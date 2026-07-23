Eventi e sagre di agosto in provincia di Reggio di Calabria
Dal Palio di Ribusa alla Festa Nazionale dello Stocco: il gusto dell’estate in provincia di Reggio di Calabria
Tra processioni che illuminano le sere d’estate e tavolate condivise all’aperto, il Sud riscopre in questo periodo il piacere di ritrovarsi. Nelle notti tiepide dominano i sapori del mare e dell’entroterra, i profumi di pesce alla griglia, agrumi e vini locali, mentre le piazze si riempiono di luci, musica e mercatini che accompagnano le ferie e le vacanze lungo tutta l’area reggina.
Nella provincia di Reggio di Calabria l’estate prende forma tra borghi storici e affacci sul Tirreno, con appuntamenti che uniscono gusto, folklore e storia. Tra gli eventi da non perdere spiccano il Palio di Ribusa, festival del Rinascimento Calabrese a Stilo, la Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova e la sagra del pesce spada di Palmi, a cui si affiancano ricorrenze religiose molto sentite come la festa di San Rocco.
Gli appuntamenti in provincia di Reggio di Calabria
- Palio di Ribusa, festival del Rinascimento Calabrese – Stilo (RC), dal 1 al 3 agosto 2026.
Nel centro storico di Stilo si rievocano i fasti della Contea con un grande festival rinascimentale, animato da numerosi artisti internazionali ispirati all'epoca di Tommaso Campanella.
- Festa Nazionale dello Stocco – Cittanova (RC), il 10 agosto 2026.
A Cittanova la Festa Nazionale dello Stocco unisce piatti tipici a base di stoccafisso e baccalà a grandi concerti estivi, valorizzando sapori, identità e cultura locali.
- La sagra del pesce spada – Palmi (RC), il 10 agosto 2026.
Alla Tonnara di Palmi si rinnova la Sagra del Pesce Spada, organizzata dall'Associazione Tradizioni Marinare, con degustazioni dedicate al pesce in occasione della notte di San Lorenzo.
- La festa di San Rocco – Palmi (RC), il 16 agosto 2026.
A Palmi il 16 agosto si festeggia San Rocco con una solenne processione, preceduta dai penitenti detti “spinati” che sfilano a torso nudo indossando cappi di spine e arbusti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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