Agosto in provincia di Rimini tra calici al tramonto, borghi illuminati e profumo di mare
Da “La Montegridolfo liberata” alla Sagra della Pappardella al Cinghiale, il gusto dell’entroterra incontra la riviera
Il ritmo lento delle serate all’aperto e della convivialità estiva accompagna tavolate sotto le stelle, calici freschi e sapori che raccontano la stagione più luminosa dell’anno. Tra prodotti tipici di mare e di collina, frutta matura, piatti di pasta fatta in casa e vini del territorio, le notti d’estate diventano l’occasione perfetta per scoprire tradizioni, sapori autentici e l’atmosfera festosa che avvolge la zona di Rimini.
La provincia di Rimini ad agosto si anima di sagre, feste e rievocazioni che portano in piazza profumi e racconti: dalle atmosfere storiche de “La Montegridolfo liberata 2026” alle grandi tavolate della Sagra della Pappardella al Cinghiale di Gemmano, fino ai sapori del mare de “Il gusto del porto 2026” a Bellaria-Igea Marina, il calendario del mese intreccia colline e riviera in un unico, gustoso percorso.
Gli appuntamenti in provincia di Rimini
- La Montegridolfo liberata 2026, la rievocazione storica della battaglia – Montegridolfo (RN), dal 7 al 9 agosto 2026.
Rievocazione storica della battaglia del 31 agosto 1944 per la liberazione di Montegridolfo, con percorsi sui luoghi della Linea Gotica, ricostruzioni, memorie della Resistenza e tradizioni contadine.
- Sagra della Pappardella al Cinghiale – Gemmano (RN), dal 12 al 15 agosto 2026.
Sagra dedicata alla pappardella al cinghiale e ad altre specialità romagnole, con serate tra cucina tipica, musica e momenti di divertimento organizzati dalla pro loco.
- Il gusto del porto 2026, i colori e i sapori del mare – Bellaria-Igea Marina (RN), dal 28 al 29 agosto 2026.
Evento sul porto canale di Bellaria Igea Marina dedicato alla cucina di mare tradizionale, con specialità preparate dai marinai, spettacoli, musica e iniziative culturali.
- Festa del Crocifisso e della Collina – Misano Adriatico (RN), dal 28 al 30 agosto 2026.
Antica festa religiosa e popolare di Misano Monte, con Santa Messa iniziale e processione serale per le vie illuminate del paese.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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