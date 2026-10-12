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Reggio nell'Emilia e provincia: gli eventi e le sagre di ottobre

Tra profumi d’autunno e piazze in festa, da “Ai Portici dell’Antico” al Mercatino del Passato

Aggiornato: 2 min di lettura

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo rallenta ma non si ferma: le giornate si fanno più terse, l’aria frizzante invita a passeggiare tra filari ingialliti, castagneti e campi appena raccolti. È il tempo dei sapori intensi, dei vini rossi che tornano in tavola, delle prime zuppe e dei formaggi stagionati, mentre nei borghi si accendono le luci delle feste che salutano l’autunno e i suoi colori.

Nella provincia di Reggio nell’Emilia l’autunno è anche voglia di curiosare tra piazze e portici: gli stand del Mercatino dell’antiquariato di Gualtieri, le bancarelle creative di Ai Portici dell’Antico 2026, mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell’ingegno a Correggio e le atmosfere del Mercatino del Passato, antiquariato e oggettistica a Rio Saliceto sono solo alcuni degli appuntamenti che scandiscono le domeniche di ottobre.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • Mercatino dell'antiquariato – Novellara (RE), il 4 ottobre 2026.
    Mercatino mensile nel centro storico di Novellara con numerosi espositori di antiquariato, usato e collezionismo selezionato.
  • Mercatino dell'antiquariato e hobbistica 2026 a San Polo D'Enza – San Polo d'Enza (RE), il 4 ottobre 2026.
    Mercatino mensile nelle piazze del centro storico di San Polo d'Enza, con decine di bancarelle di antiquariato, oggetti antichi, curiosità e pezzi da collezione.
  • Mercatino dell'antiquariato di Gualtieri – Gualtieri (RE), il 11 ottobre 2026.
    Mercatino dell'antiquariato nella scenografica piazza Bentivoglio di Gualtieri, con decine di espositori e bancarelle per curiosare tra oggetti d’altri tempi e occasioni di acquisto.
  • Ai Portici dell'Antico 2026, mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno – Correggio (RE), il 17 ottobre 2026.
    Mercatino di antiquariato, modernariato, piccolo artigianato e opere dell’ingegno sotto i portici di Corso Mazzini, nel centro storico, con ambulanti specializzati in pezzi unici e curiosità.
  • Antichità in piazza, torna il mercatino dell'antiquariato a Cavriago – Cavriago (RE), il 18 ottobre 2026.
    “Antichità in piazza” porta a Cavriago un grande mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca, con 150 bancarelle distribuite dalla piazza centrale lungo via della Repubblica e via Don Tesauri.
  • Mercatino del Passato, antiquariato e oggettistica – Rio Saliceto (RE), il 25 ottobre 2026.
    Mercatino mensile dedicato ad antiquariato e oggettistica, che si svolge tra piazza Carducci e il centro polivalente Delfino a seconda del periodo dell’anno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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