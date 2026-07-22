Palio di Sant’Agapito Martire e Festa della Birra di Roiate tra sagre, mercati contadini e tradizioni di agosto

Tra piazze illuminate, borghi in altura e campagne dorate, l’estate nel cuore del Lazio profuma di erbe aromatiche, grigliate serali e frutta matura. I prodotti di stagione riempiono cestini e bancarelle, mentre il calore delle serate all’aperto accompagna calici di vino, birre artigianali e piatti tipici condivisi in compagnia, con lo skyline di Roma o il profilo dei paesi arroccati a fare da sfondo.

In tutta la provincia di Roma il calendario di agosto si anima tra mercati contadini, palii storici e cene sotto le stelle: dalla Festa della Birra nel borgo medioevale di Roiate alle atmosfere contadine del Mercato della Terra di Frascati, fino alle grandi tradizioni popolari del Palio delle Contrade di Allumiere e del Palio di Sant’Agapito Martire a Palestrina, un viaggio tra sapori, storia e convivialità diffuso in ogni angolo del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Roma

Festa della Birra nel borgo medioevale di Roiate – Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026.

Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo.

– Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026. Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 1 al 2 agosto 2026.

Ad Albano Laziale si tengono tre mercati contadini, tra cui uno fisso il sabato in via Riccardo Lombardi e uno la domenica in Piazza Pia, con vendita diretta dei produttori locali.

– Albano Laziale (RM), dal 1 al 2 agosto 2026. Ad Albano Laziale si tengono tre mercati contadini, tra cui uno fisso il sabato in via Riccardo Lombardi e uno la domenica in Piazza Pia, con vendita diretta dei produttori locali. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 1 agosto 2026.

Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dedicato ai prodotti agricoli e artigianali locali nel segno della filosofia Slow Food.

– Frascati (RM), il 1 agosto 2026. Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dedicato ai prodotti agricoli e artigianali locali nel segno della filosofia Slow Food. Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 1 agosto 2026.

Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici, banchi di specialità alimentari, laboratori per bambini e pranzo sociale.

– Roma (RM), il 1 agosto 2026. Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici, banchi di specialità alimentari, laboratori per bambini e pranzo sociale. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani, salumi tradizionali, vini, miele, oli, birre artigianali e conserve stagionali.

– Anguillara Sabazia (RM), il 2 agosto 2026. Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani, salumi tradizionali, vini, miele, oli, birre artigianali e conserve stagionali. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato della Terra in piazza Sciotti a Marino, con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri e tradizioni del territorio.

– Marino (RM), il 2 agosto 2026. Mercato della Terra in piazza Sciotti a Marino, con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri e tradizioni del territorio. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, con Presìdi Slow Food, prodotti freschi locali, formaggi e la tradizionale porchetta laziale.

– Monte Compatri (RM), il 2 agosto 2026. Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, con Presìdi Slow Food, prodotti freschi locali, formaggi e la tradizionale porchetta laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori di qualità e consumatori, per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione.

– Roma (RM), il 2 agosto 2026. Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori di qualità e consumatori, per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 4 agosto 2026.

Mercato contadino di filiera corta a Frascati, attivo il martedì e il venerdì, per acquistare prodotti agroalimentari locali in un’area un tempo agricola ora urbanizzata.

– Frascati (RM), il 4 agosto 2026. Mercato contadino di filiera corta a Frascati, attivo il martedì e il venerdì, per acquistare prodotti agroalimentari locali in un’area un tempo agricola ora urbanizzata. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 6 agosto 2026.

Mercato contadino a Rocca di Papa riservato ai produttori agricoli del territorio, con prodotti stagionali, freschi e a km 0, puntando su tipicità locali e risparmio per il consumatore.

– Rocca di Papa (RM), il 6 agosto 2026. Mercato contadino a Rocca di Papa riservato ai produttori agricoli del territorio, con prodotti stagionali, freschi e a km 0, puntando su tipicità locali e risparmio per il consumatore. 60° Palio delle Contrade di Allumiere – Allumiere (RM), il 15 agosto 2026.

Palio folkloristico di Allumiere con corsa di asini per contrada, prove e MiniPalio sulla pista di tufo, oltre a spettacoli musicali e degustazioni di dolci e vino nelle contrade.

– Allumiere (RM), il 15 agosto 2026. Palio folkloristico di Allumiere con corsa di asini per contrada, prove e MiniPalio sulla pista di tufo, oltre a spettacoli musicali e degustazioni di dolci e vino nelle contrade. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 16 agosto 2026.

Al Parco Aldo Moro di Ciampino il Mercato della Terra riunisce produttori locali con un'ampia offerta di alimenti artigianali e specialità tipiche, inclusi Presìdi Slow Food e prodotti particolari come dolci kosher e cosmetici naturali.

– Ciampino (RM), il 16 agosto 2026. Al Parco Aldo Moro di Ciampino il Mercato della Terra riunisce produttori locali con un'ampia offerta di alimenti artigianali e specialità tipiche, inclusi Presìdi Slow Food e prodotti particolari come dolci kosher e cosmetici naturali. Palio di Sant'Agapito Martire – Palestrina (RM), dal 16 al 18 agosto 2026.

A Palestrina il Palio di Sant'Agapito celebra il Patrono con spettacoli, funzioni religiose, processione e la Giostra della Scifa, contesa tra quattro rioni in costume cinquecentesco.

– Palestrina (RM), dal 16 al 18 agosto 2026. A Palestrina il Palio di Sant'Agapito celebra il Patrono con spettacoli, funzioni religiose, processione e la Giostra della Scifa, contesa tra quattro rioni in costume cinquecentesco. La Panarda – Ciciliano (RM), il 19 agosto 2026.

A Ciciliano la Panarda rievoca in costume un banchetto storico con grande tavolata pubblica nel borgo, animata da menestrelli, mangiafuoco, sbandieratori e piatti tradizionali serviti in cocci decorati a mano.

– Ciciliano (RM), il 19 agosto 2026. A Ciciliano la Panarda rievoca in costume un banchetto storico con grande tavolata pubblica nel borgo, animata da menestrelli, mangiafuoco, sbandieratori e piatti tradizionali serviti in cocci decorati a mano. Palio delle Contrade – Corsa del Bigonzo – Canale Monterano (RM), il 23 agosto 2026.

A Canale il Palio delle Contrade prevede una corsa del bigonzo a eliminazione diretta lungo il corso del paese, preceduta da corteo e seguita dalla consegna del Palio e dai festeggiamenti nei rioni.