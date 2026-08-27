Tra Fiera del Parmigiano Reggiano e Festa del Pesce, l’estate reggiana da gustare sotto le stelle

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo invita a rallentare, assaggiare, incontrarsi. Le tavole si riempiono dei sapori più intensi dell’estate: formaggi stagionati, salumi, piatti a base di pesce, frutta matura e vini freschi che accompagnano le serate in compagnia. Nelle piazze e nei borghi della zona di Reggio nell’Emilia, il richiamo è quello delle grandi occasioni: aromi che arrivano dalle cucine delle feste, luci, musica e chiacchiere fino a tardi.

In provincia di Reggio nell’Emilia il calendario si accende tra stand enogastronomici, mercatini e tradizioni popolari: dalla Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina alla Festa del Pesce 2026, torna il gusto della tradizione a Gualtieri, passando per la Festa sull’Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo e la Sagra di San Genesio a Brescello, ogni angolo del territorio offre un modo diverso per vivere l’estate tra sapori tipici e atmosfere di festa.

Gli appuntamenti in provincia di Reggio nell'Emilia

Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina – Casina (RE), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

La Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina anima il paese con eventi gastronomici, degustazioni, artigianato, iniziative culturali e spettacoli dedicati al celebre formaggio.

– Casina (RE), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. La Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina anima il paese con eventi gastronomici, degustazioni, artigianato, iniziative culturali e spettacoli dedicati al celebre formaggio. Festa del Pesce 2026, torna il gusto della tradizione a Gualtieri – Gualtieri (RE), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

La Festa del Pesce a Gualtieri propone serate con intrattenimento musicale e numerosi piatti a base di pesce.

– Gualtieri (RE), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. La Festa del Pesce a Gualtieri propone serate con intrattenimento musicale e numerosi piatti a base di pesce. Festa sull'Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo – Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull'Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d'epoca.

– Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull'Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d'epoca. Sagra di San Genesio – Brescello (RE), dal 28 al 30 agosto 2026.

A Brescello la Sagra di San Genesio propone serate di musica, intrattenimento e street food in Piazza Matteotti.