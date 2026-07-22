Luglio in provincia di Salerno tra sere in piazza, profumi di griglia e colline illuminate
Dalle acque di A' Chiena alle bontà della Sagra del Cavatiello: tutti gli appuntamenti enogastronomici di luglio
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità torna protagonista tra giornate luminose e sere che profumano di mare e di campagna. Tavolate in piazza, vini freschi del territorio, prodotti dell’orto e specialità casearie segnano il tempo di una stagione fatta di incontri, musica dal vivo e passeggiate notturne tra vicoli, lungomari e borghi che si accendono di luci e voci, dalla città di Salerno alle vallate interne.
In tutta la provincia di Salerno luglio diventa un calendario diffuso di sagre, feste di paese e serate dedicate ai sapori locali: dall’irresistibile festa d’acqua di A’ Chiena a Campagna, alla tradizione più gustosa della Sagra Lagane e Ceci a Rufoli, fino alle serate tra farine e sapori cilentani di Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello a Magliano Vetere, gli appuntamenti non mancano per chi cerca gusto, folclore e aria d’estate.
Gli appuntamenti in provincia di Salerno
- Sagra delle Pennette all'Ogliarese – Salerno (SA), dal 3 al 8 luglio 2026.
A Ogliara la Sagra delle Pennette all’Ogliarese celebra i fiori di zucca e le specialità ogliaresi con pennette, frittelle di fiorilli, melanzane, pane cotto a legna, panini farciti, vino e zeppole secondo ricetta tradizionale.
- Gustati Giovi: i sapori della tradizione – Salerno (SA), dal 9 al 12 luglio 2026.
Gustati Giovi propone a luglio menù sempre diversi dedicati alla tradizione gastronomica salernitana, accompagnati ogni sera da musica dal vivo, spettacoli, iniziative culturali e sociali.
- Sagra Lagane e Ceci a Rufoli – Salerno (SA), dal 17 al 22 luglio 2026.
Sagra dedicata alle lagane e ceci e ad altri piatti tipici, con spettacoli, musica, intrattenimento per bambini e una mostra di busti in terracotta.
- La notte dei mulini – San Pietro al Tanagro (SA), dal 17 al 18 luglio 2026.
Nel Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro un rural festival gratuito con musica popolare, gastronomia, attività culturali e divertimento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Parco Nazionale e del Comune.
- A' Chiena – Campagna (SA), il 19 luglio 2026.
Il fiume Tenza viene deviato nelle strade del centro storico, allagando vicoli e piazze e trasformandoli in un originale scenario di festa molto atteso dagli abitanti.
- Festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini – Scafati (SA), dal 24 al 28 luglio 2026.
A Scafati si svolgono solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore di Santa Maria delle Vergini, con un articolato programma di riti e iniziative.
- Sagra della Mulignana – Scafati (SA), il 24 luglio 2026.
In occasione dei festeggiamenti per Santa Maria delle Vergini, a Scafati si tiene la Sagra della Mulignana con piatti a base di melanzane e uno stand dedicato ai celiaci.
- Festa del Bruschettone e della Scamorza coi Funghi Porcini – Castiglione del Genovesi (SA), dal 25 al 28 luglio 2026.
A Castiglione del Genovesi si svolge la Festa del Bruschettone e della Scamorza coi Funghi Porcini, appuntamento gastronomico con specialità tipiche e intrattenimento organizzato dall’associazione Balliamo sul Monte.
- Sagra del Biscotto e Prosciutto a Giovi Piegolelle – Salerno (SA), dal 25 al 28 luglio 2026.
A Giovi Piegolelle la sagra valorizza il tipico biscotto di pane di grano con prosciutto o fagioli e pancetta, affiancando musica, balli di gruppo, gare sportive e mostre di opere e manufatti artigianali.
- Festa della cipolla di Vatolla – Perdifumo (SA), dal 26 al 27 luglio 2026.
A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della cipolla propone serate dedicate ai piatti tipici a base di cipolla e momenti di divertimento per il pubblico.
- Festa del Caciocavallo Sassanese – Sassano (SA), dal 27 al 30 luglio 2026.
Manifestazione gastronomica dedicata al caciocavallo sassanese, con piatti tipici locali, vino del territorio e intrattenimento musicale.
- Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello – Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026.
Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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