Tra profumi di bosco e calici di rosso, da La Mostra del tartufo bianco delle crete senesi ai Mercatali di Valdelsa

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo rallenta solo in apparenza: l’autunno entra nel vivo e la tavola si riempie di colori caldi, profumi di bosco e sapori ricchi. È il momento di funghi, tartufi, olio nuovo e vini intensi, da scoprire tra borghi raccolti, colline avvolte dalla nebbiolina del mattino e mercati stagionali dove l’incontro tra produttori e viaggiatori diventa esperienza autentica. In questo scenario, la campagna intorno a Siena invita a prendersi il tempo di una passeggiata lenta e di un assaggio in più.

Nella provincia di Siena, l’autunno 2026 prende forma in un calendario fitto di appuntamenti: dalle eccellenze del sottobosco celebrate a Montalcino con La Mostra del tartufo bianco delle crete senesi, ai sapori contadini che animano la Valdelsa con il Mercatale della Valdelsa a San Gimignano e il Mercatale a Poggibonsi. Un viaggio tra piazze, banchi di produttori locali e calici alzati, perfetto per chi vuole esplorare il territorio seguendo il filo dei suoi prodotti tipici.

Gli appuntamenti in provincia di Siena

La Mostra del tartufo bianco delle crete senesi – Montalcino (SI), dal 7 al 8 novembre e dal 14 al 15 novembre 2026.

La Mostra del tartufo bianco delle Crete Senesi propone stand di vendita di tartufo fresco, prodotti tipici, artigianato, spettacoli e mostre diffuse lungo il borgo.

– Montalcino (SI), dal 7 al 8 novembre e dal 14 al 15 novembre 2026. La Mostra del tartufo bianco delle Crete Senesi propone stand di vendita di tartufo fresco, prodotti tipici, artigianato, spettacoli e mostre diffuse lungo il borgo. Mercatale della Valdelsa a San Gimignano – San Gimignano (SI), il 8 novembre 2026.

Il Mercatale della Valdelsa a San Gimignano offre vendita diretta di prodotti agricoli a km 0, valorizzando le coltivazioni locali e il rapporto diretto tra produttori e consumatori.

– San Gimignano (SI), il 8 novembre 2026. Il Mercatale della Valdelsa a San Gimignano offre vendita diretta di prodotti agricoli a km 0, valorizzando le coltivazioni locali e il rapporto diretto tra produttori e consumatori. Mercatale a Poggibonsi – Poggibonsi (SI), il 14 novembre 2026.

A Poggibonsi si tiene un mercato di filiera corta dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori.

– Poggibonsi (SI), il 14 novembre 2026. A Poggibonsi si tiene un mercato di filiera corta dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori. Mercatale a Colle di Val d'Elsa – Colle di Val d'Elsa (SI), il 28 novembre 2026.

Mercato di filiera corta a Colle di Val d’Elsa, con prodotti direttamente dai produttori locali.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

L'angolo del collezionista a Siena – Siena (SI), il 15 novembre 2026.

In Piazza del Mercato a Siena si svolge un mercatino dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo.