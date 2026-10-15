Tra profumi d’autunno e collezioni vintage, dal Mercatino dell’antiquariato di Gualtieri ad Ai Portici dell’Antico di Correggio

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo rallenta ma non si ferma: l’aria più fresca invita a gustare i sapori pieni dell’autunno, tra caldarroste, vini rossi, formaggi stagionati e piatti fumanti che scaldano le giornate più corte. I colori dei vigneti e dei campi raccolti fanno da cornice a fine settimana da vivere senza fretta, tra piccoli borghi, piazze porticate e profumi di cucina tradizionale che arrivano dalle osterie.

In provincia di Reggio nell’Emilia questo tempo di passaggio si vive tra piazze che si trasformano in salotti a cielo aperto e appuntamenti diffusi: i weekend si animano con il Mercatino dell’antiquariato di Gualtieri, tra pezzi unici e oggetti curiosi, il fascino senza tempo di Antichità in piazza, torna il mercatino dell’antiquariato a Cavriago, fino all’eleganza di Ai Portici dell’Antico 2026, mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell’ingegno a Correggio, che porta in strada collezionisti, artigiani e appassionati.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell'antiquariato – Novellara (RE), il 1 novembre 2026.

Il centro storico di Novellara ospita il tradizionale mercatino con decine di espositori, che propone antiquariato, usato e collezionismo selezionato per l’intera giornata.

– Novellara (RE), il 1 novembre 2026. Il centro storico di Novellara ospita il tradizionale mercatino con decine di espositori, che propone antiquariato, usato e collezionismo selezionato per l’intera giornata. Mercatino dell'antiquariato e hobbistica 2026 a San Polo D'Enza – San Polo d'Enza (RE), il 1 novembre 2026.

Piazza Matteotti e Piazza 1 Maggio a San Polo d’Enza ospitano il mercatino dell’antiquariato e hobbistica con decine di espositori di oggetti antichi, da collezione e curiosità, organizzato dal Comune e dai commercianti.

– San Polo d'Enza (RE), il 1 novembre 2026. Piazza Matteotti e Piazza 1 Maggio a San Polo d’Enza ospitano il mercatino dell’antiquariato e hobbistica con decine di espositori di oggetti antichi, da collezione e curiosità, organizzato dal Comune e dai commercianti. Mercatino dell'antiquariato di Gualtieri – Gualtieri (RE), il 8 novembre 2026.

Tradizionale mercatino dell'antiquariato in Piazza Bentivoglio a Gualtieri, con numerosi espositori e un’atmosfera d’altri tempi ideale per passeggiare e cercare buoni affari.

– Gualtieri (RE), il 8 novembre 2026. Tradizionale mercatino dell'antiquariato in Piazza Bentivoglio a Gualtieri, con numerosi espositori e un’atmosfera d’altri tempi ideale per passeggiare e cercare buoni affari. Antichità in piazza, torna il mercatino dell'antiquariato a Cavriago – Cavriago (RE), il 15 novembre 2026.

Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca a Cavriago, con 150 bancarelle dall’alba al tramonto nella piazza centrale e lungo le vie principali.

– Cavriago (RE), il 15 novembre 2026. Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca a Cavriago, con 150 bancarelle dall’alba al tramonto nella piazza centrale e lungo le vie principali. Ai Portici dell'Antico 2026, mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno – Correggio (RE), il 21 novembre 2026.

Mercatino di antiquariato, modernariato, piccolo artigianato e opere dell’ingegno sotto i portici di Corso Mazzini, nel centro storico della città.

– Correggio (RE), il 21 novembre 2026. Mercatino di antiquariato, modernariato, piccolo artigianato e opere dell’ingegno sotto i portici di Corso Mazzini, nel centro storico della città. Mercatino del Passato, antiquariato e oggettistica – Rio Saliceto (RE), il 29 novembre 2026.

Mercatino dedicato ad antiquariato e oggettistica per appassionati e curiosi, ospitato in piazza Carducci nei mesi più caldi e al centro polivalente Delfino con area esterna nel resto dell’anno.