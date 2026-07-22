Dal fascino medievale di Alla Tavola della Principessa Costanza ai sapori cilentani della Sagra del Fusillo Felittese

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità si fa più intenso, tra sere che si allungano, tavolate sotto le stelle e profumi che si diffondono dai vicoli dei borghi. È il tempo delle cucine di casa che scendono in piazza, delle ricette di stagione che valorizzano orti e colline, dei mercatini artigianali che animano ogni angolo e delle passeggiate serali tra mare e monti, mentre le luci delle feste disegnano l’estate.

In provincia di Salerno l’estate si fa calendario diffuso di sapori e tradizioni: dalle atmosfere storiche di Alla Tavola della Principessa Costanza a Teggiano, agli assaggi tipici della Sagra del Fusillo Felittese di Felitto, fino alle luci suggestive della Luminaria di San Domenico a Praiano. Un percorso tra sagre, feste e mercatini che attraversa il Cilento, la Costiera e l’entroterra, per scoprire ogni sera un sapore e un panorama diversi.

Gli appuntamenti in provincia di Salerno

Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello – Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026.

Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari.

– Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026. Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari. Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori di Abatemarco – Montano Antilia (SA), dal 1 al 3 agosto 2026.

Ad Abatemarco la Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori, organizzata dall’Associazione Mamme Insieme, offre piatti a base di melanzane e ricette tradizionali dal gusto autentico.

– Montano Antilia (SA), dal 1 al 3 agosto 2026. Ad Abatemarco la Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori, organizzata dall’Associazione Mamme Insieme, offre piatti a base di melanzane e ricette tradizionali dal gusto autentico. Festa della cipolla di Vatolla – Perdifumo (SA), dal 1 al 2 agosto 2026.

A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della Cipolla propone serate dedicate al gusto e al divertimento, con protagonista il prodotto tipico locale.

– Perdifumo (SA), dal 1 al 2 agosto 2026. A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della Cipolla propone serate dedicate al gusto e al divertimento, con protagonista il prodotto tipico locale. Luminaria di San Domenico – Praiano (SA), dal 1 al 4 agosto 2026.

A Praiano la Luminaria di San Domenico, antica tradizione risalente all’arrivo dei domenicani nel Seicento, si svolge al convento di Santa Maria a Castro dove si venera il santo.

– Praiano (SA), dal 1 al 4 agosto 2026. A Praiano la Luminaria di San Domenico, antica tradizione risalente all’arrivo dei domenicani nel Seicento, si svolge al convento di Santa Maria a Castro dove si venera il santo. Festa dell'Antica Pizza Cilentana – Giungano (SA), dal 6 al 11 agosto 2026.

Manifestazione estiva che celebra l’antica pizza cilentana e valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio come momento di aggregazione.

– Giungano (SA), dal 6 al 11 agosto 2026. Manifestazione estiva che celebra l’antica pizza cilentana e valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio come momento di aggregazione. "Zomba ra cà e ra là", Summer Folk Festival ad Acquavella – Casal Velino (SA), dal 7 al 9 agosto 2026.

Festival folk ad Acquavella che celebra le tradizioni cilentane attraverso gastronomia tipica, musica, artisti di strada e antichi mestieri popolari.

– Casal Velino (SA), dal 7 al 9 agosto 2026. Festival folk ad Acquavella che celebra le tradizioni cilentane attraverso gastronomia tipica, musica, artisti di strada e antichi mestieri popolari. Sagra della Melanzana alla Cioccolata – Maiori (SA), dal 7 al 8 agosto 2026.

Manifestazione a Maiori dedicata alla melanzana alla cioccolata, dolce tipico della costiera amalfitana, con menù a base di melanzane e intrattenimento musicale.

– Maiori (SA), dal 7 al 8 agosto 2026. Manifestazione a Maiori dedicata alla melanzana alla cioccolata, dolce tipico della costiera amalfitana, con menù a base di melanzane e intrattenimento musicale. La Sagra do' Sciusciello a Pellezzano – Pellezzano (SA), dal 10 al 16 agosto 2026.

Sagra a Pellezzano dedicata allo sciusciello, antico pane locale cotto nel forno a legna e condito con sugna e pepe.

– Pellezzano (SA), dal 10 al 16 agosto 2026. Sagra a Pellezzano dedicata allo sciusciello, antico pane locale cotto nel forno a legna e condito con sugna e pepe. Vasci, Portuni e Pertose a Ostigliano – Perito (SA), dal 10 al 15 agosto 2026.

Manifestazione nel borgo di Ostigliano che unisce musica, divertimento e tradizioni, valorizzando il territorio attraverso degustazioni di specialità locali e visite a edifici del centro storico.

