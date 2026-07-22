Tra Bererosa e la Festa de' Noantri, sagre e mercatini animano Roma e i borghi della provincia per tutto luglio 2026

Nelle piazze illuminate dei borghi, tra filari di viti e campagne dorate, l’estate porta in tavola i colori più intensi: frutta dolce e succosa, ortaggi maturi, profumi di erbe aromatiche e grigliate all’aria aperta. È il momento in cui le serate si allungano, si cena all’aperto e il territorio intorno a Roma diventa un mosaico di appuntamenti dove assaggiare prodotti tipici, brindare e godersi il fresco della notte.

In provincia di Roma il calendario di luglio si riempie di sagre gustose e mercati contadini: dal Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa a Bererosa: a Roma i vini rosati di tutta Italia, passando per la Sagra del Cinghiale e i Sentieri dell’Allume ad Allumiere e la storica Festa de’ Noantri nella capitale, ogni weekend è un invito a scoprire sapori, tradizioni e angoli diversi della provincia.

Gli appuntamenti in provincia di Roma

Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 2 luglio 2026.

Mercato contadino a Rocca di Papa dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0, provenienti dalle aziende del territorio.

– Rocca di Papa (RM), il 2 luglio 2026. Mercato contadino a Rocca di Papa dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0, provenienti dalle aziende del territorio. Bererosa: a Roma i vini rosati di tutta Italia – Roma (RM), il 2 luglio 2026.

Grande degustazione all’aperto di vini rosati italiani a Roma, con numerose etichette, abbinamenti gastronomici e spazi adatti anche alle famiglie.

– Roma (RM), il 2 luglio 2026. Grande degustazione all’aperto di vini rosati italiani a Roma, con numerose etichette, abbinamenti gastronomici e spazi adatti anche alle famiglie. Sagra del Cinghiale e i Sentieri dell’Allume: un viaggio tra i sapori e la storia – Allumiere (RM), dal 3 al 5 luglio 2026.

Iniziativa che unisce la sagra del cinghiale a percorsi di scoperta dei sentieri e della città, con piatti tipici come acquacotta, fagioli con le cotiche e carne alla brace.

– Allumiere (RM), dal 3 al 5 luglio 2026. Iniziativa che unisce la sagra del cinghiale a percorsi di scoperta dei sentieri e della città, con piatti tipici come acquacotta, fagioli con le cotiche e carne alla brace. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 3 luglio 2026.

Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare prodotti agroalimentari direttamente dai produttori nei luoghi sottratti all’agricoltura.

– Frascati (RM), il 3 luglio 2026. Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare prodotti agroalimentari direttamente dai produttori nei luoghi sottratti all’agricoltura. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 4 al 5 luglio 2026.

Albano Laziale ospita più mercati contadini, tra cui quelli del sabato in via Riccardo Lombardi e della domenica in Piazza Pia, dedicati alla vendita diretta di prodotti agricoli.

– Albano Laziale (RM), dal 4 al 5 luglio 2026. Albano Laziale ospita più mercati contadini, tra cui quelli del sabato in via Riccardo Lombardi e della domenica in Piazza Pia, dedicati alla vendita diretta di prodotti agricoli. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 4 luglio 2026.

Mercato della Terra a Frascati promosso con Slow Food, dove ogni sabato produttori e artigiani locali offrono vino, olio, formaggi, legumi, ortaggi, miele e altri prodotti secondo i principi del cibo buono, pulito e giusto.

– Frascati (RM), il 4 luglio 2026. Mercato della Terra a Frascati promosso con Slow Food, dove ogni sabato produttori e artigiani locali offrono vino, olio, formaggi, legumi, ortaggi, miele e altri prodotti secondo i principi del cibo buono, pulito e giusto. Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 4 luglio 2026.

Mercato mensile di piccoli produttori biologici al Parco della Certosa con banchi di alimenti naturali, laboratori per bambini e pranzo sociale a cura del Comitato Certosa.

– Roma (RM), il 4 luglio 2026. Mercato mensile di piccoli produttori biologici al Parco della Certosa con banchi di alimenti naturali, laboratori per bambini e pranzo sociale a cura del Comitato Certosa. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani a lievitazione naturale, salumi tradizionali e molti altri prodotti artigianali che seguono la stagionalità.

– Anguillara Sabazia (RM), il 5 luglio 2026. Mercato sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani a lievitazione naturale, salumi tradizionali e molti altri prodotti artigianali che seguono la stagionalità. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato in piazza Sciotti a Marino con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio.

– Marino (RM), il 5 luglio 2026. Mercato in piazza Sciotti a Marino con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato della rete Slow Food Frascati e Terre Tuscolane lungo la passeggiata cittadina, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locale, formaggi e porchetta tipica laziale.

– Monte Compatri (RM), il 5 luglio 2026. Mercato della rete Slow Food Frascati e Terre Tuscolane lungo la passeggiata cittadina, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locale, formaggi e porchetta tipica laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per promuovere cibo di qualità, biodiversità e autonomia dalle logiche dell’agroindustria e della grande distribuzione.

