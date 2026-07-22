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Agosto in provincia di Salerno tra luci sul mare, borghi in festa e profumo di sagre

Dal fascino medievale di Alla Tavola della Principessa Costanza ai sapori cilentani della Sagra del Fusillo Felittese

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Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità si fa più intenso, tra sere che si allungano, tavolate sotto le stelle e profumi che si diffondono dai vicoli dei borghi. È il tempo delle cucine di casa che scendono in piazza, delle ricette di stagione che valorizzano orti e colline, dei mercatini artigianali che animano ogni angolo e delle passeggiate serali tra mare e monti, mentre le luci delle feste disegnano l’estate.

In provincia di Salerno l’estate si fa calendario diffuso di sapori e tradizioni: dalle atmosfere storiche di Alla Tavola della Principessa Costanza a Teggiano, agli assaggi tipici della Sagra del Fusillo Felittese di Felitto, fino alle luci suggestive della Luminaria di San Domenico a Praiano. Un percorso tra sagre, feste e mercatini che attraversa il Cilento, la Costiera e l’entroterra, per scoprire ogni sera un sapore e un panorama diversi.

Gli appuntamenti in provincia di Salerno

  • Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello – Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026.
    Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari.
  • Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori di Abatemarco – Montano Antilia (SA), dal 1 al 3 agosto 2026.
    Ad Abatemarco la Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori, organizzata dall’Associazione Mamme Insieme, offre piatti a base di melanzane e ricette tradizionali dal gusto autentico.
  • Festa della cipolla di Vatolla – Perdifumo (SA), dal 1 al 2 agosto 2026.
    A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della Cipolla propone serate dedicate al gusto e al divertimento, con protagonista il prodotto tipico locale.
  • Luminaria di San Domenico – Praiano (SA), dal 1 al 4 agosto 2026.
    A Praiano la Luminaria di San Domenico, antica tradizione risalente all’arrivo dei domenicani nel Seicento, si svolge al convento di Santa Maria a Castro dove si venera il santo.
  • Festa dell'Antica Pizza Cilentana – Giungano (SA), dal 6 al 11 agosto 2026.
    Manifestazione estiva che celebra l’antica pizza cilentana e valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio come momento di aggregazione.
  • "Zomba ra cà e ra là", Summer Folk Festival ad Acquavella – Casal Velino (SA), dal 7 al 9 agosto 2026.
    Festival folk ad Acquavella che celebra le tradizioni cilentane attraverso gastronomia tipica, musica, artisti di strada e antichi mestieri popolari.
  • Sagra della Melanzana alla Cioccolata – Maiori (SA), dal 7 al 8 agosto 2026.
    Manifestazione a Maiori dedicata alla melanzana alla cioccolata, dolce tipico della costiera amalfitana, con menù a base di melanzane e intrattenimento musicale.
  • La Sagra do' Sciusciello a Pellezzano – Pellezzano (SA), dal 10 al 16 agosto 2026.
    Sagra a Pellezzano dedicata allo sciusciello, antico pane locale cotto nel forno a legna e condito con sugna e pepe.
  • Vasci, Portuni e Pertose a Ostigliano – Perito (SA), dal 10 al 15 agosto 2026.
    Manifestazione nel borgo di Ostigliano che unisce musica, divertimento e tradizioni, valorizzando il territorio attraverso degustazioni di specialità locali e visite a edifici del centro storico.
  • Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano (SA), dal 11 al 13 agosto 2026.
    Rievocazione del matrimonio tra Antonello Sanseverino e Costanza di Montefeltro con taverne medievali, antiche monete, mestieri storici, corteo con sbandieratori, spettacoli di danza e fuoco e assalto al castello con fuochi d'artificio.
  • Festa del Vino e delle Tradizioni di Gete di Tramonti – Tramonti (SA), dal 11 al 12 agosto 2026.
    Festa del vino a Gete di Tramonti con percorso enogastronomico tra piatti della dieta mediterranea, vini DOC della Costa d’Amalfi, dolci artigianali e intrattenimenti musicali, artistici e fotografici.
  • Strasapori – Vallo della Lucania (SA), dal 11 al 13 agosto 2026.
    Strasapori propone numerosi stand con oltre 100 specialità culinarie, offrendo un'occasione conviviale per trascorrere una serata in famiglia.
  • Sagra del Fusillo Felittese – Felitto (SA), dal 13 al 23 agosto 2026.
    Appuntamento gastronomico a Felitto che unisce arte, cultura e natura, valorizzando piatti e prodotti tipici con protagonista il fusillo fatto a mano.
  • Sagra della Braciola – Montecorvino Rovella (SA), dal 13 al 18 agosto 2026.
    Storica Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella con stand nel centro storico dove gustare la tipica braciola avvolta nel fil di ferro in panino o con zito spezzato, accompagnata da vino dei colli salernitani.
  • Ciccimmaretati a Stio – Stio (SA), dal 17 al 23 agosto 2026.
    Ciccimmaretati a Stio è un evento gastronomico nel Parco del Cilento dedicato alla cucina tradizionale, con degustazioni nel bosco di castagni secolari e protagonista la zuppa di legumi tipica del territorio.
  • Cuntaria: la festa della comunità di Stella Cilento – Stella Cilento (SA), dal 18 al 23 agosto 2026.
    Cùntaria è la festa della comunità di Stella Cilento, con cibo, bevande, mercato, musica e balli diffusi nelle piazze e nelle strade del paese.
  • A Giungano la Festa del Fico Bianco – Giungano (SA), dal 20 al 24 agosto 2026.
    A Giungano la Festa del Fico Bianco anima il Convento Benedettino con degustazioni di piatti a base di fichi e musica popolare.
  • Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella – Montecorvino Rovella (SA), dal 28 al 31 agosto 2026.
    La Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella propone piatti tipici, musica e divertimento con stand gastronomici dedicati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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