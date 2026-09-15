Tra la Sagra della Zucca a Caorera e il Vendemmiale di Capena, l’autunno in provincia di Roma profuma di festa

Nelle piazze acciottolate e tra le campagne dorate che circondano Roma l’aria si fa più frizzante, i colori virano ai toni caldi e sui banchi dei mercati arrivano zucche, castagne, funghi e vini novelli. È il momento in cui i borghi si riempiono di profumi di cucina tradizionale, le domeniche scorrono lente tra passeggiate e assaggi, e l’autunno diventa l’occasione perfetta per riscoprire prodotti tipici e piccoli centri dal fascino discreto.

Nella provincia di Roma questo mese prende vita un fitto calendario di sagre, feste di paese e mercati contadini: tra le tappe da non perdere spiccano la Sagra della Zucca a Caorera a Guidonia Montecelio, il profumato Vendemmiale di Capena dedicato alla stagione della raccolta dell’uva e le passeggiate tra banchi e produttori del Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa, solo alcuni degli eventi che animeranno colline e borghi nei fine settimana.

Gli appuntamenti in provincia di Roma

Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 1 ottobre 2026.

Mercato contadino a filiera corta con vendita diretta di prodotti stagionali, freschi e a km 0 dalle aziende del territorio, puntando su tipicità locali, qualità e risparmio per il consumatore.

– Rocca di Papa (RM), il 1 ottobre 2026. Mercato contadino a filiera corta con vendita diretta di prodotti stagionali, freschi e a km 0 dalle aziende del territorio, puntando su tipicità locali, qualità e risparmio per il consumatore. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 2 ottobre 2026.

Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare il paniere agroalimentare locale in un’area un tempo agricola, oggi riconvertita al terziario.

– Frascati (RM), il 2 ottobre 2026. Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare il paniere agroalimentare locale in un’area un tempo agricola, oggi riconvertita al terziario. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Mercati contadini ad Albano Laziale con appuntamenti settimanali in Via Riccardo Lombardi e in Piazza Pia, dove acquistare prodotti agricoli direttamente dai produttori.

– Albano Laziale (RM), dal 3 al 4 ottobre 2026. Mercati contadini ad Albano Laziale con appuntamenti settimanali in Via Riccardo Lombardi e in Piazza Pia, dove acquistare prodotti agricoli direttamente dai produttori. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 3 ottobre 2026.

Mercato della Terra settimanale a Frascati che riunisce produttori e artigiani locali di vino, olio, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta, miele e manufatti, ispirato ai principi Slow Food.

– Frascati (RM), il 3 ottobre 2026. Mercato della Terra settimanale a Frascati che riunisce produttori e artigiani locali di vino, olio, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta, miele e manufatti, ispirato ai principi Slow Food. Sagra della Zucca a Caorera – Guidonia Montecelio (RM), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Mostra mercato dedicata alla zucca Santa Bellunese, con esposizione e vendita di prodotti agricoli e artigianato locale.

– Guidonia Montecelio (RM), dal 3 al 4 ottobre 2026. Mostra mercato dedicata alla zucca Santa Bellunese, con esposizione e vendita di prodotti agricoli e artigianato locale. Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 3 ottobre 2026.

Biomercato con piccoli produttori biologici nel Parco della Certosa, arricchito da laboratori per bambini e pranzo sociale.

– Roma (RM), il 3 ottobre 2026. Biomercato con piccoli produttori biologici nel Parco della Certosa, arricchito da laboratori per bambini e pranzo sociale. Palio di Ostia Antica – Roma (RM), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Rievocazione storica con torneo equestre nel Borgo di Ostia Antica e al Parco dei Ravennati, in cui le contrade si sfidano per vincere il Palio.

– Roma (RM), dal 3 al 4 ottobre 2026. Rievocazione storica con torneo equestre nel Borgo di Ostia Antica e al Parco dei Ravennati, in cui le contrade si sfidano per vincere il Palio. Wanderlust 108: l'edizione 2026 della Mindful Triathlon – Roma (RM), il 3 ottobre 2026.

Giornata dedicata a sport e benessere con Mindful Triathlon, che propone una sessione di yoga con DJ e una meditazione guidata da una guida spirituale.

– Roma (RM), il 3 ottobre 2026. Giornata dedicata a sport e benessere con Mindful Triathlon, che propone una sessione di yoga con DJ e una meditazione guidata da una guida spirituale. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 4 ottobre 2026.

Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con prodotti locali e biologici, formaggi tradizionali, pani a lievitazione naturale, salumi, vini, miele, oli, farine e birre artigianali stagionali.

– Anguillara Sabazia (RM), il 4 ottobre 2026. Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con prodotti locali e biologici, formaggi tradizionali, pani a lievitazione naturale, salumi, vini, miele, oli, farine e birre artigianali stagionali. Torna il Vendemmiale di Capena – Capena (RM), dal 4 al 5 ottobre 2026.

Vendemmiale di Capena con sfilata di carri allegorici, musica in piazza e degustazione del vino versato dalle fauci del leone millenario.

