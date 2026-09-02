Dalla Festa della Piadina al Capodanno del Vino: profumi d’autunno in provincia di Rimini

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo continua con atmosfere più morbide, luci dorate e sapori che si fanno via via più intensi. È la stagione in cui torna la voglia di prodotti tipici di stagione, vini profumati e ricette della tradizione, mentre borghi e città dell’area riminese si animano di mercatini, profumi di cucine di strada e incontri all’aria aperta.

In provincia di Rimini i weekend diventano un viaggio tra sapori e storie: si va dalla Festa della Piadina 2026 a Bellaria Igea Marina, dedicata al simbolo della tavola romagnola, alle atmosfere rurali degli Antichi frutti d’Italia 2026 a Pennabilli, fino alla festa del vino e delle vigne con il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura a San Giovanni in Marignano, senza dimenticare le tradizioni di paese della Fiera di San Michele a Santarcangelo di Romagna.

Gli appuntamenti in provincia di Rimini

Festa della Piadina 2026 a Bellaria Igea Marina: degustazioni, prodotti tipici, artigianato e spettacoli – Bellaria-Igea Marina (RN), dal 11 al 13 settembre 2026.

A Bellaria-Igea Marina la Festa della Piadina anima l'Isola dei Platani con piadinerie temporanee, degustazioni, stand di prodotti tipici, artigianato, musica dal vivo e spettacoli dedicati alla tradizione gastronomica romagnola.

– Bellaria-Igea Marina (RN), dal 11 al 13 settembre 2026. A Bellaria-Igea Marina la Festa della Piadina anima l'Isola dei Platani con piadinerie temporanee, degustazioni, stand di prodotti tipici, artigianato, musica dal vivo e spettacoli dedicati alla tradizione gastronomica romagnola. Gli antichi frutti d'Italia 2026, appuntamenta a Pennabilli – Pennabilli (RN), dal 26 al 27 settembre 2026.

Manifestazione ideata da Tonino Guerra per celebrare e salvaguardare le colture tradizionali, con esposizione di frutti rari e dimenticati della campagna.

– Pennabilli (RN), dal 26 al 27 settembre 2026. Manifestazione ideata da Tonino Guerra per celebrare e salvaguardare le colture tradizionali, con esposizione di frutti rari e dimenticati della campagna. Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura – San Giovanni in Marignano (RN), dal 26 al 27 settembre 2026.

Il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura celebra la fine della vendemmia e le tradizioni della Romagna contadina con degustazioni, rievocazioni di antichi mestieri, giochi per tutte le età e la sfida del palio a piedi nudi nelle botti.

– San Giovanni in Marignano (RN), dal 26 al 27 settembre 2026. Il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura celebra la fine della vendemmia e le tradizioni della Romagna contadina con degustazioni, rievocazioni di antichi mestieri, giochi per tutte le età e la sfida del palio a piedi nudi nelle botti. Fiera di San Michele – Santarcangelo di Romagna (RN), dal 26 al 27 settembre 2026.

Fiera nel centro di Santarcangelo di Romagna con bancarelle, stand specializzati, settore commerciale e un ricco programma di eventi collaterali.