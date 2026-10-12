Dal tartufo di Colliano alla storica Festa del Marrone di Campora, un ottobre di sapori autentici in provincia di Salerno

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo si fa più lento ma intenso, tra profumi di bosco, foglie che cambiano colore e tavole imbandite con i prodotti tipici della stagione. L’autunno porta con sé castagne, funghi, tartufi e patate di montagna, protagonisti di ricette che scaldano le serate e raccontano il legame profondo tra cucina, paesaggi e tradizioni contadine dell’entroterra salernitano.

In provincia di Salerno questo si traduce in un calendario di appuntamenti diffusi nei borghi, tra vicoli, piazze e panorami d’altura: dalla Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali di Colliano alla Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni e San Cipriano Picentino, fino alla storica Festa del Marrone di Campora e alla Festa della patata di montagna di Castelcivita.

Gli appuntamenti in provincia di Salerno

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali – Colliano (SA), dal 8 al 11 ottobre 2026.

Mostra mercato agroalimentare incentrata sul Tartufo Nero di Colliano, affiancato da formaggi, ricotte, patate di montagna, oli, miele e altri prodotti tipici locali.

– Colliano (SA), dal 8 al 11 ottobre 2026. Mostra mercato agroalimentare incentrata sul Tartufo Nero di Colliano, affiancato da formaggi, ricotte, patate di montagna, oli, miele e altri prodotti tipici locali. Sapori d'Autunno – Sapori, saperi e tradizioni per le vie del borgo – Felitto (SA), dal 17 al 18 ottobre 2026.

Appuntamento enogastronomico nel centro storico di Felitto con piatti tradizionali locali e il celebre Fusillo Felittese con funghi porcini e salsiccia di cinghiale.

– Felitto (SA), dal 17 al 18 ottobre 2026. Appuntamento enogastronomico nel centro storico di Felitto con piatti tradizionali locali e il celebre Fusillo Felittese con funghi porcini e salsiccia di cinghiale. Sagra della Castagna – Sicignano degli Alburni (SA), dal 17 al 18 ottobre e dal 24 al 25 ottobre 2026.

Sicignano degli Alburni diventa vetrina di sapori, spettacoli, arte e tradizioni, trasformandosi in una grande festa con il borgo che accoglie numerosi visitatori.

– Sicignano degli Alburni (SA), dal 17 al 18 ottobre e dal 24 al 25 ottobre 2026. Sicignano degli Alburni diventa vetrina di sapori, spettacoli, arte e tradizioni, trasformandosi in una grande festa con il borgo che accoglie numerosi visitatori. A Campora torna la storica Festa del Marrone – Campora (SA), il 18 ottobre 2026.

Festa del Marrone a Campora con numerosi piatti e dolci a base di castagne, caldarroste, pane e birra artigianale di castagne, vin brulé e specialità locali.

– Campora (SA), il 18 ottobre 2026. Festa del Marrone a Campora con numerosi piatti e dolci a base di castagne, caldarroste, pane e birra artigianale di castagne, vin brulé e specialità locali. Sagra della Castagna – San Cipriano Picentino (SA), dal 23 al 26 ottobre 2026.

A San Cipriano Picentino la sagra della castagna propone stand gastronomici serali, caldarroste, musica e un fine settimana di festa.

– San Cipriano Picentino (SA), dal 23 al 26 ottobre 2026. A San Cipriano Picentino la sagra della castagna propone stand gastronomici serali, caldarroste, musica e un fine settimana di festa. Festa della patata di montagna – Castelcivita (SA), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Nel centro storico di Castelcivita si celebra la patata di montagna con stand gastronomici aperti anche a pranzo e accompagnamento di musica popolare.