– Capena (RM), dal 4 al 5 ottobre 2026. Vendemmiale di Capena con sfilata di carri allegorici, musica in piazza e degustazione del vino versato dalle fauci del leone millenario. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 4 ottobre 2026.

Mercato della Terra in piazza Sciotti a Marino con verdure bio, oli, mieli, formaggi e numerosi Presìdi Slow Food che valorizzano antichi mestieri e tradizioni locali.

– Marino (RM), il 4 ottobre 2026. Mercato della Terra in piazza Sciotti a Marino con verdure bio, oli, mieli, formaggi e numerosi Presìdi Slow Food che valorizzano antichi mestieri e tradizioni locali. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 4 ottobre 2026.

Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locali, formaggi e porchetta tipica laziale.

– Monte Compatri (RM), il 4 ottobre 2026. Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locali, formaggi e porchetta tipica laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 4 ottobre 2026.

Mercato Contadino a Roma Capannelle nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione.

– Roma (RM), il 4 ottobre 2026. Mercato Contadino a Roma Capannelle nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione. Sagra del Tartufo a Canterano – Canterano (RM), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Sagra dedicata al tartufo nero pregiato e allo scorzone di Canterano, protagonisti di bruschette, tonnarelli e salsicce accompagnati da vino rosso locale.

– Canterano (RM), dal 10 al 11 ottobre 2026. Sagra dedicata al tartufo nero pregiato e allo scorzone di Canterano, protagonisti di bruschette, tonnarelli e salsicce accompagnati da vino rosso locale. Sagra della Castagna a Montelanico – Montelanico (RM), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Sagra della Castagna a Montelanico con canti popolari, balli tipici, castagne arrostite sui fuochi, buon vino e un’atmosfera conviviale resa unica dai profumi autunnali.

– Montelanico (RM), dal 10 al 11 ottobre 2026. Sagra della Castagna a Montelanico con canti popolari, balli tipici, castagne arrostite sui fuochi, buon vino e un’atmosfera conviviale resa unica dai profumi autunnali. Sagra della Polenta a Nazzano – Nazzano (RM), il 11 ottobre 2026.

Sagra autunnale dedicata alla polenta e alla tradizione contadina locale, organizzata in concomitanza con la processione del Santo Patrono, per valorizzare memoria, sapori e cultura rurale.

– Nazzano (RM), il 11 ottobre 2026. Sagra autunnale dedicata alla polenta e alla tradizione contadina locale, organizzata in concomitanza con la processione del Santo Patrono, per valorizzare memoria, sapori e cultura rurale. Festa di Sant'Edisto – Sant'Oreste (RM), il 12 ottobre 2026.

Celebrazione religiosa di Sant'Edisto con eventi culturali, musicali ed enogastronomici, tra cui una manifestazione con degustazione di dolci tipici legata all'origine del nome del paese.

– Sant'Oreste (RM), il 12 ottobre 2026. Celebrazione religiosa di Sant'Edisto con eventi culturali, musicali ed enogastronomici, tra cui una manifestazione con degustazione di dolci tipici legata all'origine del nome del paese. Sagra delle tagliatelle al sugo di cinghiale – Sacrofano (RM), dal 17 al 18 ottobre 2026.

Sagra enogastronomica nel cuore del Parco di Veio dedicata alla pappardella al cinghiale, accompagnata da prodotti tipici locali come olio extravergine e vini del territorio in un’atmosfera conviviale.

– Sacrofano (RM), dal 17 al 18 ottobre 2026. Sagra enogastronomica nel cuore del Parco di Veio dedicata alla pappardella al cinghiale, accompagnata da prodotti tipici locali come olio extravergine e vini del territorio in un’atmosfera conviviale. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 18 ottobre 2026.

Mercato contadino a Ciampino con circa 20 produttori del territorio, che offre un’ampia gamma di alimenti e alcune specialità come Presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici derivati da prodotti locali.

– Ciampino (RM), il 18 ottobre 2026. Mercato contadino a Ciampino con circa 20 produttori del territorio, che offre un’ampia gamma di alimenti e alcune specialità come Presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici derivati da prodotti locali. Sagra della ciambella al mosto – Marino (RM), il 18 ottobre 2026.

Sagra dedicata alla ciambella al mosto, servita con vino per l’immersione, con stand enogastronomici nel centro storico, degustazioni di vini locali e spettacoli culturali e folkloristici.

– Marino (RM), il 18 ottobre 2026. Sagra dedicata alla ciambella al mosto, servita con vino per l’immersione, con stand enogastronomici nel centro storico, degustazioni di vini locali e spettacoli culturali e folkloristici. Sagra della castagna e dei prodotti tipici locali – Cave (RM), dal 23 al 25 ottobre 2026.

Evento dedicato al marrone e ai prodotti tipici locali, che valorizza la tradizionale e copiosa produzione di castagne dei boschi di Cave, un tempo esportate fino in Francia.