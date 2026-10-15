Castagne, olio nuovo e caldarroste: da OliOlive alla Festa della Castagna, tutti i sapori di novembre

Nelle piazze di borghi affacciati sui colli, tra campagne cariche di vigneti e uliveti, l’autunno si fa sentire con profumi netti: castagne che sfrigolano sulle braci, olio nuovo da assaggiare sul pane caldo, vini che scaldano l’aria umida di fine stagione. È il tempo dei prodotti tipici, dei colori che sfumano nel rame e nell’oro, delle giornate che si accorciano ma invitano ancora a passeggiare tra banchi di produttori e piccole feste di paese, anche a poca distanza da Roma.

Nella provincia di Roma questo periodo diventa un viaggio tra sapori e tradizioni: dalle celebrazioni del frutto simbolo dell’autunno con la Sagra della Caldarrosta di Carpineto Romano e la Festa della Castagna a Riofreddo, fino ai fine settimana dedicati all’olio extravergine, come OliOlive: un fine settimana dedicato alla degustazione a Castel Madama e gli appuntamenti con Pane, Olio e… a Montelibretti, tra assaggi, mercati contadini ed eventi enogastronomici diffusi nei Castelli Romani e oltre.

Gli appuntamenti in provincia di Roma

Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026.

Albano Laziale ospita più mercati contadini, con appuntamenti il sabato in via Riccardo Lombardi e la domenica in Piazza Pia, per acquistare direttamente prodotti agricoli locali.

– Albano Laziale (RM), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026. Albano Laziale ospita più mercati contadini, con appuntamenti il sabato in via Riccardo Lombardi e la domenica in Piazza Pia, per acquistare direttamente prodotti agricoli locali. Sagra della Caldarrosta nel Rione Sant' Agostino – Carpineto Romano (RM), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Sagra della caldarrosta nel rione Sant'Agostino con musica, buon cibo e fraschetta rionale, pensata per valorizzare castagne, paesaggio, tradizioni rurali e biodiversità dei Monti Lepini.

– Carpineto Romano (RM), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026. Sagra della caldarrosta nel rione Sant'Agostino con musica, buon cibo e fraschetta rionale, pensata per valorizzare castagne, paesaggio, tradizioni rurali e biodiversità dei Monti Lepini. Sagra della Caldarrosta – Carpineto Romano (RM), dal 31 ottobre al 11 novembre 2026.

A Carpineto si celebra la castagna e la biodiversità dei Monti Lepini con caldarroste, tradizioni rurali, storia, cultura e gastronomia in un clima di festa.

– Carpineto Romano (RM), dal 31 ottobre al 11 novembre 2026. A Carpineto si celebra la castagna e la biodiversità dei Monti Lepini con caldarroste, tradizioni rurali, storia, cultura e gastronomia in un clima di festa. Festa della Castagna a Riofreddo – Riofreddo (RM), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Percorso enogastronomico per le vie di Riofreddo con menu di piatti invernali, carne alla brace, pizze fritte, vino e castagne protagoniste.

– Riofreddo (RM), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026. Percorso enogastronomico per le vie di Riofreddo con menu di piatti invernali, carne alla brace, pizze fritte, vino e castagne protagoniste. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 1 novembre 2026.

Sulle sponde del lago di Bracciano il Mercato della Terra di Anguillara Sabazia offre ortaggi biologici, formaggi, pani, salumi tradizionali, vini, miele, oli, birre artigianali e dolci stagionali.

– Anguillara Sabazia (RM), il 1 novembre 2026. Sulle sponde del lago di Bracciano il Mercato della Terra di Anguillara Sabazia offre ortaggi biologici, formaggi, pani, salumi tradizionali, vini, miele, oli, birre artigianali e dolci stagionali. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 1 novembre 2026.

In piazza Sciotti a Marino il Mercato della Terra propone prodotti locali, Presìdi Slow Food e specialità rare che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio.

– Marino (RM), il 1 novembre 2026. In piazza Sciotti a Marino il Mercato della Terra propone prodotti locali, Presìdi Slow Food e specialità rare che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 1 e 15 novembre 2026.

Lungo la passeggiata di Monte Compatri si svolge il Mercato della Terra con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locali, formaggi e porchetta, legati alla tradizione laziale.

– Monte Compatri (RM), il 1 e 15 novembre 2026. Lungo la passeggiata di Monte Compatri si svolge il Mercato della Terra con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locali, formaggi e porchetta, legati alla tradizione laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026.

Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori di qualità e consumatori attenti, per promuovere sovranità alimentare e liberarsi dai prodotti dell’agroindustria e della grande distribuzione.

– Roma (RM), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026. Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori di qualità e consumatori attenti, per promuovere sovranità alimentare e liberarsi dai prodotti dell’agroindustria e della grande distribuzione. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), ogni martedì e venerdì dal 3 al 27 novembre 2026.

A Frascati il mercato contadino di filiera corta permette di acquistare il paniere agroalimentare locale proprio nelle aree un tempo agricole, oggi trasformate dal terziario.

– Frascati (RM), ogni martedì e venerdì dal 3 al 27 novembre 2026. A Frascati il mercato contadino di filiera corta permette di acquistare il paniere agroalimentare locale proprio nelle aree un tempo agricole, oggi trasformate dal terziario. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), ogni giovedì dal 5 al 26 novembre 2026.

A Rocca di Papa il mercato contadino riunisce produttori locali con vendita diretta di prodotti stagionali, freschi e a km 0, puntando su tipicità territoriali e risparmio per il consumatore.

– Rocca di Papa (RM), ogni giovedì dal 5 al 26 novembre 2026. A Rocca di Papa il mercato contadino riunisce produttori locali con vendita diretta di prodotti stagionali, freschi e a km 0, puntando su tipicità territoriali e risparmio per il consumatore. Castagnata di Novembre ad Anzio – Anzio (RM), dal 6 al 8 novembre 2026.

Ad Anzio la castagnata propone caldarroste, vino novello e piatti tipici della tradizione marinara, accompagnati da carni alla brace, contorni e spettacolo serale di intrattenimento e cabaret.

– Anzio (RM), dal 6 al 8 novembre 2026. Ad Anzio la castagnata propone caldarroste, vino novello e piatti tipici della tradizione marinara, accompagnati da carni alla brace, contorni e spettacolo serale di intrattenimento e cabaret. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026.

Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dove produttori e artigiani locali propongono vino, olio, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta, miele e manufatti nel segno dei principi Slow Food.

– Frascati (RM), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026. Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dove produttori e artigiani locali propongono vino, olio, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta, miele e manufatti nel segno dei principi Slow Food. Sagra della Rola, festa del Cornuto – Rocca Canterano (RM), dal 7 al 8 novembre 2026.

Manifestazione legata alla festa di San Martino a Rocca Canterano, con corteo in cui si celebrano in modo ironico i simboli del tradimento coniugale e viene nominato il “cornuto dell’anno”.

– Rocca Canterano (RM), dal 7 al 8 novembre 2026. Manifestazione legata alla festa di San Martino a Rocca Canterano, con corteo in cui si celebrano in modo ironico i simboli del tradimento coniugale e viene nominato il “cornuto dell’anno”. Biomercato in Certosa – Roma (RM), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026.

Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici di ortofrutta, carne, formaggi, miele, olio e dolci, arricchito da laboratori per bambini e pranzo sociale.

– Roma (RM), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026. Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici di ortofrutta, carne, formaggi, miele, olio e dolci, arricchito da laboratori per bambini e pranzo sociale. OliOlive: un fine settimana dedicato alla degustazione – Castel Madama (RM), dal 13 al 16 novembre 2026.

Fiera del gusto nel borgo medievale di Castel Madama con stand di produttori di olive da tavola e olio d’oliva, che offrono degustazioni e vendita di prodotti di una tradizione olearia di rilievo nazionale.

– Castel Madama (RM), dal 13 al 16 novembre 2026. Fiera del gusto nel borgo medievale di Castel Madama con stand di produttori di olive da tavola e olio d’oliva, che offrono degustazioni e vendita di prodotti di una tradizione olearia di rilievo nazionale. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 15 novembre 2026.

Mercato della Terra nel parco Aldo Moro a Ciampino con una ventina di produttori di frutta, ortaggi, carni, latticini, pane, salumi, miele, birra artigianale e specialità come Presìdi Slow Food e dolci kosher.

– Ciampino (RM), il 15 novembre 2026. Mercato della Terra nel parco Aldo Moro a Ciampino con una ventina di produttori di frutta, ortaggi, carni, latticini, pane, salumi, miele, birra artigianale e specialità come Presìdi Slow Food e dolci kosher. Appuntamento a Montelibretti con 'Pane, Olio e…' – Montelibretti (RM), dal 15 al 17 novembre 2026.

Evento enogastronomico a Montelibretti dedicato all’olio DOP locale e ad altre specialità, con sagre di pizzafritta e frittello e stand selezionati che spaziano dal tartufo ai dolci fatti in casa.

