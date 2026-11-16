Il Mercatale a Poggibonsi e la Valdelsa accendono l’inverno senese

Tra passeggiate all’aperto e momenti di convivialità, l’inverno invita a riscoprire i sapori di stagione e le tradizioni del territorio. Nell’area senese, l’atmosfera si fa raccolta e festosa, perfetta per concedersi una pausa e godersi il tempo insieme.

In provincia di Siena, dicembre porta appuntamenti in diverse località: il Mercatale a Poggibonsi, il 12 dicembre, e il Mercatale della Valdelsa a San Gimignano, il 13 dicembre, sono due occasioni da segnare in calendario per vivere il mese tra mercati e incontri.

Gli appuntamenti in provincia di Siena

Mercatale a Poggibonsi – Poggibonsi (SI), il 12 dicembre 2026.

Mercato di filiera corta a Poggibonsi, dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori.

– Poggibonsi (SI), il 12 dicembre 2026. Mercato di filiera corta a Poggibonsi, dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori. Mercatale della Valdelsa a San Gimignano – San Gimignano (SI), il 13 dicembre 2026.

Mercato agricolo a San Gimignano con vendita diretta di prodotti a chilometro zero, per valorizzare le coltivazioni del territorio.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

L'angolo del collezionista a Buonconveto – Buonconvento (SI), il 8 dicembre 2026.

Mostra mercato per appassionati, turisti e curiosi, che anima il centro storico di Buonconvento.

– Buonconvento (SI), il 8 dicembre 2026. Mostra mercato per appassionati, turisti e curiosi, che anima il centro storico di Buonconvento. L'angolo del collezionista a Siena – Siena (SI), il 20 dicembre 2026.

Mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo in Piazza del Mercato a Siena.

I mercatini di Natale

Natale a Montepulciano – Montepulciano (SI), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027.

A Montepulciano, nella cornice di piazza Grande, via San Donato e le vie vicine, il mercatino natalizio propone casette di legno, addobbi a tema e specialità calde di street food.

– Montepulciano (SI), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027. A Montepulciano, nella cornice di piazza Grande, via San Donato e le vie vicine, il mercatino natalizio propone casette di legno, addobbi a tema e specialità calde di street food. Natale nell'Arte – Pienza (SI), dal 5 al 8 dicembre 2026.

A Pienza, mercatini, arte, musica e spettacoli danno il via alle iniziative natalizie, nella cornice delle bellezze cittadine.