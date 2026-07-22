Luglio in provincia di Roma, tra borghi in festa, colline e sapori sotto le stelle
Tra Bererosa e la Festa de' Noantri, sagre e mercatini animano Roma e i borghi della provincia per tutto luglio 2026
Nelle piazze illuminate dei borghi, tra filari di viti e campagne dorate, l’estate porta in tavola i colori più intensi: frutta dolce e succosa, ortaggi maturi, profumi di erbe aromatiche e grigliate all’aria aperta. È il momento in cui le serate si allungano, si cena all’aperto e il territorio intorno a Roma diventa un mosaico di appuntamenti dove assaggiare prodotti tipici, brindare e godersi il fresco della notte.
In provincia di Roma il calendario di luglio si riempie di sagre gustose e mercati contadini: dal Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa a Bererosa: a Roma i vini rosati di tutta Italia, passando per la Sagra del Cinghiale e i Sentieri dell’Allume ad Allumiere e la storica Festa de’ Noantri nella capitale, ogni weekend è un invito a scoprire sapori, tradizioni e angoli diversi della provincia.
Gli appuntamenti in provincia di Roma
- Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 2 luglio 2026.
Mercato contadino a Rocca di Papa dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0, provenienti dalle aziende del territorio.
- Bererosa: a Roma i vini rosati di tutta Italia – Roma (RM), il 2 luglio 2026.
Grande degustazione all’aperto di vini rosati italiani a Roma, con numerose etichette, abbinamenti gastronomici e spazi adatti anche alle famiglie.
- Sagra del Cinghiale e i Sentieri dell’Allume: un viaggio tra i sapori e la storia – Allumiere (RM), dal 3 al 5 luglio 2026.
Iniziativa che unisce la sagra del cinghiale a percorsi di scoperta dei sentieri e della città, con piatti tipici come acquacotta, fagioli con le cotiche e carne alla brace.
- Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 3 luglio 2026.
Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare prodotti agroalimentari direttamente dai produttori nei luoghi sottratti all’agricoltura.
- Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 4 al 5 luglio 2026.
Albano Laziale ospita più mercati contadini, tra cui quelli del sabato in via Riccardo Lombardi e della domenica in Piazza Pia, dedicati alla vendita diretta di prodotti agricoli.
- Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 4 luglio 2026.
Mercato della Terra a Frascati promosso con Slow Food, dove ogni sabato produttori e artigiani locali offrono vino, olio, formaggi, legumi, ortaggi, miele e altri prodotti secondo i principi del cibo buono, pulito e giusto.
- Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 4 luglio 2026.
Mercato mensile di piccoli produttori biologici al Parco della Certosa con banchi di alimenti naturali, laboratori per bambini e pranzo sociale a cura del Comitato Certosa.
- Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 5 luglio 2026.
Mercato sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani a lievitazione naturale, salumi tradizionali e molti altri prodotti artigianali che seguono la stagionalità.
- Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 5 luglio 2026.
Mercato in piazza Sciotti a Marino con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio.
- Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 5 luglio 2026.
Mercato della rete Slow Food Frascati e Terre Tuscolane lungo la passeggiata cittadina, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locale, formaggi e porchetta tipica laziale.
- Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 5 luglio 2026.
Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per promuovere cibo di qualità, biodiversità e autonomia dalle logiche dell’agroindustria e della grande distribuzione.
- Sagra dei S'cios – Guidonia Montecelio (RM), dal 9 al 19 luglio 2026.
Manifestazione a Quero-Vas dedicata alle lumache cotte, con stand gastronomico ricco di piatti a base di lumache, carne e pesce tipici del Triveneto.
- Sagra degli antichi sapori e dell'acquacotta – Allumiere (RM), dal 10 al 12 luglio 2026.
Sagra che valorizza le tradizioni di Allumiere e la cucina tipica locale, con acquacotta, mentucciata, lumache, beghe, gnocchi fatti a mano, carni, cacciagione e pizza brodosa.
- Sagra der Cignale – Canale Monterano (RM), dal 10 al 12 luglio 2026.
Evento enogastronomico dedicato ai piatti a base di carne di cinghiale, con bar, pub-birreria, stand, mercato, numerosi eventi collaterali e alternative per chi non ama il cinghiale.
- Sagra del Fallacciano di Bellegra – Bellegra (RM), il 11 luglio 2026.
Sagra itinerante nel borgo di Bellegra dedicata al fico Fallacciano, con passeggiata gastronomica tra vicoli, punti di ristoro, prodotti tipici e spettacoli musicali nelle piazze.
- Torna a Roma la "Festa de' Noantri" – Roma (RM), dal 17 al 25 luglio 2026.
Festa popolare romana tra sacro e profano, profondamente legata a Trastevere, che esprime l’identità dei suoi abitanti rispetto al resto della città.
- 65a Sagra della Pera Spadona – Castel Madama (RM), dal 18 al 19 luglio 2026.
Sagra che valorizza la pera Spadona di Castel Madama con degustazioni, scoperta delle tecniche agricole tradizionali, mostre d’arte, della civiltà contadina e folklore locale.
- Sagra de Ju Salavaticu – Roviano (RM), il 18 luglio 2026.
A Roviana festa dedicata ai salavatichi, focaccette fritte aromatizzate alla mentuccia, accompagnata da musica dal vivo e celebrazione della civiltà contadina.
- Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 19 luglio 2026.
Mercato della Terra al parco Aldo Moro di Ciampino con una ventina di produttori locali e un’ampia offerta di alimenti e specialità, tra cui presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici naturali.
- Festa della Birra & Sagra delle Fettuccine – Allumiere (RM), dal 24 al 26 luglio 2026.
Festival della Birra al Parco del Risanamento con street food di prodotti tipici locali, birra tedesca alla spina, musica live e spettacoli di artisti di strada in un’atmosfera di festa.
- Festa della Birra nel borgo medioevale di Roiate – Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026.
Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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