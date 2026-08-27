Agosto tra Palio di Siena e Calici di Stelle: sapori, contrade e notti di festa in tutta la provincia

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo porta tavolate sotto le stelle, profumi di griglia e calici che si alzano per brindare alle sere più lunghe dell’anno. I prodotti dell’estate – dall’orto ai vigneti – diventano protagonisti di sagre e mercatini, dove il gusto si intreccia con la voglia di stare insieme e di scoprire borghi e paesaggi nella luce dorata che avvolge le colline intorno a Siena.

Nella provincia, il calendario è fitto: tra la suggestione del Palio di Siena: la più famosa competizione fra contrade, le degustazioni al chiaro di luna di Calici di Stelle a Montepulciano e l’energia de La Giostra del Saracino di Sarteano, agosto 2026 diventa un invito continuo a spostarsi da un paese all’altro, seguendo il filo rosso di sapori, storia e tradizioni.

Gli appuntamenti in provincia di Siena

Festa di San Lorenzo – Sovicille (SI), dal 26 luglio al 10 agosto 2026.

A Sovicille la Festa di San Lorenzo anima il paese con celebrazioni religiose, mercatini, tornei sportivi, musica dal vivo e cene sotto le stelle dedicate al patrono.

– Sovicille (SI), dal 26 luglio al 10 agosto 2026. A Sovicille la Festa di San Lorenzo anima il paese con celebrazioni religiose, mercatini, tornei sportivi, musica dal vivo e cene sotto le stelle dedicate al patrono. Calici di Stelle a Montepulciano – Montepulciano (SI), il 10 agosto 2026.

Calici di Stelle a Montepulciano anima la notte di San Lorenzo con degustazioni di Rosso di Montepulciano e Vino Nobile, prodotti tipici, musica, spettacoli per bambini ed esibizioni nel centro storico.

– Montepulciano (SI), il 10 agosto 2026. Calici di Stelle a Montepulciano anima la notte di San Lorenzo con degustazioni di Rosso di Montepulciano e Vino Nobile, prodotti tipici, musica, spettacoli per bambini ed esibizioni nel centro storico. La Giostra del Saracino di Sarteano – Sarteano (SI), il 15 agosto 2026.

A Sarteano la Giostra del Saracino rievoca la lotta dei cavalieri contro il predone arabo: i giostratori delle cinque contrade lanciano i cavalli al galoppo per infilare con l’asta un anello sullo scudo di una statua girevole.

– Sarteano (SI), il 15 agosto 2026. A Sarteano la Giostra del Saracino rievoca la lotta dei cavalieri contro il predone arabo: i giostratori delle cinque contrade lanciano i cavalli al galoppo per infilare con l’asta un anello sullo scudo di una statua girevole. Palio di Siena: la più famosa competizione fra contrade – Siena (SI), il 16 agosto 2026.

Il Palio di Siena è una storica corsa di cavalli tra le contrade, detta Carriera, che si disputa in onore della Madonna di Provenzano e della Madonna Assunta.

– Siena (SI), il 16 agosto 2026. Il Palio di Siena è una storica corsa di cavalli tra le contrade, detta Carriera, che si disputa in onore della Madonna di Provenzano e della Madonna Assunta. Il Bravio delle Botti a Montepulciano – Montepulciano (SI), dal 21 al 30 agosto 2026.

A Montepulciano il Bravìo delle Botti vede otto contrade sfidarsi spingendo botti in una gara in salita lungo le vie del centro storico.

– Montepulciano (SI), dal 21 al 30 agosto 2026. A Montepulciano il Bravìo delle Botti vede otto contrade sfidarsi spingendo botti in una gara in salita lungo le vie del centro storico. Fiera dell'Alberaia – Casole d'Elsa (SI), dal 28 al 30 agosto 2026.

La Fiera dell'Alberaia permette di degustare prodotti tipici toscani, tra cui salumi di cinta senese, formaggi locali, mieli del territorio e vini, affiancati da un’esposizione di attrezzature agricole e bestiame.

– Casole d'Elsa (SI), dal 28 al 30 agosto 2026. La Fiera dell'Alberaia permette di degustare prodotti tipici toscani, tra cui salumi di cinta senese, formaggi locali, mieli del territorio e vini, affiancati da un’esposizione di attrezzature agricole e bestiame. Sagra della Panella e della Focaccia – Rapolano Terme (SI), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

La Sagra della Panella e della Focaccia Rapolanese propone uno stand gastronomico con panella fritta servita con salumi e la tipica focaccia dolce a base di pasta di mandorle e crema.