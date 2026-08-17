Tra il profumo del Mercato della Terra di Frascati e i calici di Vinòforum, l’autunno in provincia di Roma è già servito

Nelle piazze accese dai primi colori d’autunno, tra filari di vigneti e profili di borghi che guardano la campagna, l’aria si riempie di profumi di terra e di cucina di stagione. È il momento in cui le cassette si colmano di uva e ortaggi tardivi, l’olio nuovo si prepara dietro le quinte e i mercati contadini diventano il luogo ideale per scoprire formaggi, conserve e specialità locali, sullo sfondo unico dell’area di Roma.

In provincia di Roma questo passaggio di stagione si vive tra banchi colorati, assaggi guidati e calici alzati: dai prodotti a filiera corta del Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati e del Mercato della Terra di Anguillara Sabazia, fino all’atmosfera tutta da gustare di Vinòforum – Lo Spazio del Gusto, il calendario di settembre 2026 invita a esplorare borghi, sapori e piazze in festa.

Gli appuntamenti in provincia di Roma

Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 1 settembre 2026.

Mercato contadino a filiera corta a Frascati, che offre prodotti agroalimentari locali proprio in aree urbanizzate un tempo agricole, restituendo spazio alla vendita diretta da parte dei produttori.

– Frascati (RM), il 1 settembre 2026. Mercato contadino a filiera corta a Frascati, che offre prodotti agroalimentari locali proprio in aree urbanizzate un tempo agricole, restituendo spazio alla vendita diretta da parte dei produttori. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 3 settembre 2026.

Mercato contadino con vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0 dei Castelli Romani, senza intermediazioni, con particolare attenzione alle tipicità locali e al risparmio per il consumatore.

– Rocca di Papa (RM), il 3 settembre 2026. Mercato contadino con vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0 dei Castelli Romani, senza intermediazioni, con particolare attenzione alle tipicità locali e al risparmio per il consumatore. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 5 al 6 settembre 2026.

Albano Laziale ospita mercati contadini in diverse aree della città, dove i produttori locali vendono direttamente i loro prodotti agricoli in spazi facilmente accessibili.

– Albano Laziale (RM), dal 5 al 6 settembre 2026. Albano Laziale ospita mercati contadini in diverse aree della città, dove i produttori locali vendono direttamente i loro prodotti agricoli in spazi facilmente accessibili. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 5 settembre 2026.

Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dedicato ai produttori e artigiani locali che condividono i principi Slow Food, con banchi di vino, olio, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta e miele.

– Frascati (RM), il 5 settembre 2026. Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dedicato ai produttori e artigiani locali che condividono i principi Slow Food, con banchi di vino, olio, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta e miele. Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 5 settembre 2026.

Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici di alimenti vari, arricchito da laboratori per bambini e da un pranzo sociale organizzato dal Comitato Certosa.

– Roma (RM), il 5 settembre 2026. Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici di alimenti vari, arricchito da laboratori per bambini e da un pranzo sociale organizzato dal Comitato Certosa. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 6 settembre 2026.

Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, latte crudo, formaggi tradizionali, pani a lievitazione naturale, salumi tipici, vini, miele, oli, legumi, farine, birre artigianali, conserve e dolci stagionali.

– Anguillara Sabazia (RM), il 6 settembre 2026. Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, latte crudo, formaggi tradizionali, pani a lievitazione naturale, salumi tipici, vini, miele, oli, legumi, farine, birre artigianali, conserve e dolci stagionali. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 6 settembre 2026.

Mercato della Terra a Marino, in piazza Sciotti, con prodotti bio, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano il territorio, recuperano antichi mestieri e tecniche tradizionali.

– Marino (RM), il 6 settembre 2026. Mercato della Terra a Marino, in piazza Sciotti, con prodotti bio, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano il territorio, recuperano antichi mestieri e tecniche tradizionali. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 6 settembre 2026.

Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, parte della rete Slow Food, con presìdi regionali a rotazione, banchi di miele, frutta e verdura locali, formaggi e porchetta laziale.

– Monte Compatri (RM), il 6 settembre 2026. Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, parte della rete Slow Food, con presìdi regionali a rotazione, banchi di miele, frutta e verdura locali, formaggi e porchetta laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 6 settembre 2026.

Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori agricoli e consumatori per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione, puntando su qualità e sovranità alimentare.

– Roma (RM), il 6 settembre 2026. Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori agricoli e consumatori per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione, puntando su qualità e sovranità alimentare. Torna l'attesissimo "Vinòforum – Lo Spazio del Gusto" – Roma (RM), dal 7 al 13 settembre 2026.

Vinòforum è un grande evento enogastronomico con cene firmate da grandi chef, degustazioni guidate, challenge, blind tasting, masterclass e occasioni di formazione e promozione per aziende e operatori del settore.

– Roma (RM), dal 7 al 13 settembre 2026. Vinòforum è un grande evento enogastronomico con cene firmate da grandi chef, degustazioni guidate, challenge, blind tasting, masterclass e occasioni di formazione e promozione per aziende e operatori del settore. Vinòforum, l'appuntamento dedicato ai food&wine lover della Capitale – Roma (RM), dal 7 al 13 settembre 2026.

Manifestazione romana dedicata ai wine e food lover, con protagonista il vino grazie alla presenza di rinomate aziende vitivinicole italiane e internazionali, capace di attrarre appassionati, curiosi e professionisti del settore.

– Roma (RM), dal 7 al 13 settembre 2026. Manifestazione romana dedicata ai wine e food lover, con protagonista il vino grazie alla presenza di rinomate aziende vitivinicole italiane e internazionali, capace di attrarre appassionati, curiosi e professionisti del settore. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 20 settembre 2026.

Mercato della Terra al parco Aldo Moro di Ciampino con circa 20 produttori locali che offrono un’ampia gamma di prodotti alimentari, presìdi Slow Food e specialità come dolci kosher e cosmetici da scarti di lavorazione.