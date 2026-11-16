A dicembre, tra il Mercatino dell'antiquariato di Gualtieri e Ai Portici dell'Antico 2026

Il ritmo delle passeggiate all’aperto si intreccia con il piacere di ritrovarsi: le giornate si accorciano, l’inverno porta in tavola i suoi prodotti tipici e le tradizioni invitano a vivere insieme il periodo. Anche nell’area di Reggio nell’Emilia, dicembre ha il passo raccolto e accogliente delle occasioni da condividere.

In provincia, il calendario propone appuntamenti per chi ama antiquariato e collezionismo: a Novellara c’è il Mercatino dell’antiquariato, mentre a Gualtieri torna il Mercatino dell’antiquariato di Gualtieri. A Correggio, il 19 dicembre, si svolge Ai Portici dell’Antico 2026, mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell’ingegno.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell'antiquariato – Novellara (RE), il 6 dicembre 2026.

Mercatino mensile nel centro storico di Novellara, con decine di espositori e banchi di antiquariato, usato e collezionismo selezionato.

– Novellara (RE), il 6 dicembre 2026. Mercatino mensile nel centro storico di Novellara, con decine di espositori e banchi di antiquariato, usato e collezionismo selezionato. Mercatino dell'antiquariato e hobbistica 2026 a San Polo D'Enza – San Polo d'Enza (RE), il 6 dicembre 2026.

Mercatino di antiquariato e hobbistica in piazza Matteotti e piazza 1 Maggio, con oggetti antichi, da collezione e curiosità. Si svolge la prima domenica del mese, escluso gennaio.

– San Polo d'Enza (RE), il 6 dicembre 2026. Mercatino di antiquariato e hobbistica in piazza Matteotti e piazza 1 Maggio, con oggetti antichi, da collezione e curiosità. Si svolge la prima domenica del mese, escluso gennaio. Mercatino dell'antiquariato di Gualtieri – Gualtieri (RE), il 13 dicembre 2026.

In piazza Bentivoglio, decine di espositori animano il mercatino dell’antiquariato di Gualtieri con bancarelle e oggetti d’epoca.

– Gualtieri (RE), il 13 dicembre 2026. In piazza Bentivoglio, decine di espositori animano il mercatino dell’antiquariato di Gualtieri con bancarelle e oggetti d’epoca. Ai Portici dell'Antico 2026, mercatino di antiquariato, modernariato e opere dell'ingegno – Correggio (RE), il 19 dicembre 2026.

Sotto i portici di Corso Mazzini, nel centro storico, gli ambulanti espongono oggetti di antiquariato, modernariato, piccolo artigianato e opere del proprio ingegno.

– Correggio (RE), il 19 dicembre 2026. Sotto i portici di Corso Mazzini, nel centro storico, gli ambulanti espongono oggetti di antiquariato, modernariato, piccolo artigianato e opere del proprio ingegno. Antichità in piazza, torna il mercatino dell'antiquariato a Cavriago – Cavriago (RE), il 20 dicembre 2026.

A Cavriago, circa 150 bancarelle espongono antiquariato e usato d’epoca nella piazza centrale e nelle vie vicine.