– Perito (SA), dal 10 al 15 agosto 2026. Manifestazione nel borgo di Ostigliano che unisce musica, divertimento e tradizioni, valorizzando il territorio attraverso degustazioni di specialità locali e visite a edifici del centro storico. Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano (SA), dal 11 al 13 agosto 2026.

Rievocazione del matrimonio tra Antonello Sanseverino e Costanza di Montefeltro con taverne medievali, antiche monete, mestieri storici, corteo con sbandieratori, spettacoli di danza e fuoco e assalto al castello con fuochi d'artificio.

– Teggiano (SA), dal 11 al 13 agosto 2026. Rievocazione del matrimonio tra Antonello Sanseverino e Costanza di Montefeltro con taverne medievali, antiche monete, mestieri storici, corteo con sbandieratori, spettacoli di danza e fuoco e assalto al castello con fuochi d'artificio. Festa del Vino e delle Tradizioni di Gete di Tramonti – Tramonti (SA), dal 11 al 12 agosto 2026.

Festa del vino a Gete di Tramonti con percorso enogastronomico tra piatti della dieta mediterranea, vini DOC della Costa d’Amalfi, dolci artigianali e intrattenimenti musicali, artistici e fotografici.

– Tramonti (SA), dal 11 al 12 agosto 2026. Festa del vino a Gete di Tramonti con percorso enogastronomico tra piatti della dieta mediterranea, vini DOC della Costa d’Amalfi, dolci artigianali e intrattenimenti musicali, artistici e fotografici. Strasapori – Vallo della Lucania (SA), dal 11 al 13 agosto 2026.

Strasapori propone numerosi stand con oltre 100 specialità culinarie, offrendo un'occasione conviviale per trascorrere una serata in famiglia.

– Vallo della Lucania (SA), dal 11 al 13 agosto 2026. Strasapori propone numerosi stand con oltre 100 specialità culinarie, offrendo un'occasione conviviale per trascorrere una serata in famiglia. Sagra del Fusillo Felittese – Felitto (SA), dal 13 al 23 agosto 2026.

Appuntamento gastronomico a Felitto che unisce arte, cultura e natura, valorizzando piatti e prodotti tipici con protagonista il fusillo fatto a mano.

– Felitto (SA), dal 13 al 23 agosto 2026. Appuntamento gastronomico a Felitto che unisce arte, cultura e natura, valorizzando piatti e prodotti tipici con protagonista il fusillo fatto a mano. Sagra della Braciola – Montecorvino Rovella (SA), dal 13 al 18 agosto 2026.

Storica Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella con stand nel centro storico dove gustare la tipica braciola avvolta nel fil di ferro in panino o con zito spezzato, accompagnata da vino dei colli salernitani.

– Montecorvino Rovella (SA), dal 13 al 18 agosto 2026. Storica Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella con stand nel centro storico dove gustare la tipica braciola avvolta nel fil di ferro in panino o con zito spezzato, accompagnata da vino dei colli salernitani. Ciccimmaretati a Stio – Stio (SA), dal 17 al 23 agosto 2026.

Ciccimmaretati a Stio è un evento gastronomico nel Parco del Cilento dedicato alla cucina tradizionale, con degustazioni nel bosco di castagni secolari e protagonista la zuppa di legumi tipica del territorio.

– Stio (SA), dal 17 al 23 agosto 2026. Ciccimmaretati a Stio è un evento gastronomico nel Parco del Cilento dedicato alla cucina tradizionale, con degustazioni nel bosco di castagni secolari e protagonista la zuppa di legumi tipica del territorio. Cuntaria: la festa della comunità di Stella Cilento – Stella Cilento (SA), dal 18 al 23 agosto 2026.

Cùntaria è la festa della comunità di Stella Cilento, con cibo, bevande, mercato, musica e balli diffusi nelle piazze e nelle strade del paese.

– Stella Cilento (SA), dal 18 al 23 agosto 2026. Cùntaria è la festa della comunità di Stella Cilento, con cibo, bevande, mercato, musica e balli diffusi nelle piazze e nelle strade del paese. A Giungano la Festa del Fico Bianco – Giungano (SA), dal 20 al 24 agosto 2026.

A Giungano la Festa del Fico Bianco anima il Convento Benedettino con degustazioni di piatti a base di fichi e musica popolare.

– Giungano (SA), dal 20 al 24 agosto 2026. A Giungano la Festa del Fico Bianco anima il Convento Benedettino con degustazioni di piatti a base di fichi e musica popolare. Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella – Montecorvino Rovella (SA), dal 28 al 31 agosto 2026.

La Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella propone piatti tipici, musica e divertimento con stand gastronomici dedicati.