuntamenti in provincia di Siena
- Sagra del galletto – Una festa tra galletti, brunello e rievocazione storica – Montalcino (SI), dal 3 al 4 ottobre 2026.
Nel borgo di Camigliano si celebra la sagra del galletto con rievocazioni storiche, ricette contadine, carni alla brace e la tradizionale scottiglia cotta a fuoco lento.
- Festa del fungo e della castagna – Castiglione d'Orcia (SI), il 11 e 18 ottobre 2026.
A Vivo d’Orcia la Festa del fungo e della castagna propone ristorante coperto con piatti ai porcini e castagne, self-service, stand gastronomici e possibilità di escursioni storico-naturalistiche nei castagneti.
- Sagra del tordo a Montalcino – Montalcino (SI), dal 23 al 25 ottobre 2026.
La Sagra del Tordo di Montalcino, nata nel 1957, unisce rievocazione storica e identità cittadina, rinnovando l’antico antagonismo tra i quattro quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- L'angolo del collezionista a Gaiole in Chianti – Gaiole in Chianti (SI), dal 3 al 4 ottobre 2026.
Mercatino dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo a Gaiole in Chianti, ideale per appassionati e curiosi.
- Mercatale a Poggibonsi – Poggibonsi (SI), il 10 ottobre 2026.
Mercato di filiera corta a Poggibonsi, dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori.
- Mercatale della Valdelsa a San Gimignano – San Gimignano (SI), il 11 ottobre 2026.
Mercato agricolo a km 0 a San Gimignano con vendita diretta di prodotti locali dal produttore al consumatore.
- L'angolo del collezionista a Siena – Siena (SI), il 18 ottobre 2026.
Mercatino in Piazza del Mercato a Siena dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo.
- Mercatale a Colle di Val d'Elsa – Colle di Val d'Elsa (SI), il 24 ottobre 2026.
Mercato di filiera corta a Colle di Val d’Elsa con vendita diretta di prodotti locali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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