– Montelibretti (RM), dal 15 al 17 novembre 2026. Evento enogastronomico a Montelibretti dedicato all’olio DOP locale e ad altre specialità, con sagre di pizzafritta e frittello e stand selezionati che spaziano dal tartufo ai dolci fatti in casa. A Palombara Sabina torna il Giorno di Bacco – Palombara Sabina (RM), il 15 novembre 2026.

Al Castello Savelli di Palombara Sabina il Giorno di Bacco trasforma gli spazi storici in una grande cantina, con degustazioni di vini della Sabina, del Lazio e oltre, accompagnati da un menu pensato per intenditori.

– Palombara Sabina (RM), il 15 novembre 2026. Al Castello Savelli di Palombara Sabina il Giorno di Bacco trasforma gli spazi storici in una grande cantina, con degustazioni di vini della Sabina, del Lazio e oltre, accompagnati da un menu pensato per intenditori. Life of Wine 2026: cantine e produttori da tutta Italia – Roma (RM), il 22 novembre 2026.

Life of Wine riunisce a Hotel Villa Pamphili cantine da tutta Italia che presentano in degustazione l’annata più recente e più annate storiche, offrendo un viaggio nel tempo nell’evoluzione dei loro vini.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Passato e presente, il Mercatino dell'Antiquariato di Roma – Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026.

Nel mercatino coperto di Via San Basilio a Roma si svolge una mostra mercato di antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, dischi, prodotti tipici, rigatteria e libri, aperta a appassionati e curiosi.

– Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026. Nel mercatino coperto di Via San Basilio a Roma si svolge una mostra mercato di antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, dischi, prodotti tipici, rigatteria e libri, aperta a appassionati e curiosi. Mercatino Conca D'Oro – Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026.

Mercatino amatoriale aperto il fine settimana, dedicato a chi cerca oggetti del passato e curiosità del presente in un clima informale.

– Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 29 novembre 2026. Mercatino amatoriale aperto il fine settimana, dedicato a chi cerca oggetti del passato e curiosità del presente in un clima informale. Uno sguardo nel passato – Frascati (RM), il 1 novembre 2026.

Nel centro storico di Frascati un ampio mercatino riunisce espositori selezionati con oggetti da collezione, curiosità d’altri tempi e artigianato etnico e artistico.

– Frascati (RM), il 1 novembre 2026. Nel centro storico di Frascati un ampio mercatino riunisce espositori selezionati con oggetti da collezione, curiosità d’altri tempi e artigianato etnico e artistico. Garage Sale – Il Mercatino del Borghetto Flaminio – Roma (RM), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026.

In Piazza della Marina si svolge un mercatino dove espositori amatoriali affittano banchetti per vendere abiti, oggetti vintage, collezioni e curiosità, attirando un vasto pubblico alla ricerca di pezzi originali.

– Roma (RM), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026. In Piazza della Marina si svolge un mercatino dove espositori amatoriali affittano banchetti per vendere abiti, oggetti vintage, collezioni e curiosità, attirando un vasto pubblico alla ricerca di pezzi originali. Porta Portese: il mercatino delle pulci per eccellenza – Roma (RM), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026.

Storico e affollato mercato delle pulci romano, con banchi di antiquariato, abbigliamento, casalinghi e oggetti vari, esteso tra Piazza Ippolito Nievo, via Ettore Rolli e via Portuense.

– Roma (RM), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026. Storico e affollato mercato delle pulci romano, con banchi di antiquariato, abbigliamento, casalinghi e oggetti vari, esteso tra Piazza Ippolito Nievo, via Ettore Rolli e via Portuense. Sulle orme del passato: mercatino dell'antiquariato – Albano Laziale (RM), il 8 novembre 2026.

Mercatino mensile dell’antiquariato alle Terme di Cellomaio con circa 150 espositori di mobili, oggetti da collezione, quadri, monete, francobolli e chincaglieria, punto di riferimento per curiosi e appassionati.

– Albano Laziale (RM), il 8 novembre 2026. Mercatino mensile dell’antiquariato alle Terme di Cellomaio con circa 150 espositori di mobili, oggetti da collezione, quadri, monete, francobolli e chincaglieria, punto di riferimento per curiosi e appassionati. Mostra Mercato Antiquariato in Piazza dei Quiriti – Roma (RM), il 22 novembre 2026.

Mostra mercato mensile in Piazza dei Quiriti con mobili, argenti, ceramiche, oggettistica, libri d’epoca, settore vintage e brocantage, artigiani creativi e pittori contemporanei.