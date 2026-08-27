Eventi e sagre di agosto in provincia di Reggio nell'Emilia
Tra Fiera del Parmigiano Reggiano e Festa del Pesce, l’estate reggiana da gustare sotto le stelle
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo invita a rallentare, assaggiare, incontrarsi. Le tavole si riempiono dei sapori più intensi dell’estate: formaggi stagionati, salumi, piatti a base di pesce, frutta matura e vini freschi che accompagnano le serate in compagnia. Nelle piazze e nei borghi della zona di Reggio nell’Emilia, il richiamo è quello delle grandi occasioni: aromi che arrivano dalle cucine delle feste, luci, musica e chiacchiere fino a tardi.
In provincia di Reggio nell’Emilia il calendario si accende tra stand enogastronomici, mercatini e tradizioni popolari: dalla Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina alla Festa del Pesce 2026, torna il gusto della tradizione a Gualtieri, passando per la Festa sull’Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo e la Sagra di San Genesio a Brescello, ogni angolo del territorio offre un modo diverso per vivere l’estate tra sapori tipici e atmosfere di festa.
Gli appuntamenti in provincia di Reggio nell'Emilia
- Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina – Casina (RE), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.
La Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina anima il paese con eventi gastronomici, degustazioni, artigianato, iniziative culturali e spettacoli dedicati al celebre formaggio.
- Festa del Pesce 2026, torna il gusto della tradizione a Gualtieri – Gualtieri (RE), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.
La Festa del Pesce a Gualtieri propone serate con intrattenimento musicale e numerosi piatti a base di pesce.
- Festa sull'Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo – Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.
Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull'Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d'epoca.
- Sagra di San Genesio – Brescello (RE), dal 28 al 30 agosto 2026.
A Brescello la Sagra di San Genesio propone serate di musica, intrattenimento e street food in Piazza Matteotti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
In Italia nasce il Cammino di Francesco che attraversa 6 regioni
-
Giorgia Meloni ancora in vacanza in Puglia: la location scelta
-
Perché circa 500 mila polpi saranno liberati in mare in Romagna
-
Il caso del Comune in Veneto che ha tante vie con lo stesso nome
-
Free flow al posto dei caselli in Italia: su quali autostrade
-
Diletta Leotta ha affittato una super villa sul lago di Como
-
Sergio Mattarella in vacanza in Alto Adige: la location scelta
-
I Clinton in vacanza in barca lungo la Costiera Amalfitana
-
Diletta Leotta vende il suo attico da sogno a Milano: maxi prezzo