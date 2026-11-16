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Dicembre in provincia di Siena: gli eventi e le sagre

Il Mercatale a Poggibonsi e la Valdelsa accendono l’inverno senese

Aggiornato: 2 min di lettura

Tra passeggiate all’aperto e momenti di convivialità, l’inverno invita a riscoprire i sapori di stagione e le tradizioni del territorio. Nell’area senese, l’atmosfera si fa raccolta e festosa, perfetta per concedersi una pausa e godersi il tempo insieme.

In provincia di Siena, dicembre porta appuntamenti in diverse località: il Mercatale a Poggibonsi, il 12 dicembre, e il Mercatale della Valdelsa a San Gimignano, il 13 dicembre, sono due occasioni da segnare in calendario per vivere il mese tra mercati e incontri.

Gli appuntamenti in provincia di Siena

  • Mercatale a Poggibonsi – Poggibonsi (SI), il 12 dicembre 2026.
    Mercato di filiera corta a Poggibonsi, dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori.
  • Mercatale della Valdelsa a San Gimignano – San Gimignano (SI), il 13 dicembre 2026.
    Mercato agricolo a San Gimignano con vendita diretta di prodotti a chilometro zero, per valorizzare le coltivazioni del territorio.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • L'angolo del collezionista a Buonconveto – Buonconvento (SI), il 8 dicembre 2026.
    Mostra mercato per appassionati, turisti e curiosi, che anima il centro storico di Buonconvento.
  • L'angolo del collezionista a Siena – Siena (SI), il 20 dicembre 2026.
    Mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo in Piazza del Mercato a Siena.

I mercatini di Natale

  • Natale a Montepulciano – Montepulciano (SI), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027.
    A Montepulciano, nella cornice di piazza Grande, via San Donato e le vie vicine, il mercatino natalizio propone casette di legno, addobbi a tema e specialità calde di street food.
  • Natale nell'Arte – Pienza (SI), dal 5 al 8 dicembre 2026.
    A Pienza, mercatini, arte, musica e spettacoli danno il via alle iniziative natalizie, nella cornice delle bellezze cittadine.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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