Dal brindisi vista mare di P.assaggi DiVino alla grande Rustida del Pesce Azzurro: l’estate romagnola ha il gusto delle sagre

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità scandisce le giornate più lunghe dell’estate: tavolate in piazza, luci che si accendono al tramonto, profumi di griglia e di erbe di stagione che riempiono l’aria. Tra mare e colline, la Romagna accoglie con la sua cucina genuina, i prodotti tipici del periodo e il piacere di ritrovarsi, in un’atmosfera che a Rimini e dintorni diventa sinonimo di ospitalità e sapore.

Nella provincia, il calendario si anima tra mercatini, sagre e rievocazioni storiche: dai calici di P.assaggi DiVino 2026 alle braci fumanti della Grande Rustida del Pesce Azzurro 2026, fino all’energia de Lo sbarco dei Saraceni 2026 a Bellaria-Igea Marina. Un invito a scoprire borghi, piazze e lungomare seguendo il filo conduttore del gusto e della festa.

Gli appuntamenti in provincia di Rimini

P.assaggi DiVino 2026: serate di buon vino, cibo e musica – Rimini (RN), dal 10 al 11 luglio 2026.

P.assaggi DiVino a Rimini è una manifestazione dedicata ai vini DOC locali e al loro legame con l’entroterra, con degustazioni di cibo e vino di qualità in un contesto suggestivo accompagnato da musica e dj set.

– Rimini (RN), dal 10 al 11 luglio 2026. P.assaggi DiVino a Rimini è una manifestazione dedicata ai vini DOC locali e al loro legame con l’entroterra, con degustazioni di cibo e vino di qualità in un contesto suggestivo accompagnato da musica e dj set. Torna la Grande Rustida del Pesce Azzurro 2026, la sagra del Pescatore – Cattolica (RN), il 17 luglio 2026.

In piazza Primo Maggio la Grande Rustida del Pesce Azzurro propone pesce azzurro fresco alla griglia cucinato dai bagnini cattolichini, accompagnato da vino locale, musica live e un clima conviviale.

– Cattolica (RN), il 17 luglio 2026. In piazza Primo Maggio la Grande Rustida del Pesce Azzurro propone pesce azzurro fresco alla griglia cucinato dai bagnini cattolichini, accompagnato da vino locale, musica live e un clima conviviale. Sagra della tagliatella – Poggio Torriana (RN), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Poggio Berni la Sagra della tagliatella permette di gustare questo piatto tipico locale negli stand allestiti per l'occasione.

– Poggio Torriana (RN), dal 17 al 19 luglio 2026. A Poggio Berni la Sagra della tagliatella permette di gustare questo piatto tipico locale negli stand allestiti per l'occasione. Sagra della Trippa e dello Strozzaprete – Montescudo-Monte Colombo (RN), dal 18 al 19 luglio 2026.

A Montecolombo la Sagra della Trippa e dello Strozzaprete offre strozzapreti fatti a mano, trippa tradizionale, piadine, grigliate, dolci, mercatino artigianale e serate animate da spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie.

– Montescudo-Monte Colombo (RN), dal 18 al 19 luglio 2026. A Montecolombo la Sagra della Trippa e dello Strozzaprete offre strozzapreti fatti a mano, trippa tradizionale, piadine, grigliate, dolci, mercatino artigianale e serate animate da spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie. Sagra del cinghiale 2026, il gusto della tradizione – Pennabilli (RN), dal 18 al 19 luglio 2026.

La Sagra del cinghiale 2026 propone numerose specialità gastronomiche a base di cinghiale affiancate da musica e attività di intrattenimento.

– Pennabilli (RN), dal 18 al 19 luglio 2026. La Sagra del cinghiale 2026 propone numerose specialità gastronomiche a base di cinghiale affiancate da musica e attività di intrattenimento. Lo sbarco dei Saraceni 2026, la rievocazione storica in costumi d'epoca – Bellaria-Igea Marina (RN), il 24 luglio 2026.

A Bellaria Igea Marina "Lo sbarco dei Saraceni" rievoca in costumi d'epoca le incursioni dei pirati saraceni legate alla torre di avvistamento costiera, con corteo storico, spettacoli e concerti.