Dicembre in provincia di Siena: gli eventi e le sagre
Il Mercatale a Poggibonsi e la Valdelsa accendono l’inverno senese
Tra passeggiate all’aperto e momenti di convivialità, l’inverno invita a riscoprire i sapori di stagione e le tradizioni del territorio. Nell’area senese, l’atmosfera si fa raccolta e festosa, perfetta per concedersi una pausa e godersi il tempo insieme.
In provincia di Siena, dicembre porta appuntamenti in diverse località: il Mercatale a Poggibonsi, il 12 dicembre, e il Mercatale della Valdelsa a San Gimignano, il 13 dicembre, sono due occasioni da segnare in calendario per vivere il mese tra mercati e incontri.
Gli appuntamenti in provincia di Siena
- Mercatale a Poggibonsi – Poggibonsi (SI), il 12 dicembre 2026.
Mercato di filiera corta a Poggibonsi, dove i produttori locali vendono direttamente ai consumatori.
- Mercatale della Valdelsa a San Gimignano – San Gimignano (SI), il 13 dicembre 2026.
Mercato agricolo a San Gimignano con vendita diretta di prodotti a chilometro zero, per valorizzare le coltivazioni del territorio.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- L'angolo del collezionista a Buonconveto – Buonconvento (SI), il 8 dicembre 2026.
Mostra mercato per appassionati, turisti e curiosi, che anima il centro storico di Buonconvento.
- L'angolo del collezionista a Siena – Siena (SI), il 20 dicembre 2026.
Mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo in Piazza del Mercato a Siena.
I mercatini di Natale
- Natale a Montepulciano – Montepulciano (SI), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027.
A Montepulciano, nella cornice di piazza Grande, via San Donato e le vie vicine, il mercatino natalizio propone casette di legno, addobbi a tema e specialità calde di street food.
- Natale nell'Arte – Pienza (SI), dal 5 al 8 dicembre 2026.
A Pienza, mercatini, arte, musica e spettacoli danno il via alle iniziative natalizie, nella cornice delle bellezze cittadine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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