– Roma (RM), il 5 luglio 2026. Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per promuovere cibo di qualità, biodiversità e autonomia dalle logiche dell’agroindustria e della grande distribuzione. Sagra dei S'cios – Guidonia Montecelio (RM), dal 9 al 19 luglio 2026.

Manifestazione a Quero-Vas dedicata alle lumache cotte, con stand gastronomico ricco di piatti a base di lumache, carne e pesce tipici del Triveneto.

– Guidonia Montecelio (RM), dal 9 al 19 luglio 2026. Manifestazione a Quero-Vas dedicata alle lumache cotte, con stand gastronomico ricco di piatti a base di lumache, carne e pesce tipici del Triveneto. Sagra degli antichi sapori e dell'acquacotta – Allumiere (RM), dal 10 al 12 luglio 2026.

Sagra che valorizza le tradizioni di Allumiere e la cucina tipica locale, con acquacotta, mentucciata, lumache, beghe, gnocchi fatti a mano, carni, cacciagione e pizza brodosa.

– Allumiere (RM), dal 10 al 12 luglio 2026. Sagra che valorizza le tradizioni di Allumiere e la cucina tipica locale, con acquacotta, mentucciata, lumache, beghe, gnocchi fatti a mano, carni, cacciagione e pizza brodosa. Sagra der Cignale – Canale Monterano (RM), dal 10 al 12 luglio 2026.

Evento enogastronomico dedicato ai piatti a base di carne di cinghiale, con bar, pub-birreria, stand, mercato, numerosi eventi collaterali e alternative per chi non ama il cinghiale.

– Canale Monterano (RM), dal 10 al 12 luglio 2026. Evento enogastronomico dedicato ai piatti a base di carne di cinghiale, con bar, pub-birreria, stand, mercato, numerosi eventi collaterali e alternative per chi non ama il cinghiale. Sagra del Fallacciano di Bellegra – Bellegra (RM), il 11 luglio 2026.

Sagra itinerante nel borgo di Bellegra dedicata al fico Fallacciano, con passeggiata gastronomica tra vicoli, punti di ristoro, prodotti tipici e spettacoli musicali nelle piazze.

– Bellegra (RM), il 11 luglio 2026. Sagra itinerante nel borgo di Bellegra dedicata al fico Fallacciano, con passeggiata gastronomica tra vicoli, punti di ristoro, prodotti tipici e spettacoli musicali nelle piazze. Torna a Roma la "Festa de' Noantri" – Roma (RM), dal 17 al 25 luglio 2026.

Festa popolare romana tra sacro e profano, profondamente legata a Trastevere, che esprime l’identità dei suoi abitanti rispetto al resto della città.

– Roma (RM), dal 17 al 25 luglio 2026. Festa popolare romana tra sacro e profano, profondamente legata a Trastevere, che esprime l’identità dei suoi abitanti rispetto al resto della città. 65a Sagra della Pera Spadona – Castel Madama (RM), dal 18 al 19 luglio 2026.

Sagra che valorizza la pera Spadona di Castel Madama con degustazioni, scoperta delle tecniche agricole tradizionali, mostre d’arte, della civiltà contadina e folklore locale.

– Castel Madama (RM), dal 18 al 19 luglio 2026. Sagra che valorizza la pera Spadona di Castel Madama con degustazioni, scoperta delle tecniche agricole tradizionali, mostre d’arte, della civiltà contadina e folklore locale. Sagra de Ju Salavaticu – Roviano (RM), il 18 luglio 2026.

A Roviana festa dedicata ai salavatichi, focaccette fritte aromatizzate alla mentuccia, accompagnata da musica dal vivo e celebrazione della civiltà contadina.

– Roviano (RM), il 18 luglio 2026. A Roviana festa dedicata ai salavatichi, focaccette fritte aromatizzate alla mentuccia, accompagnata da musica dal vivo e celebrazione della civiltà contadina. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 19 luglio 2026.

Mercato della Terra al parco Aldo Moro di Ciampino con una ventina di produttori locali e un’ampia offerta di alimenti e specialità, tra cui presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici naturali.

– Ciampino (RM), il 19 luglio 2026. Mercato della Terra al parco Aldo Moro di Ciampino con una ventina di produttori locali e un’ampia offerta di alimenti e specialità, tra cui presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici naturali. Festa della Birra & Sagra delle Fettuccine – Allumiere (RM), dal 24 al 26 luglio 2026.

Festival della Birra al Parco del Risanamento con street food di prodotti tipici locali, birra tedesca alla spina, musica live e spettacoli di artisti di strada in un’atmosfera di festa.

– Allumiere (RM), dal 24 al 26 luglio 2026. Festival della Birra al Parco del Risanamento con street food di prodotti tipici locali, birra tedesca alla spina, musica live e spettacoli di artisti di strada in un’atmosfera di festa. Festa della Birra nel borgo medioevale di Roiate – Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026.

Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo.