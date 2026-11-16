Il Mercato del Contadino di Frascati e la Festività di San Nicola accendono l’inverno

Tra piazze raccolte, borghi e campagne, l’inverno invita a riscoprire i prodotti del territorio e il piacere delle tradizioni condivise. Nell’area di Roma, le atmosfere del mese accompagnano passeggiate e soste tra le bancarelle, con il ritmo vivace degli appuntamenti locali.

In provincia, il Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati e il Mercato della Terra di Anguillara Sabazia offrono occasioni per incontrare i sapori del territorio; a Sacrofano, la Festività di San Nicola porta nel calendario anche un appuntamento dedicato alla tradizione.

Gli appuntamenti in provincia di Roma

Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), ogni martedì e venerdì dal 1 al 29 dicembre 2026.

Il Mercato Contadino dei Castelli Romani a Frascati offre prodotti agroalimentari locali attraverso la vendita diretta e la filiera corta.

– Frascati (RM), ogni martedì e venerdì dal 1 al 29 dicembre 2026. Il Mercato Contadino dei Castelli Romani a Frascati offre prodotti agroalimentari locali attraverso la vendita diretta e la filiera corta. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), ogni giovedì dal 3 al 31 dicembre 2026.

Il mercato contadino di Rocca di Papa propone la vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a chilometro zero, provenienti dalle aziende del territorio e senza intermediari.

– Rocca di Papa (RM), ogni giovedì dal 3 al 31 dicembre 2026. Il mercato contadino di Rocca di Papa propone la vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a chilometro zero, provenienti dalle aziende del territorio e senza intermediari. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), ogni sabato e domenica dal 5 al 27 dicembre 2026.

Albano Laziale ospita tre mercati contadini, con appuntamenti in Via Riccardo Lombardi e in Piazza Pia. La descrizione segnala anche la presenza di una Casa dell’Acqua accanto al mercato del sabato.

– Albano Laziale (RM), ogni sabato e domenica dal 5 al 27 dicembre 2026. Albano Laziale ospita tre mercati contadini, con appuntamenti in Via Riccardo Lombardi e in Piazza Pia. La descrizione segnala anche la presenza di una Casa dell’Acqua accanto al mercato del sabato. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026.

In Piazza della Porticella, produttori e artigiani locali propongono vini, oli, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta e miele, secondo la filosofia di Slow Food.

– Frascati (RM), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026. In Piazza della Porticella, produttori e artigiani locali propongono vini, oli, formaggi, legumi, farine, ortaggi, frutta e miele, secondo la filosofia di Slow Food. Biomercato in Certosa – Roma (RM), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026.

Nel Parco della Certosa, piccoli produttori biologici offrono verdura, frutta, carne, formaggi, uova, miele e altri prodotti. In programma anche laboratori per bambini e un pranzo sociale.

– Roma (RM), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026. Nel Parco della Certosa, piccoli produttori biologici offrono verdura, frutta, carne, formaggi, uova, miele e altri prodotti. In programma anche laboratori per bambini e un pranzo sociale. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 6 dicembre 2026.

Sulle sponde del lago di Bracciano, il mercato offre prodotti locali e stagionali: ortaggi, formaggi, pane, farine, salumi, vini, miele, oli, conserve e dolci.

– Anguillara Sabazia (RM), il 6 dicembre 2026. Sulle sponde del lago di Bracciano, il mercato offre prodotti locali e stagionali: ortaggi, formaggi, pane, farine, salumi, vini, miele, oli, conserve e dolci. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 6 dicembre 2026.

Il mercato di Piazza Sciotti valorizza prodotti locali e Presìdi Slow Food, tra erbe aromatiche, verdure biologiche, legumi, formaggi, miele, pane, farine e vino.

– Marino (RM), il 6 dicembre 2026. Il mercato di Piazza Sciotti valorizza prodotti locali e Presìdi Slow Food, tra erbe aromatiche, verdure biologiche, legumi, formaggi, miele, pane, farine e vino. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 6 e 20 dicembre 2026.

Lungo la passeggiata cittadina, il mercato propone Presìdi Slow Food e prodotti della tradizione laziale, tra cui miele, frutta, verdura, formaggi e porchetta.

– Monte Compatri (RM), il 6 e 20 dicembre 2026. Lungo la passeggiata cittadina, il mercato propone Presìdi Slow Food e prodotti della tradizione laziale, tra cui miele, frutta, verdura, formaggi e porchetta. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), ogni domenica dal 6 al 27 dicembre 2026.

Mercato nato dall’incontro tra produttori agricoli e consumatori, riuniti per sostenere la qualità del cibo e una comunità alimentare indipendente dalla grande distribuzione.

– Roma (RM), ogni domenica dal 6 al 27 dicembre 2026. Mercato nato dall’incontro tra produttori agricoli e consumatori, riuniti per sostenere la qualità del cibo e una comunità alimentare indipendente dalla grande distribuzione. Festività di San Nicola – Sacrofano (RM), il 6 dicembre 2026.

La festa di San Nicola prevede funzioni religiose in onore del Santo e la distribuzione ai bambini di una grande ciambella decorata con un fiocchetto rosso.

– Sacrofano (RM), il 6 dicembre 2026. La festa di San Nicola prevede funzioni religiose in onore del Santo e la distribuzione ai bambini di una grande ciambella decorata con un fiocchetto rosso. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 20 dicembre 2026.

Al parco Aldo Moro, il Mercato della Terra di Ciampino riunisce produttori locali e propone frutta, ortaggi, carni, formaggi, pane, salumi, miele, vini e altre specialità, inclusi prodotti dei Presìdi Slow Food.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino da Vinci si traveste da Halloween – Fiumicino (RM), dal 31 ottobre al 1 dicembre 2026.

Mercatino a tema Halloween con idee originali, zucche e atmosfere festose.

– Fiumicino (RM), dal 31 ottobre al 1 dicembre 2026. Mercatino a tema Halloween con idee originali, zucche e atmosfere festose. Passato e presente, il Mercatino dell'Antiquariato di Roma – Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 5 al 27 dicembre 2026.

Mostra mercato al coperto in Via San Basilio, con antiquariato, collezionismo, artigianato, dischi, prodotti tipici, libri e oggetti di seconda mano.

– Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 5 al 27 dicembre 2026. Mostra mercato al coperto in Via San Basilio, con antiquariato, collezionismo, artigianato, dischi, prodotti tipici, libri e oggetti di seconda mano. Mercatino Conca D'Oro – Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 5 al 27 dicembre 2026.

Mercatino amatoriale dedicato a chi cerca curiosità del passato e del presente.

– Roma (RM), ogni sabato e domenica dal 5 al 27 dicembre 2026. Mercatino amatoriale dedicato a chi cerca curiosità del passato e del presente. Uno sguardo nel passato – Frascati (RM), il 6 dicembre 2026.

Nelle vie centrali e nelle piazze storiche di Frascati, espositori selezionati propongono oggetti da collezione, rarità, curiosità d’epoca e artigianato etnico e artistico.

– Frascati (RM), il 6 dicembre 2026. Nelle vie centrali e nelle piazze storiche di Frascati, espositori selezionati propongono oggetti da collezione, rarità, curiosità d’epoca e artigianato etnico e artistico. Porta Portese: il mercatino delle pulci per eccellenza – Roma (RM), ogni domenica dal 6 al 27 dicembre 2026.

Il celebre mercato delle pulci di Roma propone antiquariato, oggetti di uso quotidiano, abbigliamento e casalinghi, nell’area tra Porta Portese e Piazza Ippolito Nievo.

– Roma (RM), ogni domenica dal 6 al 27 dicembre 2026. Il celebre mercato delle pulci di Roma propone antiquariato, oggetti di uso quotidiano, abbigliamento e casalinghi, nell’area tra Porta Portese e Piazza Ippolito Nievo. Garage Sale – Il Mercatino del Borghetto Flaminio – Roma (RM), ogni domenica dal 6 al 27 dicembre 2026.

Mercatino per espositori amatoriali in Piazza della Marina, dove si possono vendere e trovare abiti, oggetti d’epoca, dischi, stampe, giocattoli e curiosità da collezione.

– Roma (RM), ogni domenica dal 6 al 27 dicembre 2026. Mercatino per espositori amatoriali in Piazza della Marina, dove si possono vendere e trovare abiti, oggetti d’epoca, dischi, stampe, giocattoli e curiosità da collezione. Sulle orme del passato: mercatino dell'antiquariato – Albano Laziale (RM), il 13 dicembre 2026.

Alle Terme di Cellomaio, espositori propongono mobili, oggetti antichi e da collezione, quadri, stampe, monete e curiosità. Il mercatino richiama appassionati e visitatori in cerca di pezzi interessanti.

– Albano Laziale (RM), il 13 dicembre 2026. Alle Terme di Cellomaio, espositori propongono mobili, oggetti antichi e da collezione, quadri, stampe, monete e curiosità. Il mercatino richiama appassionati e visitatori in cerca di pezzi interessanti. Mostra Mercato Antiquariato in Piazza dei Quiriti – Roma (RM), il 27 dicembre 2026.

In Piazza dei Quiriti, la mostra propone mobili, argenti, ceramiche, libri d’epoca e oggetti da collezione, insieme a creazioni artigianali, vintage, brocantage e opere di pittori contemporanei.

I mercatini di Natale

Magico Natale ritorna a Frascati – Frascati (RM), dal 8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Nel centro di Frascati torna il mercato natalizio con casette di legno, idee regalo e prodotti artigianali. In programma anche degustazioni di specialità regionali, dolci, cioccolata calda e vin brulé.

– Frascati (RM), dal 8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Nel centro di Frascati torna il mercato natalizio con casette di legno, idee regalo e prodotti artigianali. In programma anche degustazioni di specialità regionali, dolci, cioccolata calda e vin brulé. Magico Natale a Palazzo Colonna – Roma (RM), dal 8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

A Palazzo Colonna torna il mercato artigianale di Natale, con addobbi, dolci, gioielli, articoli Made in Italy, oggetti per la casa, creazioni fatte a mano e vintage firmato.

– Roma (RM), dal 8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. A Palazzo Colonna torna il mercato artigianale di Natale, con addobbi, dolci, gioielli, articoli Made in Italy, oggetti per la casa, creazioni fatte a mano e vintage firmato. Natale insieme a Marino – Marino (RM), dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Il centro storico di Marino si veste a festa con luci e iniziative natalizie: mercatini, mostre, spettacoli, presepi, attività per bambini, laboratori, concerti e appuntamenti enogastronomici.